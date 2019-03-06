Глокая куздра суперсистем

В начале деятельности коллектива ВП СССР был подготовлен материал «Концептуальная власть: миф или реальность?» и размещён в журнале Молодая гвардия» №2 за 1990 год, который выходил тиражом 700 тысяч экземпляров. К удивлению АК (авторского коллектива), развивающего неавторскую культуру, ни одного отклика читателей журнала на этот материал не поступило, да и вряд ли поступит ныне по любому вопросу, если люди впервые увидят доселе незнакомое им (кроме нечленораздельных возгласов или имитирования животных звуков), по крайней мере для того, чтобы им не опростоволоситься («не потерять лицо»). Ибо ещё К. Прутков сказал: «Рассуждай токмо о том, о чем понятия iii твои тебе сие дозволяют. Так, не зная законов языка ирокезского, можешь ли ты делать такое суждение по сему предмету, которое не было бы неосновательно и глупо?».

Но кто болтлив, того молва прославит Вмиг извергом … Я воды Леты пью, Мне доктором запрещена унылость; Оставим это — сделайте мне милость!

Тогда блажен, кто крепко словом правит И держит мысль на привязи свою, Кто в сердце усыпляет или давит Мгновенно прошипевшую змию;

Но сам в толпу не суйся … или смех Плохой уж выйдет: шутками одними, Тебя, как шапками, и враг и друг, Соединясь, все закидают вдруг.

Блажен, кто издали глядит на всех, И, рот зажав, смеется то над теми, То над другими. Верх земных утех Из-за угла смеяться надо всеми!



Понятия, введённые и вводимые в концепции для многих людей, были новыми, даже если они обозначались прежними словами, но несли с собой уже новые образы, которые требовалось ещё понять, осмыслить и увязать с другими понятиями и причинно-следственными обусловленностями, по сути, ранее обсуждения смысла и содержания концепции приходится понимать новую терминологию.



Предположение о причине удивления АК можно отнести к тому, что сам коллектив вступил в неизвестную область («терра инкогнита») и во многом сначала сам был стихийным диалектиком, социологом, психологом и пр. и пр., чему затем были посвящены и посвящаются очередные материалы под титлом ВП СССРiv.

Несмотря на то, что нынешняя версия концепции несомненно развивается и осваивается, но не без некоторых шероховатостей, которые ранее были не различимы, но их, после того как они стали понятны, лучше своевременно устранить, чем оставить неизменными, мешающими людям осваивать новое и архиважное для них знание.



По крайней мере не все главные процессы в реальности идут такими темпами и путями, которые были озвучены в начале деятельности коллективом ВП СССР.

В. Что это за неприятности (шероховатости), в чём их можно видеть и какова неотложностьv их решения?

О: Далее часть соображений (которые не вредно было бы уточнять и согласовывать их понимание между разными людьми и коллективами в политандемном взаимодействии) по подоплёке этих неприятностей (нестыковок) в процессах, начинающихся по инициативе и управляемых АК:

- призыв осваивать концепцию по книгам на самом деле обеспечивает высокий уровень её освоения, но попутно не уменьшается поток роликов (в том числе и других авторов, не только АК) и записей встреч людей по популяризации смысла концепции, что закономерно у многих, смотрящих преимущественно ролики, приводит к необоснованным иллюзиям лёгкости освоения концептуальных знаний (особенно в части преображения собственной психики) и разжиганию у адептов «настоятельной потребности» теоретически учить «заблудшие стада и толпы «правильным вещам», самим в достаточной мере не освоив и не умея продемонстрировать эти вещи (дела) на практике»;

- не хватает должного внимания к выстраиванию скелета, начинающегося формироваться (либо отдельных костей, и позвоночника) исполнительной власти будущего СССР 2.0, вследствие того, что неподготовленные люди видят и понимают практически и исключительно только её и считают, что всё и все зависят от этого вида власти или в крайнем случае от денег (их количества, а не от соотношения покупательной способности денег со своими ДОП / ДПП (демографически обусловленными потребностями / деградационно – паразитическими потребностями);

