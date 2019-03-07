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Мир готовят к войне

12:35. 7 марта 2019 Просмотров - 379 5 коммент. Опубликовал:

«Мир готовится к войне». Су-27 перехватил американский самолёт-разведчик

Эксперты объяснили НСН, почему шпионаж даже без нарушения границ — плохой знак для России.
Российский истребитель Су-27 осуществил перехват американского самолёта-разведчика RC-135 над Балтийским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что экипаж российского судна подошёл к самолёту на безопасное расстояние, идентифицировал его и заставил удалиться от российских границ. После этого истребитель благополучно вернулся на базу.

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Инцидент стал уже третьим по счёту на прошедшей неделе. Границы воздушного пространства ни разу нарушены не были, однако, ничего хорошего в этом нет, заявил ранее в эфире НСН бывший военный лётчик, майор ВКС РФ в отставке Виталий Соколовский. В мае прошлого года было зафиксировано как минимум девять иностранных летательных аппаратов у границ России. В течение недели они вели разведку. Собеседник НСН сравнил ситуацию с преддверием начала Великой Отечественной войны.

«Сами по себе разведывательные самолёты, которые кружат у наших границ, это уже ненормально. Хоть один, хоть пятьдесят. Сразу хочется задать вопрос, что они разведывают и для чего? А если вспомнить Великую Отечественную войну, то где-то в 1938 году немецкие самолёты периодически летали вдоль наших границ, залетали за них, мотивируя это тем, что потерялись. А в итоге через три года началась война», — напомнил Соколовский.

Аналогичного мнения придерживается и член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Он пошёл дальше и предупредил в эфире НСН — мир готовится к большой войне.

«Просто ведётся непрерывная разведка нашей границы. Идёт полномасштабная непосредственная подготовка к возможной войне. Наше воздушное пространство и территориальные воды составляют 12 миль, то есть, где-то 22 километра. На дальность система разведки – это где-то до пятисот километров — они могут вести наблюдение нашей территории. А вообще это связано с тем, что мир приближается к войне, большой войне», — заключил Сивков.

Напомним, что накануне было зафиксировано сразу три самолёта-разведчика у границ России в районе Крыма и Калининграда. Всего за прошедший год российским лётчикам пришлось подниматься в небо для готовности номер один более четырёх тысяч раз. Также за это время было обнаружено 980 тысяч иностранных летательных аппаратов, из которых более тысячи оказались разведчиками.

Источник: http://nsn.fm/in-the-world/mir-gotovitsya-k-voyne-su-27-perekhvatil-amerikanskiy-samolyot-razvedchik.html

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  • 0 0
    суржик 7 марта 2019 в 13:11 Ссылка
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    Ах эти эсперды. Иной раз думаешь что и родились то они не в России.

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  • 6553 1930
    nikolay 7 марта 2019 в 13:17 Ссылка
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    Военная комиссия США, занимающаяся поставками вооружения на Украину, пришла к заключению, что украинские военные освоили американскую военную технику и теперь можно увеличить снабжение оружием (Джавелины)для Украины.

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  • 12255 5323
    Юстас 7 марта 2019 в 15:00 Ссылка
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    Пургу несут военные эксперты .

    На границах России сосредоточена карательная группировка , а никак не ударная наступательная . США ( имею ввиду клинтонитов ) всё ещё надеются на гос.переворот в России и замену Путина на какого-нибудь их агента типа Медведева или какого другого персонажа — это уже не важно . Важно замутить гражданскую войну в России , чтобы народ сам себя перебил . И только потом НАТО придёт в Россию с карательной миссией добить оставшихся в живых .
    Конкретно замутить мировую войну есть возможность у США на Ближнем Востоке . Но и там российские дипломатия и военно-политическое руководство держат ситуацию под контролем .

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