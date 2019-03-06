Последний бой 6-й роты и уничтожение банды Гелаева: неизвестные подробности (ВИДЕО)

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал о событиях в Чечне в 2000 году.

6 рота и её последний бой, что об этом знаю я? И что ещё, наверняка, не знают другие. ​

«Чечня, март 2000 года. Мы работали по Комсомольскому, каждый день гоняли туда из Ханкалы. В село зашла двухтысячная банда Гелаева, и шли тяжелые бои, мы снимали репортажи для «Вестей».

О том, что восточнее, в горах, погибла десантная рота, командование молчало, сначала пытались этот факт скрыть. Позже оказалось, что и с ротным, Сергеем Молодовым, и с комбатом, Марком Евтюхиным, при их жизни я был знаком.

Внезапно генералы признали трагедию, первыми на место боя попали наши ребята из «Вестей» — Андрей Кондрашов и Руслан Зейнетдинов, они прилетели специально из Москвы и сделали потом сильный фильм «Высота 776».

Во временный пункт дислокации 104-го полка, откуда была 6-я рота, я попал через пару недель, они стояли в чеченских горах, под Энгиноем.

Комполка, порядочный офицер и умнейший командир Сергей Мелентьев все дни стоял на бруствере и смотрел в буссоль, а горный лес, как будто хотел увидеть, что рота возвращается назад. Но… Генералы, когда поняли, какова трагедия, ему сказали: «Сережа, возьми все на себя, мы тебя потом не забудем, вытащим»!

Обманули. Мелентьев взял вину на себя, его, золотого медалиста училища и академии, фактически сослали, и он позже умер от разрыва сердца.

Еще чуть позже ко мне в вагончик, на Ханкале, привели пленного гражданского человека, который шел тогда с боевиками на 6-ю роту. Это был захваченный боевиками в грузинском селе Шатили пожилой дядька-грузин. Мне сказали: если интересно — пообщайся.

Бывший пленный рассказал мне, что шли двумя большими отрядами: Басаев с чеченцами (он то ехал на лошади, то его несли на носилках — к тому времени ему уже оторвало ногу). И отдельно, рядом, шел Хаттаб с иностранцами (арабы, турки, узбеки и т. д.). Всего более двух тысяч.

Я спросил у грузина: «Был ли на самом деле серьезный бой или наши просто накрыли артиллерией боевиков вместе с десантурой, и все»?

Он рассказал, что после первого столкновения с 6-й ротой боевики уносили в тыл десятки своих раненых и убитых, и очень многие погибли от ножевых ранений, то есть шла жестокая рукопашная. И это для меня тогда была самая важная на свете информация. Сначала рукопашная, вызов огня артиллерии уже был потом.

Но! Мужики! Я-то хочу вам сообщить еще кое-что важное! В этот же день и еще несколько дней в Урочище Раздольном, западнее в горах Чечни, шел еще один тяжелый бой.

Десантники 56 полка (90 человек, из них 15 почти сразу погибли) штурмовали хребет, на котором, в огромном лагере (подтвердит за лагерь Олег Сафиулин, наш корр., который там чуть позже снимал) жили более трех тысяч боевиков Гелаева.

Десантура штурмовала хребет без поддержки артиллерии, боеприпасами запасались от уничтоженных боевиков. Генерал Владимир Булгаков сначала не верил, что там столько боевиков, когда поверил, десантники сбили эту гелаевскую лавину с гор в село Комсомольское, где их окружили и в течение трех недель уничтожили.

Десантникам под конец подсобила пехота 15 мсп Таманской дивизии. Но их тоже было всего человек семьдесят.

Про этот случай мало кто знает и сейчас. Кстати, когда тысячи боевиков повалили вниз, в село Комсомольское, они наткнулись на семьдесят спецназовцев ВВ МВД РФ, из Новочеркасска, и они тоже выдержали оборону, не выпустили эти тысячи из села.

Я вам даю ссылку на фильм про 56-й полк.

Чтоб снять его поразительную историю, пришлось летать в Австрию, в Вену, в Афганистан, в Гардез и в Чечню, в Урочище Раздольное. Взяли участников событий и высадились в очень неспокойном даже тогда этом урочище, прикрывали нас: группа СпН 22-й бригады и чеченская группа из Полка им. Ахмада Кадырова.

Через неделю после наших съёмок там же снова высаживался спецназ, вертолет подбили на посадке из РПГ. Все погибли.

Вот такие тогда были дела…»

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