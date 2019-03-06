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В России пресекли деятельность 129 сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб

19:16. 6 марта 2019 Просмотров - 126 Нет комментариев Опубликовал:
Президент отметил попытки иностранных спецслужб нарастить свое влияние на процессы в России


Спецслужбы РФ пресекли в 2018 году деятельность 129 штатных сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб", – заявил он на заседании коллегии ФСБ России.

Путин отметил, что иностранные спецслужбы стремятся нарастить свое влияние на происходящие в России процессы, этому нужно противодействовать. "Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера, – заявил президент. – Тем надежнее должна быть ваша работа. Конечно, как и в прежние времена, а сейчас может еще и больше, [иностранные разведки] стремятся влиять на соответствующие процессы в нашей стране".

Путин отметил, что органы контрразведки в 2018 году действовали "результативно и наступательно".

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8424086.html

Метки: Путин, Россия, спецслужбы

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