- вряд ли нельзя не считать, что все остальные виды власти, кроме исполнительной (особенно вышестоящие виды власти, они для неподготовленных масс вообще не видны и не различимы) могут «вызревать» подобно руководителям в сталинскую эпоху, когда на запрос обстоятельств и процессов находились энтузиасты, предлагавшие пути, условия и способы решения тех или иных незадач и бравшие на себя ответственность за их реализацию, поэтому пока на этом этапе эти остальных виды власти можно специально не выращивать – они чаще всего вырастут сами в атмосфере подготовки трудящихся масс и управленческого корпуса для сферы исполнительной власти;

- не обращается должного влияния на «сторонников КОБ», сжигающих своими шумомvi и незначительным объёмом реальных действий по управлению процессами, современную защитную лягушечью кожу Василисы Премудрой (из сказки «Царевна-лягушка», которую за то, что она родилась мудрей и хитрей Кощея Бессмертного, он превратил в лягушку), которую руководство РФ (сознательно или бессознательно – для нас не имеет значения) применяет для прикрытия действительных процессов, разворачиваемых в России, прикрытие часто осуществляется «на автомате, без его специальных усилий».



Исполняют роль этой кожи – стенания и вопли либерастов, часто производимые ими по прямому заказу и вожделениямvii наших заокеанских заклятых друзей, действующих в лживой библейской культуре.

Конечно, коллектив ВП СССР по своему высочайшему пониманию выбирает род и вид своих занятий, но при этом такая деятельность несколько внутренне противоречива:

- с одной стороны, новую информацию всем внимающим приходится принимать на веру, ибо при знакомстве с ней люди не могут скачком стать вровень с жрецами;

- с другой стороны, эти же люди призываются отрицать любые «авторитеты» и выявлять их возможные ошибки и недочёты,

что увеличивает количество вопросовviii к АК, на которые люди стараются своевременно найти ответы.

Первоначально в ДОТУ, вошедшей в качестве раздела в первую версию «Мёртвой воды» 1992 года, говорилось о суперсистемахix, развивавшихся на ограниченной территории и неминуемо подходивших к границам других суперсистем, а после проникавших друг в друга.



Взаимодействие этих суперсистем зависит от многих параметров, и от тех целей, которые поставлены на высших уровнях каждым из центров управления той или иной суперсистемы, достаточно подробно рассматривается случай взаимодействия конгломерата и межрегионального блока, придерживавшихся разной этики:

- цель оправдывЕт средства (главное: цель, средства могут быть подлыми, неверными);

- цель оправдываЮт средства (главное: средства, при положительных средствах нельзя выбрать плохие, подлые цели),

что закономерно приводит к совершенно разным результатам при одном и том же наборе целей, следует ожидать, что в будущем разными суперсистемами будет понят и применён и другой принцип этики:

- цели и средства их достижения заранее оправданы Творцом и определены в Промысле, а не в попущении – возможности ошибаться.

В. Следует ли рассматривать другие способы взаимодействия суперсистем с разной этикой?

О. Да, по крайней мере это не вредно, если справедливо утверждение о том, что нынешней послепотопной цивилизации предшествовало ещё несколько цивилизаций, погибших в результате катастроф, то видимо не лишним будет своевременно разобраться в предполагаемых сценариях такого развития событий.

Впервые в Коране, а затем в других источниках утверждается, что Творец-Бог-Аллах не попустил гибели праведника Иисуса и это было совершено не только в ответ на его молитвуx в Гефсиманском саду, но также и потому, что Иисус по жизни был настоящим праведником, этика Бога видимо не допускает несчастий с праведниками (с точки зрения окружающих определённой исторической эпохи), Бог идёт им навстречу быстрее, чем праведники (и любой из людей) идут навстречу Богу.

Предположим, что в каждой глобальной погибшей цивилизации были какие-то её части (это перекликается или аналогично принципам и схемам, изложенным в действии интеллекта, созданного полностью из неинтеллектуальных элементов, который не только обучается методом проб и ошибок, но это обучение зависит от начальногоxi состояния самого интеллекта) вплоть до региональных цивилизаций, которые развились по своим качествам (в том числе в праведности) и стали в чём-то похожи на Иисуса, а каждая погибшая часть очередной глобальной цивилизации (в своей неправедности и т.д.) – на атлантов, породивших далее заказчиков, разработчиков и исполнителей библейского проекта по порабощению человечества.

В. следовало по этике, которую мы предполагаем у Бога уберегать в глобальных катастрофах те части земной цивилизации, которые в своих нравственности и этике были выше своих современников?

