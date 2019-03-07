Боевые корабли Турции прибыли в Россию

На Морском вокзале Новороссийска состоялась торжественная встреча отряда боевых кораблей ВМС Турции в составе корвета «Бургадза» и тральщика «Акчай», которые осуществили деловой заход в рамках проводимого командованием ВМС Турции военно-морского учения «Голубая Отчизна-2019». На берегу их ждал оркестр, девушка в национальном костюме с хлебом-солью, российские моряки и местные чиновники.

6 и 7 марта на борт кораблей можно будет подняться - для этого необходим паспорт. Корабли пробудут в Новороссийске до 8 марта. Отход кораблей запланирован на 09.00.

7 марта турецкие и российские моряки в ходе торжественной церемонии принесут цветы к Вечному огню на Аллее Славы города-героя Новороссийска. Гостей также ждет неофициальная часть, которую обеспечат местные власти и военные.