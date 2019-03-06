Крест на польско-украинской дружбе

Взаимоотношения народов и государств на протяжении человеческой истории сложны, запутанны и многоплановы. Не зная их, не понимая причинно-следственной связи, легко наделать ошибок и принять неправильные решения. При этом все понятно только тому, кто на самом деле ничего не знает.

Фатальная неграмотность и невежество элиты, людей, стоящих у власти и принимающих решение, для любого государства заканчивались катастрофой. В качестве яркого примера возьмем Германию. Дважды в ХХ веке эта страна оказывалась уничтоженной из-за безграмотности и дилетантства своих руководителей. Сначала кайзер Вильгельм II века решил бросить вызов морской сверхдержаве Великобритании, заявив, что «будущее Германии лежит на море», и начав программу ускоренного строительства флота. Закончилось это тем, что англичане втравили его в войну с Россией, пообещав свой нейтралитет, а когда он объявил Петербургу войну 1 августа 1914 года, обманули кайзера, как школьника. В итоге Германия оказалась втянута в борьбу на два фронта и, несмотря на ряд серьезных военных успехов, не имела никаких шансов на победу и даже на ничью.

Написавший об этих роковых для немецкого народа ошибках и заявивший, что никогда не начнет войну на два фронта, Адольф Гитлер 22 июня 1941 года повторил губительные решения кайзера. Итог закономерен — огромные военные успехи и полная катастрофа в итоге.

Яркий пример фатальной безграмотности в сегодняшнем дне — это бывший президент Украины Виктор Янукович. Спроси он любого знающего историю эксперта, выполнит ли Запад свои гарантии и обещания в феврале 2014 года «урезонить» Майдан и прекратить поддержку антигосударственных и уже прямо террористических сил в Киеве, ему бы просто рассмеялись в лицо. Никогда Запад не выполнял своих обязательств, получив то, что ему нужно. Единственным способом правильного решения проблемы для Януковича было имитировать видимость согласия — с одновременной зачисткой боевиков в центре столицы. Только в этой ситуации с ним могли бы говорить далее, а не просто пытаться физически ликвидировать.

Отказ от зачистки Майдана, по сути, был политическим кредитом, который Янукович выдал Вашингтону и Брюсселю. После чего ликвидация кредитора была лучшим и обычным решением: нет Януковича — нет проблем. Но тут сценарий дал сбой, так как вмешалась Россия и спасла ему жизнь, но это уже совсем другая история.

Новые лидеры Украины не меньше Януковича невежественны в истории, политике и дипломатии. Они свято верят в формулу, которую высмеяли ещё Ильф и Петров, — «заграница нам поможет». Помощь украинскому государству будет только до тех пор, пока оно играет роль инструмента против России. Отпадет эта надобность, и территорию Украины «скормят» Польше, Румынии, Венгрии. Потому что желание вернуть себе территории в этих странах есть, историческая память есть, просто пока нет нужной ситуации.

В качестве примера приведем Польшу, где события послевоенной ситуации, возникшей в мире в 1918 году, трактуются совсем не так, как привыкли те, кто учил историю в СССР или современной России. Вместо советско-польской войны здесь выделяют сразу два военных конфликта: войну «польско-украинскую» (Wojna polsko-ukraińska) и, собственно, войну «польско-большевистскую», которая у нас называлась советско-польской.

Перед вами любопытная медаль. Надпись на ней гласит: «Польша — своему защитнику», на обратной стороне даты: 1918–1921 гг.

Что тут такого? Дело в том, что советско-польская война проходила в 1919–1921 гг. А тут все начинается на год раньше. Почему? Потому что в польской историографии, как мы уже говорили, выделяют два военных конфликта, но медаль сделали одну. В 1918 году началась «польско-украинская» война. Советская историография вообще ничего не говорила о столкновениях поляков и тех, кто именно в эти годы назвал себя украинцами и постарался в послевоенной смуте создать государство Украина. В отличие от советских историков, подробности «польско-украинской» войны мы недавно разбирали в статье «Как поляки Львов от украинцев защищали». Боевые действия начались в ночь с 31 октября на 1 ноября 1918 года с попытки захвата «украинцами» польского города Львова. В ответ жители города создали отряды самообороны и дали бой сечевым стрельцам, ещё недавно присягавшим венскому императору и являвшимся до крушения этой страны военной частью австро-венгерской армии.

Борьба за Львов продолжалась три недели. Изначально перевес был на стороне украинцев, но победу в итоге одержали поляки. Ну, а дипломатическое признание изменений границ в Европе осуществляли те же силы, что обманули спустя почти 100 лет Виктора Януковича. Точно так же тогда пообещали тем, кто выступит против России и назовет себя «не русским», а украинцем, создание отдельного государства. Помощь, финансирование, международное признание. А потом со спокойной совестью отдали территорию полякам, чехам, румынам.

Через 10 лет после того, как поляки отстояли Львов от украинцев, в память этих событий была выпущена награда «za zaslugi». Вот эта награда (крест):

И кто-то думает, что в Польше все это забыли?

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/101293