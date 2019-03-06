





Памятник у вокзала снесли после начала "десталинизации" в 1956 году. Впоследствие это создало правовую лакуну, когда Хрущев передал Крым в состав УССР, Севастополь сохранил особый статус и уже после развала СССР на этот аспект указывали при разбирательствах на тему сдачи Ельциным Крыма по Беловежским соглашениям, указывая на то, что Севастополь юридически продолжает принадлежать РСФСР.Памятник у вокзала снесли после начала "десталинизации" в 1956 году.

В Севастополе местное отделение КПРФ совместно с Союзом Советских Офицеров вчера провели акцию в память о Сталине на площади Нахимова.Кроме того, компартия провела в Симферополе акцию памяти посвященную нобелевскому лауреату Жоресу Алферову.Там кстати на горкоме у КПРФ табличка с товарищем Сталиным висит.У свидомых понятное дело изрядно пригорело, хотя Союз Советских Офицеров и при Украине регулярно пытался вешать плакаты со Сталиным несмотря на противодействие украинских властей.После 2014 года Сталин стал обычным делом – особенно долго висел плакат со Сталиным на площади Ушакова рекламирующий "Русское бистро".Хотелось бы, чтобы рано или поздно в сквер рядом с ж/д вокзалом вернулся памятник Сталину, так как нынешний облик Севастополя возник во многом благодаря ему, хотя сам Сталин в Севастополе никогда не был.Так что когда гуляете по центру Севастополя, помните, что этот облик (помимо того, что уцелело в ходе войны) возник благодаря документу выше, когда задачи 10-15 лет решали за 3-4 года.Центр Севастополя. 1944-й год после освобождения от нацистской оккупации.И да, именно благодаря Сталину Севастополь получил статус особого города, который сохраняет до сих пор.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4821930.html