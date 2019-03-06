Пранкеры Вован и Лексус разыграли американского куратора Венесуэлы

Российским пранкерам Алексею Столярову и Владимиру Кузнецову, известным как «Лексус» и «Вован», удалось связаться со спецпредставителем Госдепа США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом. Разговор вёлся от имени президента Швейцарии Ули Маурера, сообщает телеканал «Россия 24».

Беседа по телефону состоялась ещё 19 февраля. Разговор был запрошен от лица швейцарского президента, а заявленной темой для разговора было сотрудничество с США в сфере финансов и ситуацию в Венесуэле.

В итоге пранкеры получили список счетов, которые «необходимо» заблокировать, указания о дальнейших действиях и угрозы в случае их невыполнения.

Так, американский куратор пригрозил подать иск против правительства Маурера, если «деньги Мадуро уйдут» в банки за пределами Швейцарии.

«Вован» и «Лексус» милостиво согласились на заморозку счетов в обмен на нужную документацию, а также попросили помощи в налаживании контакта с самозванцем Гуайдо.

Собственно, после этого они получили список нужных фамилий и с ними связался «новый поверенный» от Венесуэлы в США Карлос Веккьо.

Также пранкеры утверждают, что в марте состоялся еще один телефонный разговор с Абрамсом, в ходе которого обсуждалось заседание Совбеза ООН по Венесуэле. В разговоре американский чиновник дал понять, что в планах США нет военного вторжения в Венесуэлу.

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