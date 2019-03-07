Главная » Мировоззрение, Политика

Кто возьмёт контроль над смысловыми факторами производства

19:21. 7 марта 2019 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал:

Историк и социолог Андрей Фурсов о том, что придёт на смену государству-корпорации

Историк и социолог Андрей Фурсов рассуждает о том, что придёт на смену государству-корпорации. Какой будет адекватная форма организации господствующих групп? Какие проблемы решают орденские структуры? Почему их не может решить государство? Как научную фантастику заменило фэнтези? Кто такие общие противники католицизма и православия в современном мире? Какие принципиально другие конфликты встают перед современным обществом? Почему демократия – это оружие, которое могут применить по отношению к правящим слоям? Кто и зачем нанёс удар по среднему слою и рабочему классу? Какой мощный идеологический посыл несут «Властелин колец» и «Гарри Поттер»? Каким будет посткапиталистический мир?

Об устройстве мировой системы и проблемах борьбы за власть расскажут:

Книги Андрея Фурсова

==========================================================================


Школа аналитики Фурсова

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kto-vozmyot-kontrol-nad-smyslovymi-faktorami-proizvodstva

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Счастливый дитёнок: без запар и пелёнок!
... и прочими вредными факторами окружающей среды. Более...так сходу воспримет эту смысловую цепочку? Не намочив...безвыходную ситуацию своим постоянны контролем. Сравнение с козой... к тем, кто сейчас работает над тем, чтобы... ребёнку; d) Возьмёте ребёнка под мышку ...
ГЛАВА 1. КОРРЕКЦИЯ КОНСТРУКЦИИ МОЗГА ДО И ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ БАНИ Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
... под непосредственным «контролем» Системы Управления ...работа и главный фактор — генотип,..., если каждый возьмётся сам «за ... Человека безразлично смысловое содержание его ...удобно тем, кто отстаивал позиции ...система задумывается над проблемой автоматизации ...
От их эры - к нашей.
...и проведения опытов над работоспособностью отдельных ...этой численности природными факторами. Если сделать... нести никакой смысловой нагрузки с ... из-под их контроля, фараона. Спустя ... технологическом плане), кто знает, может... системой, которая возьмёт на себя его...
От их эры - к нашей
...и проведения опытов над работоспособностью отдельных ...этой численности природными факторами. Если сделать... нести никакой смысловой нагрузки с ... из-под их контроля, фараона. Спустя ... технологическом плане), кто знает, может... системой, которая возьмёт на себя его...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>