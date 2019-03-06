Новости Украины и Новороссии 06 марта 2019
- 09:05 Киев придумал план на случай провала переговоров с Россией по газу.
- 08:24 Обвал на меткомбинате в оккупированном Мариуполе: погиб человек (ФОТО).
- 08:12 В МВД Украины заявили о недопустимости применения силы националистами на выборах.
- 05:30 Украина: тайные переговоры о новой автономной республике начинаются.
- 05:00 «Не мог представить даже в страшном сне», — экс-министр ДНР о том, как начиналась Русская весна.
- 00:03 Хищения в украинской «оборонке»: главных антикоррупционеров вызвали «на ковёр».
- Вчера 22:35 Мы не даем им умирать.
- Вчера 21:24 Посол США требует уволить главу антикоррупционной прокуратуры Украины.
Киев придумал план на случай провала переговоров с Россией по газу
Киев подготовил план действий на случай провала переговоров с Россией по транзиту газа в Европу.
Об этом заявила заместитель министра иностранных дел «незалежной» Елена Зеркаль.
«План А», по словам подчинённой Климкина, предусматривает новое соглашение по европейским правилам.
«Украина хорошо изучила уроки газового кризиса 2009 года, поэтому вместе с партнерами разрабатывает предупредительные меры на случай, если Россия откажется подписывать новое газовое соглашение на таких европейских условиях», — говорит Зеркаль.
Выступая на конференции по вопросам будущего украинской газотранспортной системы, которая состоялась под эгидой Центра европейской политики (EPC) в Брюсселе, она ответила на вопрос журналистов о планах Киева после завершения контракта в 2019 году.
«Мы сделаем все возможное, чтобы придерживаться „плана А” (заключение нового соглашения), и должны завершить все эти действия до середины июля. Наш „план А” заключается в том, чтобы ратифицировать новые приложения к Соглашению об ассоциации с ЕС (относительно интеграции Украины в энергетическое пространство ЕС), сделать их юридически обязующими и выполнять их по любому сценарию и в любом случае.
Любой новый президент или новое правительство будут обязаны выполнять эти правила. Поэтому это наш „план А” — создать прозрачную среду в самой Украине, которую будет уважать любое будущее правительство», — отметила заместитель министра иностранных дел Украины.
«Мы работаем с нашими партнерами над планами реагирования (на кризис — прим. РВ). В этом смысле мы поддерживаем диалог с нашими европейскими партнерами относительно их взглядов на планы касательно поддержания устойчивости (энергетической системы — прим. РВ).
Мы разработали наш собственный план относительно устойчивости с помощью Соединенных Штатов. По определению, мы изучили те уроки, с которыми имели дело в 2009 году. И вся Европа также изучила эти уроки», — добавила Зеркаль.
Напомним, российские власти не раз заявляли, что транзит газа через территорию Украины продолжится, если будет экономически выгоден.
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Обвал на меткомбинате в оккупированном Мариуполе: погиб человек (ФОТО)
В оккупированном Украиной Мариуполе на металлургическом комбинате им. Ильича произошел обвал, в результате чего погиб один из сотрудников.
Об этом сообщает госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что инцидент произошел 5 марта на территории второго корпуса аглофабрики.
Как стало известно, в ходе работ по демонтажу на мужчину упала металлическая балка весом около 2 тонн, смерть наступила на месте.
Ранее на этом же предприятии произошел обвал железобетонной плиты, в результате чего погиб один рабочий, другой получил ранения.
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В МВД Украины заявили о недопустимости применения силы националистами на выборах
Об этом сообщается на сайте ведомства, передает RT.
Вместе с этим министр призвал всех, кто стремится к честным выборам президента Украины, использовать только законные методы контроля и наблюдения за голосованием.
Ранее кандидат в президенты Украины от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул заявил, что более 100 радикалов помешали ему полноценно провести встречу с избирателями.
В феврале лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко и председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели в ходе встречи обсудили возможную угрозу фальсификации результатов выборов главы государства.
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Украина: тайные переговоры о новой автономной республике начинаются
Одна интересная утечка произошла прямо из администрации президента Украины — ну, это там, где течёт, как из дырявого ведра.
Источники сообщают, что Петр Порошенко поручил своему доверенному лицу Игорю Грыниву готовиться к встрече с председателем Общества венгерской культуры Закарпатья Василием Брензовичем.
С тем самым Брензовичем, который еще и Ласло вдобавок. Причем основной вопрос этой встречи — весьма животрепещущий лично для самого Петра Порошенко.
Потому что речь должна пойти о получении электоральной поддержки венгерской общины Закарпатья взамен на предоставление этому национальному меньшинству автономии.
