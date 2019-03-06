Глокая куздра суперсистем-2

О. Для каждого из нас и общностей их существует ровно столько, сколько мы можем выделить и разобраться в их причинно-следственных обусловленностях и осознанно применять в своей практической деятельности, может быть на самом деле в пределе их семь, при дальнейшем развитии (деградации) они также будут (могут) изменяться (трансформироваться, объединяться, выделяться) и их всегда на уровне сознания вряд ли будет больше семи (в том числе для удобства оперирования ими).



Предлагаем очередную расшифровкуxvii (второго смыслового ряда) героев из сказки А.С. Пушкина «О мёртвой царевне и семи богатырях», где:



царевна – будущая власть в обществе, объединяющая в себе все виды власти – её братьев,



её жених – Елисей – архитектура (структура) и бесструктурные элементы будущей государственности Руси (России);



семь богатырей – следующие выделенные виды власти:



1. Власть наборов нравственно-этических мерил – их близости к объективному набору нравственно-этических мерил Творца. Эта власть в человечестве определяет высшую направленность и дееспособность психик (систем управления) в процессах развития и деградации индивидов и общностей;

2. Власть однородности и дееспособности психик индивидов и общностей, соответствующих разным наборам НЭМ (нравственно-этических мерил). Эта власть характеризуется спектром и ладностью к восприятию новых элементов (при развитии) и к потере старых элементов (при деградации);

3. Власть бессознательных и/или сознательно выраженных концепций, которым следуют те или иные индивиды и общности при стремлении (безразличии) к воплощению их идеалов, понимаемым / не понимаемым на уровне сознания;

4. Идеологическая власть – сознательно выраженный набор идеалов (и выражающих их идей), которым следуют те или иные индивиды / общности по собственному осмыслению или их обману (манипулировании со стороны);

5. Законодательная власть – формулирует юридически кодифицированные ограничения на существо, порядок и последовательность действий низших видов власти (а также управленцев, общностей и индивидов) в заранее оговорённых процессах, которым на Руси традиционно и справедливо мало уделяют внимания, ибо этот вид власти часто пытается (по нашему пониманияю нынешних западных традиций – целенаправленно узурпировать) заменить собой четыре вышестоящих уровня власти, неизвестных и несуществующих для толпы;

6. Исполнительная власть – организованные, нисходящие по вертикали и горизонтали связанные наборы управленческих структур и прямых начальников, выбирающие перечень целей и организующие все коллективы и индивидов на их выполнение, которые признают легитимность и/либо правильность действий таких управленцев;

7. Судебная (прокурорско-следственная) власть – организация структур наблюдения и преследования индивидов и общностей, не укладывающихся в своих действиях в кодифицированное и/или по понятиям (по заказу других властей внешне подогнанное бессовестными, продажными юристами под кодифицированное) право.

Предыдущая часть заметки кто-то может воспринять в стиле извечных русских вопросов: «Кто виноват?» и «Что делать?», которые он пытается решить раз и навсегда, забывая о том, что каждый из нас и мы все вместе со своими мыслями, намерениями и делами:



являемся почвой для произрастания будущего, в том числе такого, которое называется светлым и благословенным;



лишаем питания уже свои корни, далее они висят без почвы и питания, если мы начинаем несправедливо относиться к своему прошлому, то каждый из нас может представить себе дальнейшую судьбу такого растения, если у нас существует определённый уровень подготовки, если же нет этого уровня, то всё происходит аналогично басне И.А. Крылова: «Свинья под дубом».



Для правильного и благого настраивания своей психики рекомендуется рассматривать предыдущую историю с позиции управления Мирозданием (его фрагментами), которая идёт в конечном счёте наилучшим образом с точки зрения реализации всех возможных вариантов, существовавших в рассматриваемом периоде именно по той причине, что это заложено в Промысле и поддерживается Творцом.

В. Что нам можно извлечь из предыдущих трёх десятилетий формулирования теоретических основ КОБ, её распространения и освоения людьми?

