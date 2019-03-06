Глокая куздра суперсистем-2
В. Сколько внутриобщественных видов власти (реализуемой способности управлять) существует?
О. Для каждого из нас и общностей их существует ровно столько, сколько мы можем выделить и разобраться в их причинно-следственных обусловленностях и осознанно применять в своей практической деятельности, может быть на самом деле в пределе их семь, при дальнейшем развитии (деградации) они также будут (могут) изменяться (трансформироваться, объединяться, выделяться) и их всегда на уровне сознания вряд ли будет больше семи (в том числе для удобства оперирования ими).
Предлагаем очередную расшифровкуxvii (второго смыслового ряда) героев из сказки А.С. Пушкина «О мёртвой царевне и семи богатырях», где:
- царевна – будущая власть в обществе, объединяющая в себе все виды власти – её братьев,
её жених – Елисей – архитектура (структура) и бесструктурные элементы будущей государственности Руси (России);
семь богатырей – следующие выделенные виды власти:
1. Власть наборов нравственно-этических мерил – их близости к объективному набору нравственно-этических мерил Творца. Эта власть в человечестве определяет высшую направленность и дееспособность психик (систем управления) в процессах развития и деградации индивидов и общностей;
2. Власть однородности и дееспособности психик индивидов и общностей, соответствующих разным наборам НЭМ (нравственно-этических мерил). Эта власть характеризуется спектром и ладностью к восприятию новых элементов (при развитии) и к потере старых элементов (при деградации);
3. Власть бессознательных и/или сознательно выраженных концепций, которым следуют те или иные индивиды и общности при стремлении (безразличии) к воплощению их идеалов, понимаемым / не понимаемым на уровне сознания;
4. Идеологическая власть – сознательно выраженный набор идеалов (и выражающих их идей), которым следуют те или иные индивиды / общности по собственному осмыслению или их обману (манипулировании со стороны);
5. Законодательная власть – формулирует юридически кодифицированные ограничения на существо, порядок и последовательность действий низших видов власти (а также управленцев, общностей и индивидов) в заранее оговорённых процессах, которым на Руси традиционно и справедливо мало уделяют внимания, ибо этот вид власти часто пытается (по нашему пониманияю нынешних западных традиций – целенаправленно узурпировать) заменить собой четыре вышестоящих уровня власти, неизвестных и несуществующих для толпы;
6. Исполнительная власть – организованные, нисходящие по вертикали и горизонтали связанные наборы управленческих структур и прямых начальников, выбирающие перечень целей и организующие все коллективы и индивидов на их выполнение, которые признают легитимность и/либо правильность действий таких управленцев;
7. Судебная (прокурорско-следственная) власть – организация структур наблюдения и преследования индивидов и общностей, не укладывающихся в своих действиях в кодифицированное и/или по понятиям (по заказу других властей внешне подогнанное бессовестными, продажными юристами под кодифицированное) право.
Предыдущая часть заметки кто-то может воспринять в стиле извечных русских вопросов: «Кто виноват?» и «Что делать?», которые он пытается решить раз и навсегда, забывая о том, что каждый из нас и мы все вместе со своими мыслями, намерениями и делами:
- являемся почвой для произрастания будущего, в том числе такого, которое называется светлым и благословенным;
лишаем питания уже свои корни, далее они висят без почвы и питания, если мы начинаем несправедливо относиться к своему прошлому, то каждый из нас может представить себе дальнейшую судьбу такого растения, если у нас существует определённый уровень подготовки, если же нет этого уровня, то всё происходит аналогично басне И.А. Крылова: «Свинья под дубом».
Для правильного и благого настраивания своей психики рекомендуется рассматривать предыдущую историю с позиции управления Мирозданием (его фрагментами), которая идёт в конечном счёте наилучшим образом с точки зрения реализации всех возможных вариантов, существовавших в рассматриваемом периоде именно по той причине, что это заложено в Промысле и поддерживается Творцом.
В. Что нам можно извлечь из предыдущих трёх десятилетий формулирования теоретических основ КОБ, её распространения и освоения людьми?
