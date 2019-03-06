Профессор Попов. Ответы на вопросы. Прямой эфир от 28.02.2019

Запись прямого эфира от 28.02.2019.

Попов Михаил Васильевич, доктор философских наук, профессор по кафедре экономики и права СПБГУ.

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00:14 Практика. О борьба рабочих Метростроя в СПб

13:35 Оценка войны в Чечне

16:04 Организация профсоюза и забастовок

20:47 О дебатах с другими левыми

23:24 О философии А.Зиновьева

25:05 Об отношении к теории Виктора Тена

25:20 О переселении народов в 1944 году

28:28 К какому классу относятся сотрудники полиции?

30:52 Как бороться в маленьком коллективе?

33:15 К какому классу относятся студенты и домохозяйки?

33:47 Классы и деклассированные элементы

36:33 Почему в Европе не происходят революции?

40:42 Является ли работник сферы услуг производительным работником

46:00 Причина отказа от выборов по производствам в 1936 году

51:23 Когда наступает фашизм

53:00 Интервенция США и демократия

54:13 Мнение о Н.Платошкине

54:36 Зачем в графа о национальности в паспорте

57:58 Условия перехода к фашизму

59:11 Движение денег как движение матери

1:00:09 О феминизме среди леваков Канады

1:02:38 Теория прибавочной стоимости Маркса

1:06:26 Об участии РФ в войне в Сирии

1:09:53 Патриотизм с марксистской точки зрения

1:12:20 Об отношении к Ютуб-каналам “Вестник Бури” и “Station Marx”

1:14:47 При каких условиях буржуазия переходит к фашизму

1:17:10 Как заставить себя учиться?

1:17:23 Почему либертарианство популярно среди молодёжи?

1:18:38 Почему большевики запретили фракции в партии

1:21:57 Как понять Гегеля?

1:24:41 Надо ли сплотиться вокруг “нашей” буржуазии?

1:26:14 Какие выбрать первые три книги для заучивания?

1:29:07 О заметных и незаметных соратниках в партии

1:36:03 Противоречия капитала и глобальный капитализм

1:38:12 О прогнозах А.Вассермана

1:42:05 Являются ли строители фабрично-заводскими рабочими?

1:47:57 Об отношении к мирсистемному подходу

1:50:01 Политические взгляды родителей и детей

1:52:35 О проблемах со вступлением в РПР

1:55:50 Будет ли дискуссия с Б.Юлиным

1:58:03 Почему левые в Интернете стали чаще на Вас критиковать?

2:01:30 Мнение о секретаре РКРП А.Батове

2:01:50 Соответствует ли теория Эйнштейна действительности?

2:03:42 Что такое счастье?

2:06:09 Чем Вам можно помочь?





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PLwpWsnacx0