О. Это такие выводы:



освоение нового знания всегда идёт трудно и не так быстроxviii, как хотят сторонники этого нового знания, по крайней мере из-за того, что другим многим людям приходится осваивать новый язык (терминологию), содержание и смысл нового знания и перестраивать свою психику на другой тип мышленияxix в соответствии с ними;



к моменту оглашения нового знания не было (не бывает) готово общество полностью к тому, чтобы сразу всё и всем можно было увидеть это знание в реальных делах. Мало того, часто общество в принципе не бывает готово (не хватает соответствующих ладности и дееспособности вследствие преобладания в обществе низких наборов нравственно-этических мерил и связанных с ними явлений в психиках) даже к массовому освоению тех принципов, идей, которые сформулированы «первопроходцами»xx;



не сразу складывается ладное взаимодействиеxxi между «первопроходцами» и теми, кто готов далее поддерживать и развивать их мысли и дела вплоть до общностей (в пределе до человечества). Переход к массовым проявлениям мыслей, намерений, дел, неотложныхxxii для общества, часто готовится теми, кто лучше всех подготовлен и понимает существо нынешних и будущих процессов.



Призываем всех людей и сторонников КОБ наилучшимxxiii образом пониматьxxiv свои судьбы и миссии в делеxxv взращиванияxxvi ими очередной версии общества добронравия и справедливости!

СБ СССР

xvii Вполне возможно, что внутриобщественные виды власти перекликаются с ОСУ (обобщёнными средствами управления), о которых говорилось в заметке: «Приёмы взращивания соборности» https://www.planet-kob.ru/analytics/8267/priemy-vzraschivaniya-sobornosti и/или являются

неким объединением того и другого.

xviii В. Какие недавние примеры освоения нового знания можно привести, занявшие десятилетия? О. Это:

освоение марксизма (в котором были декларации о строительстве очередного более справедливого общества, но не было для реализации этого работоспособных методов и средств), продолжалось в России с 1860-х годов не только по ВОСР, но и в СССР в периоды ликвидации подавляющей безграмотности и взращивания собственных «элит»;



освоение диалектики (массы столкнулись с ней в весьма трудном разделе «Краткого курса истории ВКП(б)» 1938 года (и в редакции последующих годов)), изучение и осмысление её в виде диамата во всех средних и высших школах СССР, пока не была разработана и сформулирована очередная версия диалектики в книге 2001 года: «Диалектика и атеизм: две сути несовместны»;



китайцы, изучающие науки в объёме высшего образования в иероглифической письменности (примерно то же самое, чем для нас является доселе незнакомая нам область знания), тратят на это десятилетия и проходят при этом весьма много строгих экзаменов.



xix О другом типе мышления в свое время говорил М.С. Горбачёв, но при этом умалчивал (сознательно или бессознательно в интересах «элит» оставлял в умолчаниях, в чём трудящемуся большинству нет никакой разницы) о том, что это – мышление местных и забугорных «элит» в библейском проекте порабощения человечества. Б.Н. Ельцин, бывший для многих якобы антагонистом М.С. Горбачёва, на самом деле выполнял (вместе со своей сворой, подготовленной в зарубежных центрах) очередной этап в процессе порабощения человечества в самой непокорной части мира – России (СССР) – эта его роль (Ельцина) от «всенародной» поддержки до и после развала СССР, сменилась за три десятилетия плохо скрываемой ненавистью тех же самых людей.

xx Действия «первопроходцев» часто аналогичны былинным богатырям России, первыми встававшими и встающими на её защиту от чуждых России мыслей, концепции и дел. Забота других людей:

как можно быстрее помочь «первопроходцам», встав с ними в один строй,



готовиться к отражению агрессии и «принуждения к миру агрессора», где основной нынешний и будущий фронты – психика индивидов, общностей и человечества, преобразуемая в праведном направлении.