О. Это такие выводы:
- освоение нового знания всегда идёт трудно и не так быстроxviii, как хотят сторонники этого нового знания, по крайней мере из-за того, что другим многим людям приходится осваивать новый язык (терминологию), содержание и смысл нового знания и перестраивать свою психику на другой тип мышленияxix в соответствии с ними;
к моменту оглашения нового знания не было (не бывает) готово общество полностью к тому, чтобы сразу всё и всем можно было увидеть это знание в реальных делах. Мало того, часто общество в принципе не бывает готово (не хватает соответствующих ладности и дееспособности вследствие преобладания в обществе низких наборов нравственно-этических мерил и связанных с ними явлений в психиках) даже к массовому освоению тех принципов, идей, которые сформулированы «первопроходцами»xx;
не сразу складывается ладное взаимодействиеxxi между «первопроходцами» и теми, кто готов далее поддерживать и развивать их мысли и дела вплоть до общностей (в пределе до человечества). Переход к массовым проявлениям мыслей, намерений, дел, неотложныхxxii для общества, часто готовится теми, кто лучше всех подготовлен и понимает существо нынешних и будущих процессов.
Призываем всех людей и сторонников КОБ наилучшимxxiii образом пониматьxxiv свои судьбы и миссии в делеxxv взращиванияxxvi ими очередной версии общества добронравия и справедливости!
СБ СССР
xvii Вполне возможно, что внутриобщественные виды власти перекликаются с ОСУ (обобщёнными средствами управления), о которых говорилось в заметке: «Приёмы взращивания соборности» https://www.planet-kob.ru/analytics/8267/priemy-vzraschivaniya-sobornosti и/или являются
неким объединением того и другого.
xviii В. Какие недавние примеры освоения нового знания можно привести, занявшие десятилетия?
О. Это:
- освоение марксизма (в котором были декларации о строительстве очередного более справедливого общества, но не было для реализации этого работоспособных методов и средств), продолжалось в России с 1860-х годов не только по ВОСР, но и в СССР в периоды ликвидации подавляющей безграмотности и взращивания собственных «элит»;
освоение диалектики (массы столкнулись с ней в весьма трудном разделе «Краткого курса истории ВКП(б)» 1938 года (и в редакции последующих годов)), изучение и осмысление её в виде диамата во всех средних и высших школах СССР, пока не была разработана и сформулирована очередная версия диалектики в книге 2001 года: «Диалектика и атеизм: две сути несовместны»;
китайцы, изучающие науки в объёме высшего образования в иероглифической письменности (примерно то же самое, чем для нас является доселе незнакомая нам область знания), тратят на это десятилетия и проходят при этом весьма много строгих экзаменов.
xix О другом типе мышления в свое время говорил М.С. Горбачёв, но при этом умалчивал (сознательно или бессознательно в интересах «элит» оставлял в умолчаниях, в чём трудящемуся большинству нет никакой разницы) о том, что это – мышление местных и забугорных «элит» в библейском проекте порабощения человечества.
Б.Н. Ельцин, бывший для многих якобы антагонистом М.С. Горбачёва, на самом деле выполнял (вместе со своей сворой, подготовленной в зарубежных центрах) очередной этап в процессе порабощения человечества в самой непокорной части мира – России (СССР) – эта его роль (Ельцина) от «всенародной» поддержки до и после развала СССР, сменилась за три десятилетия плохо скрываемой ненавистью тех же самых людей.
xx Действия «первопроходцев» часто аналогичны былинным богатырям России, первыми встававшими и встающими на её защиту от чуждых России мыслей, концепции и дел. Забота других людей:
- как можно быстрее помочь «первопроходцам», встав с ними в один строй,
готовиться к отражению агрессии и «принуждения к миру агрессора», где основной нынешний и будущий фронты – психика индивидов, общностей и человечества, преобразуемая в праведном направлении.
О современных былинных богатырях уже пишутся книги и другие произведения, было бы желание их найти.
xxi В. В чём можно видеть не ладность взаимодействия приверженцев разных идей в разных поколениях?
