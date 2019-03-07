Кто возьмёт контроль над смысловыми факторами производства

Концептуал СМИ Историк и социолог Андрей Фурсов о том, что придёт на смену государству-корпорации

Историк и социолог Андрей Фурсов рассуждает о том, что придёт на смену государству-корпорации. Какой будет адекватная форма организации господствующих групп? Какие проблемы решают орденские структуры? Почему их не может решить государство? Как научную фантастику заменило фэнтези? Кто такие общие противники католицизма и православия в современном мире? Какие принципиально другие конфликты встают перед современным обществом? Почему демократия – это оружие, которое могут применить по отношению к правящим слоям? Кто и зачем нанёс удар по среднему слою и рабочему классу? Какой мощный идеологический посыл несут «Властелин колец» и «Гарри Поттер»? Каким будет посткапиталистический мир?



Об устройстве мировой системы и проблемах борьбы за власть расскажут:

Книги Андрея Фурсова

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