О. Считаем, что этот вариант наиболее вероятен в соответствии с нашими изменяющимися предположениями об этике Творца.

Тогда получается, что видимо – добронравная (стремящаяся к добронравию и справедливости) часть нынешней цивилизации наиболее «старая» по сравнению с остальными её частямиxii.

В. В чём разница отношений добронравной старой части к молодой (ещё невызревшей) части и наоборот?

О. Отношения существуют и развиваются примерно такие:

- молодая часть считает старую «дикарями», ибо старая руководствуется моральными и этическими нормами (мерилами) более высокими и вследствие этого непонятными для молодой части, то есть, по её ошибочному мнению, «отставшей навсегда от молодой»;

- старая часть со своей стороны считает молодую «неразумным дитём», может в какой-то части

своим родным, которое следует «учить и вести за руку» по жизни.

Предлагаем не навешивать на кого-то окончательные и обидные ярлыкиxiii, но глубоко задуматься и постараться разобраться в этом, главным образом продолжить (кому-то начинать) прямой диалог с Богом для выяснения тех или иных обстоятельств.

В нашей послепотопной цивилизации есть весьма неординарный поворот в глобальных процессах – это путешествие (миграция) людей из Сибири в древний Египетxiv и вхождение кого-то из путешественников в одну из династий фараонов, после этого (но не вследствие) родился библейский проект со всеми его «прелестями», и потомки этих фараонов сначала расселились по Западной Европе, составив многочисленную часть нынешних пришлых народов, которые при этом потеснили и уничтожили аборигенов, затем этот процесс повторился в Америке в результате её колонизации, истребления и закабаления многих народов-аборигенов.

В. Какие могут быть причины таких процессов?

О. Это такие причины:

для цивилизаций, ушедших дальше в реализации общества добронравия и справедливости:



помочь тем остаткам народам (их потомкам), которые:



- одичали в результате очередной глобальной катастрофы и практически с нуля (кроме эгрегоров, ноосферы и попечения Творца) начинали восхождению к достоинству состоявшихся человеков;

- развивались вмолодые народы с потребностями в процессе их «взросления»: «вести за руку», «принуждать к миру», не допускать по возможности войн и раздоров,



применять отрицательные стороны «взрослеющего дитяти» для понимания того, что хранится неисправленным в коллективной и индивидуальной психике (а также в эгрегорах и ноосфере) «старых народов», особенно на их подсознательных уровнях психики,



считать все «косяки и недостатки» свои и других в качестве пособий «учёбы от противного» для самих себя аналогично способу тандемного (политандемного) взаимодействия между отдельными людьми,

для цивилизаций, отстающих на практике ныне в реализации реальных (а не только декларируемых, но весьма различными для себя и всего остального человечества) добронравия и справедливости лучше будет,

если они самостоятельно на деле разберутся для себя и других: что и как они делают, ибо пока у них множественные двойные стандарты (мерила) для себя и для других служат:





собственной шизофрении, ведущей к катастрофе; маскировочным приёмом по организации:

пустых споров, которые не помогают, а вредят установлению правды и истины в Промысле;

собственного закабаления и многочисленных войн по уничтожению человечества.







В. Может ли «дитё – цивилизация» обогнать в своём развитии «старую мать – цивилизацию»?

О. Да, когда-то может, но видимо не все способы взаимодействия цивилизаций между собой в точности повторяют те способы взаимодействий между людьми, особенно придуманными в рамках тех или иных идеалов и концепций для нацеливания на ложные цели и увода людей с праведного пути. С точки зрения человечества такие занятия могут быть: в чём-то паразитными и/или инфантильными процессами, на которых менее преобразившиеся люди и общности имеют возможность самим «учиться от противного» и преодолевать свою гордыню в этой составляющей.

Если рассматривать этот процесс в далёкой перспективе (тысячи, десятки тысяч лет и далее), то в какой-то момент (период):



нынешние условные «мать» и «дитё» разовьются до будущих условных «сестры» и «брата», которые тогда будут вести более эффективное тандемное взаимодействие для исправления «косяков» своих психик, но в гораздо меньшем объёме, по сравнению с нынешним объёмом косяков данного уровня и у «матери», и у «дитяти»;



перед повзрослевшим человечеством в результате его развития и общения с Творцом откроются другие возможности, цели, задачи, способы их решения, но которые ныне мы не в состоянии не только увидеть, но и понять по причине нашего нынешнего низкого уровня развития по сравнению с будущими процессами и поэтому на эту тему вряд ли нужно разводить спекуляцииxv, «всему своё время».