О. Это такие споры и взаимные обвинения:
при несоответствующей действительности противоположности:
- в истории освоения КОБ:
- идеализма и материализма, и это продолжалось многие века (продолжаются и ныне), достаточно вспомнить книгу В.И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм»;
корпускулярной и волновой основы физических процессов, споры идут несколько веков, ибо в этих явлениях учёные не учитывают вакуум (эфир), который взаимодействует одновременно с тем, что учёные считают: или корпускулами, или волнами, или с теми и другими одновременно,
- отвернулись и отворачиваются от неё практически мгновенно те, кто готов несколько раз на дню поменять свои убеждения ради своего продвижения по социальной лестнице или получения каких-либо преференций, но и это не новое явление, достаточно вспомнить рассказ А.П. Чехова «Хамелеон»;
нетерпеливцы всё время спрашивают (сами часто недостаточно быстро преобразуют свою психику, готовят и совершают нужные дела): «А когда наступит то счастливое будущее, про которое говорится в концепции?»;
часть людей не проявляют своих умений и уверенности в том, что в концептуальном движении уже пора учитывать новые явления и взаимно обусловленные обстоятельства и взаимозависимости;
и т.д. и т.п.
xxii Для отражения надвигавшейся агрессии (войны) очередного объединённого евросоюза (во главе с нацистской Германией) середины 20-го века в СССР заблаговременно и высочайше возможными темпами готовили не только оружие для обороны страны, но и:
- строили на Урале и Востоке страны максимально готовые площадки для эвакуируемых в будущем с западной части СССР предприятий и организаций;
строили по типовым проектам здания средних школ, пригодными в последующем с минимальными переделками их под госпитали;
массово учили трудящихся аналогам того, что есть в военных специальностях – двойного назначения знаниям, навыкам и умениям,
нам всем и каждому по отдельности придётся делать что-то аналогичное прошлым военным приготовлениям, в ответ на продолжающуюся и возрастающую агрессию библейской цивилизации, до тех пор, пока она не поймёт, что она «молодая» по сравнению с более «взрослой и праведной» (на несколько прошлых цивилизаций) Русью-Россией-СССР-РФ, и нам соответственно придётся находить, придумывать и реализовывать работоспособную конкретику массового освоения концептуальных знаний и умений, кроме того, что будут самообразовываться те люди, которые:
- самостоятельно нашли и находят свой интерес в освоении не только основ новых знаний, но уже стремятся выявить те шероховатости в концептуальных знаниях (которые были, есть и будут в любом новом знании и умении);
входят в нынешний управленческий корпус (они хотя и владеют наукой и практикой управления, но к сожалению их устаревшими версиями) и способны пройти некую самопереподготовку, главным образом по ревизии и изменению в праведном направлении своих нравственно-этических мерил и связанных с ними вопросов.
xxiii Вряд ли будет в ближайшие несколько десятков лет вредно структурировать подачу концептуальной информации в соответствии с развиваемыми людьми и общностями своих возможностей и способностей, уровнями готовности понимать, воспринимать, и осваивать, а не отторгать новую для них концепцию вследствие других интересов, непонимания языка (терминологии и причинно-следственных обусловленностей), содержания и полного смысла концепции, которые к тому же развиваются и уточняются.
Предлагаем следующую версию такой структуризации или аналогичную ей (она уже давно отработана и в чём-то похожа схеме подачи разным слоям «библейских выдержек (цитат)», но библейская схема основана на догматах, которые «не принято» обсуждать практически никому, чтобы не вылезли уши её «заказчиков и исполнителей», преображение людей требует другого по сравнению с библейским подхода к содержанию и смыслу концепции, но при этом придётся учитывать состояние среды, то есть разный исходный уровень готовности людей к освоению новой информации), которую вряд ли не следует обсуждать в тандемных взаимодействиях и затем по мере необходимости («взросления» тех или иных категорий людей и общностей) изменять и уточнять вплоть до широкого распространения и функционирования методологических школ, в которых отсутствуют схоластика, формализм, начётничество и догматизм.
