Ройзман летит в Лондон пожаловаться на российскую прессу
Агент влияния Запада Евгений Ройзман выступит с лекцией в одном из крупнейших вузов Великобритании. О планах лететь в Лондон экс-мэр Екатеринбурга рассказал в социальных сетях.
Мероприятие состоится 7 марта в Лондоне на площадке университета UCL Chandler. Ройзман прочитает лекцию на тему «Опыт политического выживания в окружении недружественных СМИ».
Университетский колледж Лондона (University College London, UCL) — это университет города Лондон, входящий в состав Лондонского университета. В Чэндлер Хауз располагается подразделение Психологии и языковых дисциплин.
Напомним, в последние годы Евгений Ройзман поддерживает очень тесную связь с официальными представителями Соединённого Королевства.
Напомним, 4 марта 2015 года Ройзман принял в своем музее «Невьянская икона» заместителя посла Великобритании в РФ Мартина Харриса и генерального консула Её Величества в Екатеринбурге Джона Шарпа. Мартин Харрис в 2003—2008 годах был Генеральным консулом в Киеве. А в рамках своей работы в Москве курирует работу с российскими НКО. Как утверждают источники, на Урал он прибыл для зондирования протестных настроений.
А 16 июня 2017 года в Музее «Невьянская икона» прошла встреча Ройзмана с послом Великобритании Лори Бристоу.
Евгений Ройзман выходит со встречи с послом Великобритании Лори Бристоу. 7 марта 2018 года. Фото: Илья Белоус.
А 7 марта 2018 года Илья Белоус «застукал» Евгения Ройзмана выходящим с кулуарной встречи с британским послом в отеле Хаятт Ридженси Екатеринбург, где проживал дипломат. Мэр шёл с каким-то пухлым пакетом в руках.
6 декабря 2019 года Лори Бристоу вновь прилетел в Екатеринбург, и снова провёл встречу с Евгением Вадимовичем в закрытом формате.
Можно предположить, что свою руку к визиту Ройзмана в Лондон приложил также Михаил Ходорковский. 25 ноября Ройзман выступил с докладом в Чехии на форуме «Россия вместо Путина», который проводила «Открытая Россия». После своего выступления Ройзман мог обрести в лице Михаила Борисовича нового спонсора.
Евгений Ройзман и Мартин Харрис. Фото: Уралинформбюро.
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Источник: https://nstarikov.ru/club/101302
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Вот Евгений Ройзман он кто? Как и на что живёт и достаточно безбедно. Вот по чему им всё можно, но не только вот ему а тысячам сидящим на шее нашего народа, не где и никогда не одного дня не работали, но живут на всю катушку. Вот молодой с неокрепшей, а многие и без морали, на судьбу патриота России полковник ГРУ Владимира Квачкова и вот этого самого Евгения Ройзмана и угадайте какую судьбу он захочет? Сколько раз не говори халва, слаще не будет, это народная мудрость и аксиома. Ну нет смысла что то постоянно бубнить о патриотизме и любви к родине, если молодёжь всё это видит своими глазами.
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И сразу в Лондон!
К своим, родимым?
Спонсорам?