Сама организация государства в таких процессах суперсистем видимо отстаёт и будет отставать от организации общества и состояния его коллективной психики, но не следует бояться этого и требовать в первую очередь всё и вся от государственности якобы в качестве непреложного условия начала своей успешной деятельности, особенно, если эта деятельность в чём-то опережаетxvi («служит образцом, закопёрщиком») среднюю готовность индивидов и/или общностей.

Видимо вследствие этого одной из главных обязанностей государственности является её забота не только предоставлять наилучшие, соответствующие конкретному этапу условия для развития индивидов и общества, но и наилучшие условия для труда, понимаемые на нынешнем уровне развития не столько по приложению людьми своих сил для производства в поте лица продуктов и услуг, сколько в перенесении объёма этих занятий к преображению своей психики в праведном направлении.

К сожалению отдельные индивиды в обществе погоды не делают, и для того, чтобы общество начало преображаться вслед за действиями отдельных людей требуется определённая готовность (однородность и дееспособность) психики общностей к такого рода действиям и изменениям. Это не означает, что положительный пример одиночек не нужен и не важен, наоборот: и нужен, и важен для тех, кто пока не видит созревающих возможностей нового решения старых проблем, но осознание примера важно и для самого «первопроходца» чтобы он не возгордился своими успехами, ибо все эти успехи:



подарены Творцом людям в потенциале их развития;



обусловлены всей предисторией развития человечества.



В. В чём из нынешнего информационного наполнения концепций и культур придётся разобраться более подробно и точно?

О. Это такие вопросы для цивилизаций:



ведущих свою основу от Моисея (Мусы):

предистория и действия племён, из которых он вышел,

его собственные действий,

его взаимодействий с мафиями и закулисными «хозяевами мира»,







ибо без этих и возможно других, которые будут более ясными в будущем, более правильных и точных знаний – бóльшая часть их рукотворных «священных писаний» в этой составляющей – ложь и обман;



России:

какие причины отправили народы из Сибири скитаться по свету вплоть до древнего Египта и их возможного участия в формулировании и продвижении библейского проекта;

когда появились жрецы на Руси и какие задачи они видели, ставили и решали вместе с региональной цивилизацией

куда они (жрецы) исчезли (вряд ли скурвились), не предотвратив (позволив начать) достаточно длинный период конфронтации с Западом, взращиваемого по библейской концепции,







видимо Бог попустил им всем, каждым по их способностям и возможностям, которые они либо не осознавали, либо преувеличивали, что одинаково хуже с точки зрения развития всего и всех. Также вполне возможен вариант нашего непонимания замысла и действий жрецов Руси.

СБ СССР

i Далее в тексте возможные вопросы обозначаются – В:, возможные ответы на них – О:, более действенным и ладным вариантом является формулирование читателями этой заметки или любого другого материала своих вопросов и соответствующих ответов на них, а также привлечения к этой по существу диалектической процедуре других людей и общностей для познания смысла нашей общей жизни, её благоустройству в русле Промысла.

ii Примерно в таком же положении находятся ныне знания 99,99% населения России и других региональных цивилизаций, ибо грамматический и синтаксический разбор предложений из внешне знакомых слов, но в большинстве случаев другого смысла (образов), то есть понятий, при уровне грамотности советской средней школы они провести в состоянии, но вряд ли они это будут делать без их большого интереса к рассматриваемым вопросам. Другое положение наблюдается с молодёжью любопытной и любознательной, традиционно отрицающей недостатки и несправедливости бывшего устройства общества, у которого на самом деле существует смесь хороших и неправильных сторон, это часто ведёт у молодёжи, не наученной управлять собой, в дальнейшем преимущественно к революциям и бунтам, если она не займётся самовоспитанием и самообразованием более правильных знаний.

iii Также у К. Пруткова есть афоризм, который закольцован и по этой причине с первого раза многим непонятен: «Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.».

