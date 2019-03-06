Сталин в Севастополе
00:25. 6 марта 2019 Просмотров - 102 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В Севастополе местное отделение КПРФ совместно с Союзом Советских Офицеров вчера провели акцию в память о Сталине на площади Нахимова.
Кроме того, компартия провела в Симферополе акцию памяти посвященную нобелевскому лауреату Жоресу Алферову.
Там кстати на горкоме у КПРФ табличка с товарищем Сталиным висит.
У свидомых понятное дело изрядно пригорело, хотя Союз Советских Офицеров и при Украине регулярно пытался вешать плакаты со Сталиным несмотря на противодействие украинских властей.
После 2014 года Сталин стал обычным делом – особенно долго висел плакат со Сталиным на площади Ушакова рекламирующий "Русское бистро".
Хотелось бы, чтобы рано или поздно в сквер рядом с ж/д вокзалом вернулся памятник Сталину, так как нынешний облик Севастополя возник во многом благодаря ему, хотя сам Сталин в Севастополе никогда не был.
Постановление №403 Совета Министров СССР
от 25 октября 1948 года, г. Москва, Кремль
О мероприятиях по ускорению восстановления Севастополя
Совет Министров СССР отмечает, что восстановление города Севастополя как главной военно-морской базы Черноморского флота осуществляется крайне медленно. При существующих темпах восстановления города и военно-морской базы может быть закончено на ранее, чем через 10-15 лет, что является совершенно недопустимым. Совет Министров СССР считает неотложной государственной задачей всемерное ускорение восстановления Севастополя как первоклассной военно-морской крепости и
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закончить восстановление Севастополя и главной военно-морской базы Черноморского флота в течение ближайших 3-4 лет.
2. Выделить для восстановления Севастополя на 1949-1952 гг. 1523 млн.рублей капиталовложений, в том числе:
а) на восстановление города (жилого фонда, культурных учреждений, объектов здравоохранения и коммунального хозяйства) — 414 млн.рублей;
б) на восстановление военно-морской базы 700 млн.рублей, в том числе на строительство жилых домов, казарм, служебных и культурно-бытовых учреждений — 200 млн. рублей;
в) на восстановление промышленных предприятий и транспорта 409 млн. рублей.
Предложить Госплану СССР, начиная с 1949 года, выделять целевым назначением капиталовложения для восстановления Севастополя.
8. Возложить выполнение строительно-монтажных работ на Управление по восстановлению г.Севастополя при Совете Министров РСФСР;
. . .
57. Выделить г. Севастополь в число городов республиканского подчинения.
58. В целях обеспечения выполнения задач по быстрейшему восстановлению г. Севастополя создать при Совете Министров СССР Управление по восстановлению Севастополя.
Назначить Начальником Управления по восстановлению Севастополя при Совете Министров СССР т.Комзика И.В., освободив его от обязанностей Заместителя Министра строительства военных и военно-морских предприятий.
59.Совет Министров СССР считает восстановление г. Севастополя и военно-морской базы важнейшей государственной задачей и обязывает Председателя Совета Министров РСФСР т. Родионова, Министра вооруженных сил СССР т.Булганина, Министра строительства военных и военно-морских предприятий т.Дыгай и руководителей соответствующих министерств и ведомств установить личный контроль за выполнением в срок заданий по восстановлению Севастополя, предусмотренных настоящим Постановлением.
Председатель Совета Министров Союза ССР И.Сталин
Управляющий Делами Совета Министров СССР Я.Чадаев
*) И.В. Сталин лично контролировал ход восстановления Севастополя, находившегося в союзном и республиканском РСФСР подчинении, и докладывало ему по этому вопросу командование Черноморского флота.
Так что когда гуляете по центру Севастополя, помните, что этот облик (помимо того, что уцелело в ходе войны) возник благодаря документу выше, когда задачи 10-15 лет решали за 3-4 года.
Центр Севастополя. 1944-й год после освобождения от нацистской оккупации.
И да, именно благодаря Сталину Севастополь получил статус особого города, который сохраняет до сих пор.
Впоследствие это создало правовую лакуну, когда Хрущев передал Крым в состав УССР, Севастополь сохранил особый статус и уже после развала СССР на этот аспект указывали при разбирательствах на тему сдачи Ельциным Крыма по Беловежским соглашениям, указывая на то, что Севастополь юридически продолжает принадлежать РСФСР.
Памятник у вокзала снесли после начала "десталинизации" в 1956 году.
Памятник у вокзала снесли после начала "десталинизации" в 1956 году.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4821930.html
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