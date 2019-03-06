Новости Украины и Новороссии 06 марта 2019

Одна интересная утечка произошла прямо из администрации президента Украины — ну, это там, где течёт, как из дырявого ведра.

Источники сообщают, что Петр Порошенко поручил своему доверенному лицу Игорю Грыниву готовиться к встрече с председателем Общества венгерской культуры Закарпатья Василием Брензовичем.

С тем самым Брензовичем, который еще и Ласло вдобавок. Причем основной вопрос этой встречи — весьма животрепещущий лично для самого Петра Порошенко.

Потому что речь должна пойти о получении электоральной поддержки венгерской общины Закарпатья взамен на предоставление этому национальному меньшинству автономии.

Вопрос для закарпатских венгров, скажем прямо, очень чувствительный — особенно в свете проводимой Киевом агрессивной политики т.н. «коренизации» малых народов, а по сути, проводимой варварскими способами тотальной украинизации. И венграм Закарпатской области такая ситуация совершенно не импонирует — и они системно и настойчиво борются за свои права.

За последние три года местные венгерские политики и чиновники добились весьма многого — получили квоты во власти, а также право оказывать влияние на образование, культуру и медицину Закарпатья.

Причем этого добились как раз не благодаря — а именно вопреки воле Киева. И в основном потому, что существенную поддержку своим зарубежным соотечественникам оказывает сама Венгрия, член Евросоюза и НАТО.

Всего венгров в Закарпатье проживает вроде бы и немного — 156 тыс. человек, что составляет всего лишь 12% населения области. Однако они проживают очень компактно — например, в Береговском районе венгры составляют 76% жителей. И тут уж впору задаться вопросом — а кто в таких вот «отдельных районах Закарпатской области» является «национальным меньшинством»?

Поэтому готовящаяся встреча Игоря Грынива и Василия Ласло-Брензовича должна не просто обеспечить электоральную поддержку Петру Порошенко — ведь 150 тыс. избирателей в пользу действующего президента — не так уж и много на самом деле.

Вторым, причем скрытым, но не менее важным аспектом этой встречи является желание замирить хотя бы на некоторое время вопрос т.н. «венгерского сепаратизма» — потому что лодка украинской государственности попала в геополитический шторм и грозит развалиться на части прямо на глазах.

Учитывая анонсированные отдельными общественными силами акции протеста против фальсификаций на выборах, президентская гонка грозит обернуться весьма бурной весной — и получить в итоге еще и «Закарпатский Донбасс» Киеву как-то совсем не улыбается…

Ну, а что касаемо самого мероприятия, то Василий Ласло-Брензович уже предварительно дал свое согласие — по крайней мере, на данную встречу.

А почему бы ему и не дать Грыниву, если и доверенное лицо президента, и сам председатель венгерского общества состоят оба в Блоке Петра Порошенко?

Понятно уже, какой ответ готов заранее дать Ласло-Брензович на «заманчивые» предложения от Банковой — ответ сугубо положительный, весьма чарующий для слуха и просто приятный во всех отношениях для Петра Алексеевича.

Понятно, что все эти киевские обещания насчет автономии просто-напросто невыполнимы. Причем чисто технически, ведь до выборов остается… всего неполный месяц!

И Брензович (который Ласло) это прекрасно понимает — но отыгрывает свою роль. Как отчаянно играет свою роль и сам загнанный в угол Петр Порошенко, готовый елеем и маслом ублажить любого, лишь бы выцарапать победные проценты на предстоящих выборах.

А вся эта ситуация напоминает гротескный торг двух аферистов про деньги и стулья. А ведь в итоге одна из сторон все-таки окажется проигравшей, причем как в том старом анекдоте: «Ты же обещал на мне жениться!» — «Мало ли, что я на тебе обещал…»

Читайте также: С похмельем не шутят: Порошенко в Одессе поставили 5-литровую бутыль воды (+ВИДЕО, ФОТО)

Михаил Романенко, для «Русской Весны»