О современных былинных богатырях уже пишутся книги и другие произведения, было бы желание их найти.

xxi В. В чём можно видеть не ладность взаимодействия приверженцев разных идей в разных поколениях? О. Это такие споры и взаимные обвинения: при несоответствующей действительности противоположности:

в истории освоения КОБ:

идеализма и материализма, и это продолжалось многие века (продолжаются и ныне), достаточно вспомнить книгу В.И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм»;

корпускулярной и волновой основы физических процессов, споры идут несколько веков, ибо в этих явлениях учёные не учитывают вакуум (эфир), который взаимодействует одновременно с тем, что учёные считают: или корпускулами, или волнами, или с теми и другими одновременно,

отвернулись и отворачиваются от неё практически мгновенно те, кто готов несколько раз на дню поменять свои убеждения ради своего продвижения по социальной лестнице или получения каких-либо преференций, но и это не новое явление, достаточно вспомнить рассказ А.П. Чехова «Хамелеон»;

нетерпеливцы всё время спрашивают (сами часто недостаточно быстро преобразуют свою психику, готовят и совершают нужные дела): «А когда наступит то счастливое будущее, про которое говорится в концепции?»;

часть людей не проявляют своих умений и уверенности в том, что в концептуальном движении уже пора учитывать новые явления и взаимно обусловленные обстоятельства и взаимозависимости; и т.д. и т.п.









xxii Для отражения надвигавшейся агрессии (войны) очередного объединённого евросоюза (во главе с нацистской Германией) середины 20-го века в СССР заблаговременно и высочайше возможными темпами готовили не только оружие для обороны страны, но и:

строили на Урале и Востоке страны максимально готовые площадки для эвакуируемых в будущем с западной части СССР предприятий и организаций;



строили по типовым проектам здания средних школ, пригодными в последующем с минимальными переделками их под госпитали;



массово учили трудящихся аналогам того, что есть в военных специальностях – двойного назначения знаниям, навыкам и умениям,

нам всем и каждому по отдельности придётся делать что-то аналогичное прошлым военным приготовлениям, в ответ на продолжающуюся и возрастающую агрессию библейской цивилизации, до тех пор, пока она не поймёт, что она «молодая» по сравнению с более «взрослой и праведной» (на несколько прошлых цивилизаций) Русью-Россией-СССР-РФ, и нам соответственно придётся находить, придумывать и реализовывать работоспособную конкретику массового освоения концептуальных знаний и умений, кроме того, что будут самообразовываться те люди, которые:

самостоятельно нашли и находят свой интерес в освоении не только основ новых знаний, но уже стремятся выявить те шероховатости в концептуальных знаниях (которые были, есть и будут в любом новом знании и умении);



входят в нынешний управленческий корпус (они хотя и владеют наукой и практикой управления, но к сожалению их устаревшими версиями) и способны пройти некую самопереподготовку, главным образом по ревизии и изменению в праведном направлении своих нравственно-этических мерил и связанных с ними вопросов.



xxiii Вряд ли будет в ближайшие несколько десятков лет вредно структурировать подачу концептуальной информации в соответствии с развиваемыми людьми и общностями своих возможностей и способностей, уровнями готовности понимать, воспринимать, и осваивать, а не отторгать новую для них концепцию вследствие других интересов, непонимания языка (терминологии и причинно-следственных обусловленностей), содержания и полного смысла концепции, которые к тому же развиваются и уточняются. Предлагаем следующую версию такой структуризации или аналогичную ей (она уже давно отработана и в чём-то похожа схеме подачи разным слоям «библейских выдержек (цитат)», но библейская схема основана на догматах, которые «не принято» обсуждать практически никому, чтобы не вылезли уши её «заказчиков и исполнителей», преображение людей требует другого по сравнению с библейским подхода к содержанию и смыслу концепции, но при этом придётся учитывать состояние среды, то есть разный исходный уровень готовности людей к освоению новой информации), которую вряд ли не следует обсуждать в тандемных взаимодействиях и затем по мере необходимости («взросления» тех или иных категорий людей и общностей) изменять и уточнять вплоть до широкого распространения и функционирования методологических школ, в которых отсутствуют схоластика, формализм, начётничество и догматизм.