Далее приведена сама предлагаемая структуризация:
в библейской цивилизации:
в России:
для стран, ждущих от России новых решений общемировых проблем нужны переводы:
- для «хозяев» её концепции и культуры – вряд ли следует постоянно направлять предупререждения «иду на вы» – они это давно поняли;
для высших «элит» – они будут изучать те или иные матиалы после прямого и/или завуалированного приказа своих «хозяев», ибо знают, что в противном случае при жёсткой дисциплине им «настучат по голове» и пока никаких реальных подвижек в этом направлении не видно и не слышно по процессам на Западе, поэтому в России остаётся надеяться на лучшее, готовясь к худшему;
для индивидов, толп и стад, выдрессированных западной культурой с её жесточайшими юриспруденцией и силовыми ведомствами, интерес к новой информации слишком опасен для жизни, поэтому им её предоставление преждевременно без отмашки тамошних «хозяев»,
- для тех людей, которые пока не готовы воспринимать проявления жреческой деятельности, вряд ли следует предоставлять информацию по объёму более материала «Наша деятельность, как мы её понимаем» да и то, по их запросу;
для людей, задумывающихся о правильности своей жизни и судьбах своих потомков – нужен материал, по объёму и уровню понимания, занимающего ознакомление с ним не более нескольких месяцев по одному часу в день, лучше суммарно не более 70 – 100 часов;
для управленцев – мировоззренческие и методологические книги, все остальные нужные им материалы по их и смежным специальностям они сами в состоянии найти по ссылкам и/или в интернете;
для тех, кто принял решение разобраться (самому продвигать и развивать дальше концепцию) в полном объёме смысла концепции – есть все материалы (нынешние 65 «толстых книг», множество аналитических записок (АЗ) и текущих моментов ТМ) по КОБ на многих сайтах – для них нужен библиографический перечень по порядку написания материалов с ссылками для скачивания,
для тех, кто будет «просыпаться» в своём интересе к концептуальной информации, существуют книги и ссылки на них в интернете, дополнительно не лишним будет искать энтузиастов соответствующего уровня, которые помогут «просыпающимся» начать процесс самообразования и/или подключиться к тандемам таким же людей, которые начали самообразование ранее,
материала «Наша деятельность как мы её понимаем»;
- материалов о реальных делах, идущих в соответствии с концепцией, и приглашений посетить Россию в тех местах, где эти процессы можно
- увидеть воочию без специальных разъяснений
никто не предлагает жёстко и упрямо следовать этой структуризации, если сами люди по своим интересам и возможностям выходят за рамки приведённой структуры, интересов и возможностей. При этом от любых людей следует стремиться получать и обобщать те предложения и замечания, которые они в состоянии реализовать на практике, сформулировать, предложить изменить и/или исправить текст и содержание концепции.
xxiv Приходится напоминать, что понимание людей чего-либо зависит от их нравственно-этических мерил, предоставления Творцом по их реальной нравственности Различения и доступа к нужной информации, в противном случае люди ничем не отличаются от баранов, стоящих перед новыми воротами.
Но большинство таких людей хвастливо заявляют, что они всё понимают с первого раза, а то, что их дела заканчиваются крахом относят исключительно на неудачу в игорном доме или с «напёрсточниками». Стремление же других людей показать им причину в их собственных «косяках» – невозможное и неосуществимое дело. Видимо не следует переубеждать их словами (фразами), лучше лишний раз задуматься о своих неустранённых «косяках» и постараться их исправить.
xxv Для тех, кто требует от КОБ явления немедленных, видимых для всех дел, не вредно подумать над словами, начинающих новый завет: От Иоанна 1
1. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
2. Оно было в начале у Бога,
если слова из евангелия в чём-то и не точны, но всё же они говорят о весьма важных обстоятельствах:
- пока массы людей не задумаются о своём преображении в праведную сторону, а затем осознанно двинутся по этой дороге, то вряд ли что-то получится хорошее;
новое знание у людей (тем более влияющее на жизнь всего человечества), необходимо понять и освоить им самим не ниже заранее определённого уровня, оно не должно содержать таких ошибок и умолчаний, которые были в марксизме, их ныне допустить нельзя!
xxvi В. Какие явления не были открыты и реализованы в сталинскую эпоху построения в СССР более справедливого общества, чем на Руси-России-РИ?
