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Боевые корабли Турции прибыли в Россию

16:34. 7 марта 2019 Просмотров - 262 Нет комментариев Опубликовал:

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На Морском вокзале Новороссийска состоялась торжественная встреча отряда боевых кораблей ВМС Турции в составе корвета «Бургадза» и тральщика «Акчай», которые осуществили деловой заход в рамках проводимого командованием ВМС Турции военно-морского учения «Голубая Отчизна-2019». На берегу их ждал оркестр, девушка в национальном костюме с хлебом-солью, российские моряки и местные чиновники.

6 и 7 марта на борт кораблей можно будет подняться - для этого необходим паспорт. Корабли пробудут в Новороссийске до 8 марта. Отход кораблей запланирован на 09.00.

7 марта турецкие и российские моряки в ходе торжественной церемонии принесут цветы к Вечному огню на Аллее Славы города-героя Новороссийска. Гостей также ждет неофициальная часть, которую обеспечат местные власти и военные.

 

 

 

 

 

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