Далее приведена сама предлагаемая структуризация: в библейской цивилизации: в России:

для стран, ждущих от России новых решений общемировых проблем нужны переводы:

для «хозяев» её концепции и культуры – вряд ли следует постоянно направлять предупререждения «иду на вы» – они это давно поняли;

для высших «элит» – они будут изучать те или иные матиалы после прямого и/или завуалированного приказа своих «хозяев», ибо знают, что в противном случае при жёсткой дисциплине им «настучат по голове» и пока никаких реальных подвижек в этом направлении не видно и не слышно по процессам на Западе, поэтому в России остаётся надеяться на лучшее, готовясь к худшему;

для индивидов, толп и стад, выдрессированных западной культурой с её жесточайшими юриспруденцией и силовыми ведомствами, интерес к новой информации слишком опасен для жизни, поэтому им её предоставление преждевременно без отмашки тамошних «хозяев»,







для тех людей, которые пока не готовы воспринимать проявления жреческой деятельности, вряд ли следует предоставлять информацию по объёму более материала «Наша деятельность, как мы её понимаем» да и то, по их запросу;

для людей, задумывающихся о правильности своей жизни и судьбах своих потомков – нужен материал, по объёму и уровню понимания, занимающего ознакомление с ним не более нескольких месяцев по одному часу в день, лучше суммарно не более 70 – 100 часов;

для управленцев – мировоззренческие и методологические книги, все остальные нужные им материалы по их и смежным специальностям они сами в состоянии найти по ссылкам и/или в интернете; для тех, кто принял решение разобраться (самому продвигать и развивать дальше концепцию) в полном объёме смысла концепции – есть все материалы (нынешние 65 «толстых книг», множество аналитических записок (АЗ) и текущих моментов ТМ) по КОБ на многих сайтах – для них нужен библиографический перечень по порядку написания материалов с ссылками для скачивания, для тех, кто будет «просыпаться» в своём интересе к концептуальной информации, существуют книги и ссылки на них в интернете, дополнительно не лишним будет искать энтузиастов соответствующего уровня, которые помогут «просыпающимся» начать процесс самообразования и/или подключиться к тандемам таким же людей, которые начали самообразование ранее,





материала «Наша деятельность как мы её понимаем»;

материалов о реальных делах, идущих в соответствии с концепцией, и приглашений посетить Россию в тех местах, где эти процессы можно

увидеть воочию без специальных разъяснений





никто не предлагает жёстко и упрямо следовать этой структуризации, если сами люди по своим интересам и возможностям выходят за рамки приведённой структуры, интересов и возможностей. При этом от любых людей следует стремиться получать и обобщать те предложения и замечания, которые они в состоянии реализовать на практике, сформулировать, предложить изменить и/или исправить текст и содержание концепции.

xxiv Приходится напоминать, что понимание людей чего-либо зависит от их нравственно-этических мерил, предоставления Творцом по их реальной нравственности Различения и доступа к нужной информации, в противном случае люди ничем не отличаются от баранов, стоящих перед новыми воротами. Но большинство таких людей хвастливо заявляют, что они всё понимают с первого раза, а то, что их дела заканчиваются крахом относят исключительно на неудачу в игорном доме или с «напёрсточниками». Стремление же других людей показать им причину в их собственных «косяках» – невозможное и неосуществимое дело. Видимо не следует переубеждать их словами (фразами), лучше лишний раз задуматься о своих неустранённых «косяках» и постараться их исправить.

xxv Для тех, кто требует от КОБ явления немедленных, видимых для всех дел, не вредно подумать над словами, начинающих новый завет: От Иоанна 1 1. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 2. Оно было в начале у Бога, если слова из евангелия в чём-то и не точны, но всё же они говорят о весьма важных обстоятельствах:

пока массы людей не задумаются о своём преображении в праведную сторону, а затем осознанно двинутся по этой дороге, то вряд ли что-то получится хорошее;



новое знание у людей (тем более влияющее на жизнь всего человечества), необходимо понять и освоить им самим не ниже заранее определённого уровня, оно не должно содержать таких ошибок и умолчаний, которые были в марксизме, их ныне допустить нельзя!



xxvi В. Какие явления не были открыты и реализованы в сталинскую эпоху построения в СССР более справедливого общества, чем на Руси-России-РИ? О. Наряду со всеми достижениями:

