Разумное воспитание детей в советах нейробиолога Татьяны Черниговской

Многие современные родители буквально помешались на развитии детей. Некоторые подсовывают малышам развивающие игры и записывают их на всевозможные курсы чуть ли не с ясельного возраста, будучи свято уверены, что это даст их чадам неоспоримые преимущества в жизни.

Однако знаменитый российский психолингвист и нейробиолог, профессор СПБГУ Татьяна Черниговская считает иначе.

В своей лекции «Как научить мозг учиться» она объясняет, что важно не столько пичкать ребёнка знаниями, сколько учить его правильно пользоваться мозгом. Иными словами, научите его учиться!

Вот что рассказала Татьяна Черниговская:

Для детей очень важно начать учиться вовремя. Главная беда современного ребёнка — в тщеславных родителях.

Когда мне говорят: «Я своего сына в два года начал учить читать», я отвечаю: «Ну и дурак!»

Зачем это нужно? Он в два года ещё не может этого делать! Его мозг к этому не готов!

Если вы его надрессируете — он, конечно, будет и читать, и, может, даже писать, но у нас с вами другая задача.

Вообще, у детей огромный разброс в скорости развития. Есть такой термин — «возраст школьной зрелости». Он определяется так: одному ребёнку 7 лет и другому тоже 7 лет, но один идёт в школу, потому что его мозг к этому готов, а второму надо ещё полтора года дома с мишкой играть и только потом садиться за парту.

По официальным данным, у нас более 40% детей имеют трудности с чтением и письмом по окончании начальной школы. И даже в 7-м классе есть те, кто плохо читает.

У таких детей вся когнитивная мощь мозга уходит на то, чтобы продраться через буквы. Поэтому если даже он и прочитывает текст, то понять смысл сил уже не хватило, и любой вопрос по теме поставит его в тупик.

1. Развивайте мелкую моторику.

Перед нами стоит очень сложная задача: мы находимся на стыке между человеком, который писал по прописям и читал обычные книги, и человеком, который читает гипертексты, писать не умеет вообще, имеет дело с иконками и даже не набирает тексты. Важно понимать, что это — другой человек и у него другой мозг.

Нам, взрослым, нравится этот другой мозг, и мы уверены, что никакой опасности в этом нет. А она есть.

Если маленький ребёнок, придя в школу, не учится письму, привыкая к мелким филигранным движениям ручки, если в детском саду он ничего не лепит, не вырезает ножницами, не перебирает бисер, то у него мелкая моторика не вырабатывается. А это именно то, что влияет на речевые функции. Если вы не развиваете у ребёнка мелкую моторику, то не жалуйтесь потом, что его мозг не работает.

2. Слушайте музыку и приучайте к этому детей.

Современные нейронауки активно изучают мозг в то время, когда на него воздействует музыка. И мы сейчас знаем, что когда музыка участвует в развитии человека в раннем возрасте, это сильно влияет на структуру и качество нейронной сети.

Когда мы воспринимаем речь, происходит очень сложная обработка физического сигнала. Нам в ухо ударяют децибелы, интервалы, но это всё физика. Ухо слушает, а слышит мозг.

Когда ребёнок обучается музыке, он привыкает обращать внимание на мелкие детали, отличать звуки и длительности между собой. И именно в это время формируется тонкая огранка нейронной сети.

3. Не разрешайте мозгу лениться.

Не все люди на нашей планете гениальны. И если у ребёнка плохие гены, то тут ничего не поделаешь.

Но даже если гены хорошие, то этого все равно недостаточно. От бабушки может достаться великолепный рояль Steinway, но на нём надо учиться играть. Точно так же ребёнку может достаться замечательный мозг, но если он не будет развиваться, формироваться, ограниваться, настраиваться — пустое дело, погибнет.

Мозг киснет, если у него нет когнитивной нагрузки. Если вы ляжете на диван и полгода будете лежать, то потом вы не сможете встать. И с мозгом происходит абсолютно то же самое.