iv Ходят слухи, что в первые годы деятельности АК была встреча с представителем периферии ГП (глобального предиктора), на которой обсуждался в том числе вопрос об отношении ГП к ВП СССР: «не «закроет» ли первый второго?», на что был получен ответ, что это делать нецелесообразно, ибо в таком случае Русская цивилизация в качестве общности активизирует гораздо большее число коллективов такой направленности, с совершенно непредсказуемыми последствиями. В. Как относиться к слухам? О. Отношение к слухам (молве) сформулировано совершенно разное: народом: «слухом земля полнится»; А.С. Пушкиным: «…Он казался нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою, и это не вредило ему во мнении Марьи Гавриловны, которая (как и все молодые дамы вообще) с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера.» «Метель» Написана 20 октября 1830 года за один день. А.А. Ахматовой: «Страшно выговорить, но люди видят только то, что хотят видеть, и слышат то, что хотят слышать. На этом свойстве человеческой природы держится 90% чудовищных слухов, ложных репутаций, свято сбереженных сплетен. Несогласных со мной я только прошу вспомнить то, что им приходилось слышать о самих себе.»; В.С. Высоцким: «Сколько слухов наши уши поражает!

Сколько сплетен разъедает, словно моль!

Ходят слухи, будто все подорожает, абсолютно,

А особенно – поваренная соль. Словно мухи, тут и там,

Ходят слухи по домам,

А беззубые старухи

Их разносят по умам,

Их разносят по умам.»

v Это такие неприятные процессы, проявившиеся на ЯЖО: беда в семье В.В. Пякина; болезни и уход в иной мир В.М. Зазнобина; открытие уголовного дела против В.А. Ефимова и его арест спустя несколько месяцев после ПКФ; невозможность ответить вопрошающим на частый вопрос: «почему предикция ВП СССР по процессам в РФ далека от действительности (по видам процессов и их срокам)?», может быть ещё что-то происходит (что «следует подправить в консерватории»),

но проходит мимо внимания и понимания многих.

vi А.С. Пушкин «Домик в Коломне» XV И там себе мы возимся в грязи, Торгуемся, бранимся так, что любо, Кто в одиночку, кто с другим в связи, Кто просто врет, кто врет еще сугубо. Но муза никому здесь не грози — Не то, тебя прижмут довольно грубо, И вместо лестной общей похвалы Поставят в угол «Северной Пчелы»! XVI Иль наглою, безнравственной, мишурной Тебя в Москве журналы прозовут, Или «Газетою Литературной» Ты будешь призвана на барский суд. Ведь нынче время споров, брани бурной; Друг на друга словесники идут, Друг друга режут и друг друга губят, И хором про свои победы трубят!

vii«Признание» 1826 год А.С. Пушкин «…Но притворитесь! Этот взгляд

Всё может выразить так чудно!

Ах, обмануть меня не трудно!……..



Я сам обманываться рад!»

viii Некоторые вопросы к АК: В. Когда, кем и как развернётся выращивание корректора? Без него наше бытие было допустимо в последние годы СССР 1.0, но ныне ситуация изменилась и предиктор без корректора сводит схему и смысл управления на Руси к программно-адаптивной вместо самой эффективной и дееспособной? О. Выращивание корректора по оглашённой концепции для и из масс и общностей, а не только для и из энтузиастов, нашедших в ней индивидуальный или общественный интерес будущего, до которого многие не надеются дожить (а поэтому считают все свои действия в этом направлении никчемным занятием), а как наладить жизнь для своих потомков на уровне сознания этого не желают, не знают и поэтому двигаются к этому будущему исключительно методом проб и ошибок, набивая при этом «шишки» себе, а чаще и больнее окружающим. В. Считает ли АК в соответствии со своим уровнем понимания главным своим делом заниматься в основном теорией и это ли его выбор по самоназванию, главное из которого «предуказатель»? О. Для реализации, а не только разработки теоретической основы концептуальной власти не вредно призвать ясно и однозначно кого-то (индивидов и коллективы, как когда-то: «Комсомолец, на самолёт!»), кто на практике способен заняться не только строительством скелета СССР 2.0, но формированием дееспособного корректора, а также вышестоящих видов внутриобщественных властей. Если посмотреть на нашу не весьма далёкую историю (на создание ядерного и ракетного щита в СССР после 1945 года), то тогда наши предки справились не только с разработкой теоретических основ самих атомной и ракетной отраслей, но и созданием многих отраслей для них, которых вообще не было к тому времени в СССР – их пришлось создавать с нуля. Ныне ситуация формально в чём-то аналогичная тому времени, но она серьёзнее и труднее создания новых отраслей техносферы, ибо касается внутреннего мира (психики) многих людей и общностей, поэтому все вопросы к процессам создания теоретических основ концепции должны быть помощью в их разрешении и благодарностью тем, кто начал и продолжает это нужное многим дело.