в социологической теории:



было – вместо марксизма, ставившего совершенно другие цели, – не разработана теория построения справедливого общества;



ныне – развивается и осваивается максимально возможными темпами теория, но пока недостаточными для неприкрытого явления обществу (другим цивилизациям) практики построения современного справедливого общества;



требуется – выяснить более чётко и детально взаимосвязи между высшими ОСУ и видами власти, способы их освоения теми, кто готов к такой деятельности;



в организации школы:



было – аналог древнегреческих школ («на автомате» воспроизводящих «элиты» – генератор смут и народных бедствий) – не было требования организации методологических школ;



ныне – очерчены контуры методологической школы. Но учительский и управленческий корпус настроен против её воплощения в жизнь (им самим придётся переучиваться и терять привычные прежние источники доходов). Нынешняя школа, искорёженная по западным лекалам, гораздо хуже советской школы, в том числе по средней степени уровня мышления и образованности учащихся;



требуется – с помощью государства возводить методологическую школу начиная с семей, одновременно решая для них следующие задачи:



сокращения длительности рабочего дня для тех родителей, кто:

не принимает наркотики;

уделяет высвободившееся время на учёбу детей и самообразование;





переселения в компактные посёлки в дома (со всеми современными удобствами) приусадебного типа, пригодные для семей нескольких поколений,

для чего для таких людей государство через свои каналы оплачивает все эти направления в виде дотаций, ссуд, централизованного строительства домов, повышения пенсий и сокращения возраста выхода на пенсию,





в распространённости «авторитетов», его апогее – культе личности:

было – возвеличивание вождей (дополненное недостаточным уровнем знаний и умений трудящихся в высших ОСУ и видах власти), воспроизводимое «элитами» для списания на вождя и неумех-рабов всех своих преступлений перед народом. «Элиты» оставляли трудящихся без достаточного освоения ими всех видов власти и ОСУ;



ныне – опять лепится «элитами» культ личности, в том числе на международном уровне («самый лучший президент, нам бы такого») и соответственно пока не освоили труженики высшие ОСУ и виды власти;



требуется – перевести исполнительную власть в режим деятельности, аналогичный более устойчивой кожи «Василисы Премудрой», для чего





постепенно вовлекать либерастов в исполнительные структуры, которые предварительно выхолащивать до приемлемого уровня, в том числе за счёт творчества тружеников и общностей,

перенести тяжесть и направление деятельности на взращивание здоровых, грамотных, совестливых человеков и общностей вместо гонки за недостижимыми пределами материальных потребностей людей, приверженных ДПП. Проводить заседания высших органов власти по социальным вопросам в закрытом режиме, постепенно открывая заседания по оборонным вопросам;

постепенно снизить к окончанию президентского срока внешнеполитическую активность нынешнего президента (затем и его преемников), чтобы формальный (либо «накачанный «элитами»») рейтинг снизился до привычных западных рейтинговых показателей;





в деятельности жрецов:

было – их разобщённость двух (всех) цивилизаций, отсутствие дружеского взаимодействия между ними;ныне – нет изменения концепций, направленных на ладность и дееспособность региональных цивилизаций в праведных замыслах и делах;



требуется – искать жрецов (если их нет, то знахарей) региональных цивилизаций с целями:





переформатирования концепций и культур настоящего и будущего периодов на добронравные. Какие-то элементы видимо можно «найти» в библиотеках Ватикана и других хранилищах от того периода, когда «египтяне были справедливы и человеколюбивы»;

исключения возможности очередной глобальной катастрофы за счёт применения другой этики, пока не наблюдаемой в обычных обстоятельствах и отрицающей этику Ф.М. Достоевского, так почитаемого на Западе;

сохранения в тайне постоянного применения новой этики (пока непонятной «элитам» и толпе), по возможности доверяя её только тем русским богатырям, кто берётся реализовывать её на практике; и т.д. и т.п..





скорость и широта охвата всех этих направлений определяется творческими способностями и вкладом тружеников, осваивающих добронравную концепцию в её полноте, не так ли?



СБ СССР

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