Вопрос для закарпатских венгров, скажем прямо, очень чувствительный — особенно в свете проводимой Киевом агрессивной политики т.н. «коренизации» малых народов, а по сути, проводимой варварскими способами тотальной украинизации. И венграм Закарпатской области такая ситуация совершенно не импонирует — и они системно и настойчиво борются за свои права.
За последние три года местные венгерские политики и чиновники добились весьма многого — получили квоты во власти, а также право оказывать влияние на образование, культуру и медицину Закарпатья.
Причем этого добились как раз не благодаря — а именно вопреки воле Киева. И в основном потому, что существенную поддержку своим зарубежным соотечественникам оказывает сама Венгрия, член Евросоюза и НАТО.
Всего венгров в Закарпатье проживает вроде бы и немного — 156 тыс. человек, что составляет всего лишь 12% населения области. Однако они проживают очень компактно — например, в Береговском районе венгры составляют 76% жителей. И тут уж впору задаться вопросом — а кто в таких вот «отдельных районах Закарпатской области» является «национальным меньшинством»?
Поэтому готовящаяся встреча Игоря Грынива и Василия Ласло-Брензовича должна не просто обеспечить электоральную поддержку Петру Порошенко — ведь 150 тыс. избирателей в пользу действующего президента — не так уж и много на самом деле.
Вторым, причем скрытым, но не менее важным аспектом этой встречи является желание замирить хотя бы на некоторое время вопрос т.н. «венгерского сепаратизма» — потому что лодка украинской государственности попала в геополитический шторм и грозит развалиться на части прямо на глазах.
Учитывая анонсированные отдельными общественными силами акции протеста против фальсификаций на выборах, президентская гонка грозит обернуться весьма бурной весной — и получить в итоге еще и «Закарпатский Донбасс» Киеву как-то совсем не улыбается…
Ну, а что касаемо самого мероприятия, то Василий Ласло-Брензович уже предварительно дал свое согласие — по крайней мере, на данную встречу.
А почему бы ему и не дать Грыниву, если и доверенное лицо президента, и сам председатель венгерского общества состоят оба в Блоке Петра Порошенко?
Понятно уже, какой ответ готов заранее дать Ласло-Брензович на «заманчивые» предложения от Банковой — ответ сугубо положительный, весьма чарующий для слуха и просто приятный во всех отношениях для Петра Алексеевича.
Понятно, что все эти киевские обещания насчет автономии просто-напросто невыполнимы. Причем чисто технически, ведь до выборов остается… всего неполный месяц!
И Брензович (который Ласло) это прекрасно понимает — но отыгрывает свою роль. Как отчаянно играет свою роль и сам загнанный в угол Петр Порошенко, готовый елеем и маслом ублажить любого, лишь бы выцарапать победные проценты на предстоящих выборах.
А вся эта ситуация напоминает гротескный торг двух аферистов про деньги и стулья. А ведь в итоге одна из сторон все-таки окажется проигравшей, причем как в том старом анекдоте: «Ты же обещал на мне жениться!» — «Мало ли, что я на тебе обещал…»
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Михаил Романенко, для «Русской Весны»
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«Не мог представить даже в страшном сне», — экс-министр ДНР о том, как начиналась Русская весна
Экс-министр иностранных дел ДНР Александр Кофман в интервью «Русской Весне» рассказал о своем участии в событиях 2014 года на Донбассе.
— Как для Вас и с чего началась Русская весна в Донецке? Было ли страшно решиться на участие в протестах? Не отговаривали ли родственники?
— Русская весна для меня началась с киевских событий конца 2013 года, когда на телепередаче у Шустера тот же Яценюк закатил истерику по поводу того, что на Майдане Незалежности избивают студентов.
Учитывая, что в тот момент еще никаких стычек на главной площади Киева не намечалось, мне стало понятно, что готовится грандиозная провокация, которая закончится серьезнейшими потрясениями для страны.
К сожалению, то, что произошло в действительности, на тот момент я не мог представить даже в страшном сне. Когда власть в Киеве захватили заговорщики, стало ясно, что требуется максимально активная реакция регионов на эти события.
Так 23 февраля произошел первый стихийный митинг в Донецке под зданием Донецкой ОГА. Затем нашими стараниями появился первый блокпост на ясиноватском направлении (пост ГАИ). Затем мы стали в Донецке проводить регулярные митинги. Тогда я впервые понял, что народ может представлять серьезную силу и без поддержки извне.
Конечно, на митингах в те весенние дни в Донецке присутствовали разные группы, с разными целями, не всегда желавшие сотрудничать друг с другом, но в отличие от того же Киева, все наши внутренние противоречия решались в мирном и конструктивном русле. Было ли мне страшно?
Было противно, что по вине каких-то аферистов от политики, по вине нацистских ублюдков рассыпалась моя страна. Противно и горько. Страшно не было.
К сожалению, к 2013 году, в моей семье, уже не осталось в живых ни дедов, ни отца, так что, главой семьи был уже я. А у меня в семье решения главы не обсуждаются.