О. Наряду со всеми достижениями:
- в социологической теории:
- было – вместо марксизма, ставившего совершенно другие цели, – не разработана теория построения справедливого общества;
ныне – развивается и осваивается максимально возможными темпами теория, но пока недостаточными для неприкрытого явления обществу (другим цивилизациям) практики построения современного справедливого общества;
требуется – выяснить более чётко и детально взаимосвязи между высшими ОСУ и видами власти, способы их освоения теми, кто готов к такой деятельности;
- в организации школы:
- было – аналог древнегреческих школ («на автомате» воспроизводящих «элиты» – генератор смут и народных бедствий) – не было требования организации методологических школ;
ныне – очерчены контуры методологической школы. Но учительский и управленческий корпус настроен против её воплощения в жизнь (им самим придётся переучиваться и терять привычные прежние источники доходов). Нынешняя школа, искорёженная по западным лекалам, гораздо хуже советской школы, в том числе по средней степени уровня мышления и образованности учащихся;
требуется – с помощью государства возводить методологическую школу начиная с семей, одновременно решая для них следующие задачи:
сокращения длительности рабочего дня для тех родителей, кто:
- не принимает наркотики;
- уделяет высвободившееся время на учёбу детей и самообразование;
переселения в компактные посёлки в дома (со всеми современными удобствами) приусадебного типа, пригодные для семей нескольких поколений,
- для чего для таких людей государство через свои каналы оплачивает все эти направления в виде дотаций, ссуд, централизованного строительства домов, повышения пенсий и сокращения возраста выхода на пенсию,
в распространённости «авторитетов», его апогее – культе личности:
- было – возвеличивание вождей (дополненное недостаточным уровнем знаний и умений трудящихся в высших ОСУ и видах власти), воспроизводимое «элитами» для списания на вождя и неумех-рабов всех своих преступлений перед народом. «Элиты» оставляли трудящихся без достаточного освоения ими всех видов власти и ОСУ;
- ныне – опять лепится «элитами» культ личности, в том числе на международном уровне («самый лучший президент, нам бы такого») и соответственно пока не освоили труженики высшие ОСУ и виды власти;
требуется – перевести исполнительную власть в режим деятельности, аналогичный более устойчивой кожи «Василисы Премудрой», для чего
постепенно вовлекать либерастов в исполнительные структуры, которые предварительно выхолащивать до приемлемого уровня, в том числе за счёт творчества тружеников и общностей,
перенести тяжесть и направление деятельности на взращивание здоровых, грамотных, совестливых человеков и общностей вместо гонки за недостижимыми пределами материальных потребностей людей, приверженных ДПП. Проводить заседания высших органов власти по социальным вопросам в закрытом режиме, постепенно открывая заседания по оборонным вопросам;
- постепенно снизить к окончанию президентского срока внешнеполитическую активность нынешнего президента (затем и его преемников), чтобы формальный (либо «накачанный «элитами»») рейтинг снизился до привычных западных рейтинговых показателей;
в деятельности жрецов:
- было – их разобщённость двух (всех) цивилизаций, отсутствие дружеского взаимодействия между ними;ныне – нет изменения концепций, направленных на ладность и дееспособность региональных цивилизаций в праведных замыслах и делах;
требуется – искать жрецов (если их нет, то знахарей) региональных цивилизаций с целями:
переформатирования концепций и культур настоящего и будущего периодов на добронравные. Какие-то элементы видимо можно «найти» в библиотеках Ватикана и других хранилищах от того периода, когда «египтяне были справедливы и человеколюбивы»;
исключения возможности очередной глобальной катастрофы за счёт применения другой этики, пока не наблюдаемой в обычных обстоятельствах и отрицающей этику Ф.М. Достоевского, так почитаемого на Западе;
сохранения в тайне постоянного применения новой этики (пока непонятной «элитам» и толпе), по возможности доверяя её только тем русским богатырям, кто берётся реализовывать её на практике;и т.д. и т.п..
- скорость и широта охвата всех этих направлений определяется творческими способностями и вкладом тружеников, осваивающих добронравную концепцию в её полноте, не так ли?
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