ix Если часть «сторонников КОБ» освоили смысл концепции и принялись за дела, но до сих пор многие из них не представляют себе: что такое суперсистемы и с чем их едят, то тогда по существу сторонники термины знают, но образы и взаимно обусловленные зависимости для них пока глокая куздра на «терра инкогнито». «Гло́кая ку́здра ште́ко будлану́ла бо́кра и курдя́чит бокрёнка» - искусственная фраза на основе русского языка, в которой все корневые морфемы заменены на бессмысленные сочетания звуков. Несмотря на это, общий смысл фразы понятен: некоторая определённым образом характеризуемая сущность женского рода что-то сделала определённым образом с другим существом мужского пола, а затем начала (и продолжает до настоящего момента) делать что-то другое с его детёнышем (или более мелким представителем того же вида). Фраза создана для иллюстрации того, что многие семантические признаки слова можно понять из его морфологии. Пример был предложен академиком Л.В. Щербой в 1930-е годы и использовался на вводных лекциях к курсу «Основы языкознания».

x Существует анекдот: «люди, видящие бесконечные молитвы одного из своих соплеменников, обратились к Богу с такой просьбой: «Боже, ответь наконец на молитвы этого страдальца, он целые дни проводит в молитвах к тебе и никак не выиграет в лотерею». Бог отвечает: «Я давно готов к этому, но пусть страдалец купит лотерейный билет»». Также в одной из «священных книг» приводится разговор на этическую тему, где одного из людей, уважаемых за свою святость, спрашивают, кто из двух братьев ближе к Богу, тот, который целые дни проводит в молитве или тот который трудится в поте лица? Уважаемый отвечает: «тот, который трудится!».

xi Необходимо учитывать, что любой нынешний интеллект (индивида, общностей, соборностей) с точки зрения развития будущего состояния общества является интеллектом, построенным на безинтеллектуальных элементах, к тому же текущее распределение интеллектов по возможностям и производительности видимо близко к номальному распредегнию и изменяется в результате целенаправленных мыслей и усилий людей по развитию и деградации остальных.

xii Как можно понять из аналогии особенности функционирования интеллекта, составленного из полностью неинтеллектуальных элементов, также не существует жёсткой предопределённости в рождении и воспитании людей, значительно отличающихся от своих региональных суперсистем, об этом написана книга: «Форд и Сталин: о том, как жить по-человечески».

xiii В. Для чего чаще всего применяются ярлыки? О. Ярлыки часто применяются: детьми – для самоутверждения и преодоления страхов в отношении того, кого обзывают. Вспомнить стиль мышления, разговор и действия детей можно с помощью книги К.И. Чуковского «От двух до пяти» или по аналогичным произведениям; взрослыми – для подготовки неспровоцированных агрессии и войн против инакомыслящих и других общностей, действующих по непонятным замыслам жизнеустройства.

xiv Афоризм К. Пруткова: «И египтяне были в своё время справедливы и человеколюбивы».

xv Другой частый вид спекуляций заключается в том, что при исследовании прошлых процессов часто не учитывается современный тем процессам уровень развития людей и общностей и вместо того уровня необоснованно берётся современный исследователю уровень развития.

xvi Прежде чем государственность в качестве своих инструментов начнёт применять какие-либо технологии, способы управления – они должны не только родится в обществе, но и доказать свою высокую (высочайшую) эффективность на практике (по сравнению с предыдущими инструментами). Такие образцы были: в РИ староверы и раскольники организовали артели и производства такого вида, который затем успешно действовал и в сталинскую эпоху; СССР (по сути в нём был не социализм, а государственно-монополистический капитализм) функционировал в качестве государства-суперконцерна, до которого «передовому» Западу не добраться ещё многие столетия, если он не задумается о своих НЭМ, идеалах, концепции и не поменяет их на более справедливые и праведные.

СБ СССР

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