4. Не затачивайте детей только под ЕГЭ.

Я думаю, любому человеку понятно, что если бы Шекспир, Моцарт, Пушкин, Бродский и другие выдающиеся деятели искусства попробовали бы сдать ЕГЭ, они бы его провалили. И тест на IQ бы провалили.

О чём это говорит? Только о том, что тест на IQ никуда не годится, потому что никто не сомневается в гениальности Моцарта, кроме сумасшедших.

Есть такая карикатура, на ней изображены животные, которым предстоит залезть на дерево: обезьяна, рыбка и слон. Разные существа, некоторые из которых в принципе влезть на дерево не могут, однако это именно то, что предлагает нам современная система образования в виде предмета нашей особенной гордости — ЕГЭ.

Я считаю, что это очень большой вред. Если, конечно, мы хотим приготовить к жизни людей, которые будут работать на конвейере, то это, безусловно, подходящая система.

Но тогда мы должны сказать: всё, мы на развитии нашей цивилизации ставим точку. Будем держать Венецию сколько можно, чтобы она не утонула, а новенького нам не надо, хватит уже шедевров, девать их некуда. А вот если мы хотим воспитывать творцов, то эта система — худшее, что можно было придумать.

5. Учите мальчиков и девочек по-разному.

Говорить с мальчиками нужно кратко и конкретно. Для максимального эффекта они должны быть вовлечены в активную деятельность, им просто нельзя сидеть спокойно. У них столько энергии, что лучше всего постараться направить её в мирное русло, дать выход, причём прямо во время занятий.

Не запирайте их в маленьком замкнутом пространстве, дайте им простор и возможность двигаться. Кроме того, мальчикам нужно ставить больше реальных задач, придумывать состязания, а скучных письменных заданий давать меньше, от них нет никакого толку.

А ещё их обязательно нужно хвалить за любую мелочь. И вот ещё один интересный факт: оказывается, мальчики должны воспитываться в более прохладных помещениях, чем девочки, потому что иначе они у вас во время занятия просто заснут.

Девочки же любят работать в группе, им нужен контакт. Они глядят в глаза друг другу и любят помогать учителю.

Вот это очень важно: девочек не надо оберегать от падений и загрязнений, они должны испытывать «контролируемый риск». Есть возможность у неё упасть — пусть упадёт и научится справляться с этим.

Девочки очень не любят резкие громкие разговоры, но требуют непременного эмоционального включения, а ещё они любят цветной мир, то есть класс для занятий у девочек должен быть ярким.

Внимательный индивидуальный подход может из двоечника сделать отличника. Не все двоечники по-настоящему двоечники, некоторые из них — Леонардо Да Винчи, навсегда погибшие благодаря гениальным усилиям учителей.

6. Делайте перерывы.

Обычно считается, что если в процессе выучивания ребёнок что-то забыл — это плохо, отвлёкся — плохо, перерыв сделал — тоже плохо, а если уснул — вообще кошмар.

Это всё неправда. Все эти перерывы — не просто не помехи для запоминания материала и обработки информации, a наоборот — помощь. Они дают возможность мозгу уложить, усвоить полученную информацию.

Лучшее, что мы можем сделать, если нам что-то нужно срочно выучить прямо к завтрашнему дню, — это прочитать прямо сейчас и быстро лечь спать. Основная работа мозга происходит в то время, когда мы спим.

Для того, чтобы информация попала в долговременную память, нужно время и определённые химические процессы, которые происходят как раз во сне.

Постоянное напряжение от того, что вы что-то не успели, что-то не получилось, опять ошибки, ничего не выходит — это худшее, что вы можете себе причинить.

Нельзя бояться ошибок. Чтобы учиться было легче, нужно осознать, что обучение идёт всегда, а не только за письменным столом. Если человек просто сидит за письменным столом и делает вид, что он учится, — ничего полезного не выйдет.

А как вы относитесь к такому подходу?

Никита Скоробогатов