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Профессор Попов. Ответы на вопросы. Прямой эфир от 28.02.2019

23:31. 6 марта 2019 Просмотров - 56 Один комментарий Опубликовал:

Запись прямого эфира от 28.02.2019.
Попов Михаил Васильевич, доктор философских наук, профессор по кафедре экономики и права СПБГУ.
Все выпуски: https://goo.gl/luUTw8

00:14 Практика. О борьба рабочих Метростроя в СПб
13:35 Оценка войны в Чечне
16:04 Организация профсоюза и забастовок
20:47 О дебатах с другими левыми
23:24 О философии А.Зиновьева
25:05 Об отношении к теории Виктора Тена
25:20 О переселении народов в 1944 году
28:28 К какому классу относятся сотрудники полиции?
30:52 Как бороться в маленьком коллективе?
33:15 К какому классу относятся студенты и домохозяйки?
33:47 Классы и деклассированные элементы
36:33 Почему в Европе не происходят революции?
40:42 Является ли работник сферы услуг производительным работником
46:00 Причина отказа от выборов по производствам в 1936 году
51:23 Когда наступает фашизм
53:00 Интервенция США и демократия
54:13 Мнение о Н.Платошкине
54:36 Зачем в графа о национальности в паспорте
57:58 Условия перехода к фашизму
59:11 Движение денег как движение матери
1:00:09 О феминизме среди леваков Канады
1:02:38 Теория прибавочной стоимости Маркса
1:06:26 Об участии РФ в войне в Сирии
1:09:53 Патриотизм с марксистской точки зрения
1:12:20 Об отношении к Ютуб-каналам “Вестник Бури” и “Station Marx”
1:14:47 При каких условиях буржуазия переходит к фашизму
1:17:10 Как заставить себя учиться?
1:17:23 Почему либертарианство популярно среди молодёжи?
1:18:38 Почему большевики запретили фракции в партии
1:21:57 Как понять Гегеля?
1:24:41 Надо ли сплотиться вокруг “нашей” буржуазии?
1:26:14 Какие выбрать первые три книги для заучивания?
1:29:07 О заметных и незаметных соратниках в партии
1:36:03 Противоречия капитала и глобальный капитализм
1:38:12 О прогнозах А.Вассермана
1:42:05 Являются ли строители фабрично-заводскими рабочими?
1:47:57 Об отношении к мирсистемному подходу
1:50:01 Политические взгляды родителей и детей
1:52:35 О проблемах со вступлением в РПР
1:55:50 Будет ли дискуссия с Б.Юлиным
1:58:03 Почему левые в Интернете стали чаще на Вас критиковать?
2:01:30 Мнение о секретаре РКРП А.Батове
2:01:50 Соответствует ли теория Эйнштейна действительности?
2:03:42 Что такое счастье?
2:06:09 Чем Вам можно помочь?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PLwpWsnacx0

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Один комментарий»

  • 43 15
    Rerbim 7 марта 2019 в 0:10 Ссылка
    GD Star Rating
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    Емельяненко 10 дней дали, даже прав не лишили.
    А Дацик говорит:
    “Работать проституткам будет негде, я просто возьму кувалду, я их физически просто разнесу”
    “Меня интересует пустить его кровь, его интересует пустить мою кровь. То есть кто кого забьёт. Здесь будет именно разборка, жёсткое мясо.” (О Александре Емельяненко)

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