— Некоторые в Киеве говорят, что за организацией первоначальных митингов в Донецке стоит якобы Ахметов. Он ими, мол, хотел давить на Киев и добиться автономии для края. Насколько все это соответствует действительности?
— Я видел попытки Ахметова склонить нас на свою сторону, перехватить протест, подкупить нас, в конце концов. Знаю точно, что его усилия не увенчались успехом. Также уверен, что за тем, что делали я и мои товарищи, он, безусловно, не стоял.
— Как в Донецке воспринимались тогда российские флаги, которые поднимались на митингах?
— Российские флаги я воспринимал в контексте призывов к братской России помочь нам, поддержать наши действия. Ни о каком присоединении на тот момент не шло и речи. Стояла задача федерализировать страну и противопоставить себя антиконституционному захвату власти.
Лишь когда 2 мая в Одессе власть хладнокровно убила свыше ста человек, стало понятно, что федерализация не склеит разорванную Украину.
— Москва вам как-то помогала? Инспирировала выступления?
— Если бы Москва нам помогала, сейчас здесь, в Донецке, была бы территория Российской Федерации. Мы очень ждали и надеялись на эту помощь, но, к сожалению, она не пришла. Весь протест был сформирован «изнутри».
— Насколько сильным было украинское сопротивление? Какова была позиция отцов города и области?
— Что мы называем украинским сопротивлением? Трусливую позицию «отцов города», сбежавших из здания УВД? Или батальоны территориальной обороны, такие как «Правый сектор»* и так далее? На первых мы просто не обращали внимания, со вторыми были готовы бороться до конца. Никто не представлял себе, что против нас кинут вооруженные силы Украины.
То, что первые отряды украинских добровольцев были сформированы из амнистированных уголовников, мы еще могли предположить. Но когда мальчишек-срочников, не рассказав им ничего, кинули на Донбасс погибать…
Армия один раз стреляет в свой народ. Вторая пуля уже летит в чужой. Никогда не забуду перепуганные глаза срочника ВСУ, который, попав в плен, плакал и рассказывал, что им сказали, что это учения в Виннице. Он был уверен, что находится на учениях. А попал на полноценную войну.
— Почему у Донецка и Луганска получилось, а у Харькова и Одессы нет?
— Мне думается, каждый регион следует рассматривать индивидуально. Тот же Харьков совершенно напрасно опирался на Михаила Добкина, который предал тех харьковчан, которые вышли против переворота. Что касается Одессы, их сломили страхом. События 2-го мая, окончательно разделив Украину, парализовали Одессу.
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*Запрещенная на территории РФ экстремистская организация
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Хищения в украинской «оборонке»: главных антикоррупционеров вызвали «на ковёр»
Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого и директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника вызвали на заседание комитета Верховной рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, которое состоится 13 марта, по расследованию фактов хищения в оборонной сфере.
Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя комитета Борислав Береза.
«Вопросы к господину Сытнику, пожалуй, будем ставить уже в среду, когда он придет к нам на комитет. Там я буду показывать материалы этого дела, которое у них есть, и буду спрашивать: почему это дело никуда не двигалась», — сказал Береза.
«Я не буду говорить о том, как должен отвечать господин Сытник. Вопрос в другом. Почему за два года ничего не произошло? Почему два года стояло дело? Почему два года господин Гладковский и другие занимались теми сделками, о которых идет речь в этом деле. На это, пожалуй, должен отвечать Сытник», — добавил он.
Как ранее сообщала «Русская Весна», 25 февраля проект «Наши деньги с Денисом Бигусом» обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.
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Мы не даем им умирать
От нормальных людей 874, 875, 876
Исключительно (!!!) по желанию:
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Яндекс Деньги https://money.yandex.ru/to/4100119243…
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Посол США требует уволить главу антикоррупционной прокуратуры Украины
Посол США в Украине Мари Йованович призвала украинские власти уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого из-за потери доверия в борьбе с коррупцией.
Об этом посол США сказала в Киеве во время информационного марафона «Диалоги во времени» по случаю пятой годовщины работы Украинского кризисного медиа-центра.
«Для того, чтобы обеспечить целостность антикоррупционных учреждений, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры должен быть заменен. Ни один человек, замеченный в инструктировании подозреваемых о том, как избежать обвинения в коррупции, не может иметь доверия в ведении тех же самых дел», — подчеркнула Йованович.
Также посол добавила, что необходимо провести расследование в отношении лиц, причастных к коррупции. Эти лица должны предстать перед судом и, если их вина будет доказана, они должны «оказаться в тюрьме», отметила Йованович.
В этой связи дипломат подчеркнула, что все элементы антикоррупционной системы должны работать эффективно, чтобы наказать коррупционеров.
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