Эксперимент над Югославией: почему нельзя забывать уроки Боснийской войны

Источник: RT @ Алексей Заквасин, Кристина Хлусова

В первые дни весны 1992 года на территории Боснии и Герцеговины разгорелся самый кровопролитный в послевоенной Европе конфликт. Жертвами войны, продолжавшейся до 1995 года, стали, по разным данным, от 70 тысяч до 200 тысяч человек. Боснийский кризис окончательно подорвал фундамент югославской государственности. Почему спустя четверть века Балканы остаются «пороховой бочкой» Европы — в материале RT.

Сараево, 8 июня 1992 года, AFP

Тема Боснийской войны достаточно редко поднимается в зарубежных медиа. Возникший 25 лет назад острый этнополитический кризис принято считать разрешённым. На Западе игнорируют существующие противоречия между якобы примирившимися сторонами конфликта, чтобы не проводить работу над ошибками.

Современная Босния и Герцеговина (БиГ) является конфедерацией с очень слабой экономикой, высоким уровнем коррупции и преступности. БиГ — это государство, которое принято называть лоскутным. Босния состоит из двух де-факто независимых образований: Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской, которая разделена на два анклава.

По данным за 2015 год, федерация Боснии и Герцеговины населена преимущественно мусульманами-бошняками (принявшие ислам этнические сербы и хорваты) и хорватами, исповедующими католичество. Республика Сербская состоит в основном из православных сербов, однако там постепенно растёт доля мусульманского населения.

Подготовка к войне

Начавшиеся в 1992 году вооружённые столкновения в БиГ стали следствием внутреннего кризиса югославского государства и внешнего давления на его лидера Слободана Милошевича. Первое поражение Белград потерпел летом 1991 года в боях со словенским ополчением.

Пример Словении, вышедшей из состава социалистической Югославии, вдохновил хорватских националистов. В ответ на объявление Загреба о независимости от Белграда местные сербы заявили о создании Республики Сербская Краина. 16 мая скупщина (парламент) самопровозглашённого государства принял решение о присоединении к Югославии.

Во второй половине 1991 года произошли ожесточённые боевые столкновения между сербскими ополченцами, которых поддержала югославская армия, и вооружёнными силами новообразованной Хорватии. В январе 1992 года благодаря вмешательству ООН был установлен режим прекращения огня.

Однако в марте того же года пожар войны вспыхнул в соседней Боснии, которую раздирали противоречия между мусульманами (44% населения на 1991 год), хорватами (17%) и сербами (31%). В Югославии сербы, по сути, были государствообразующим народом. Сербское население БиГ, как и Хорватии, выступило против выхода из состава социалистического государства.

9 января 1992 года Ассамблея сербского народа Республики Босния и Герцеговина объявила о создании Республики Сербской (РС). Сербы начали формировать собственные органы власти и вооружённые силы.

Катализатором оформления государственности РС послужили участившиеся столкновения с бошняками и хорватами. 5 марта 1992 года парламент в Сараеве подтвердил независимость БиГ. Противоречия в Боснии приобрели необратимый характер. Сербы стали сепаратистами в отделившейся от Югославии стране.

В РС перебралась часть офицерского состава югославской армии. Власти республики осознавали характер нависшей угрозы и начали готовиться к войне. В городе Хан-Песак (в 70 км от Сараева) был создан штаб, под управлением которого находились шесть корпусов. В достаточно короткие сроки ополченцев объединили в подобие регулярной армии.

Боснийские солдаты в Сараево, 12 июля 1992 года, AFP

Как создавались мифы

В марте 1992 года в северную часть Боснии, которую контролировали сербы, вошли хорватские солдаты.

27 марта в приграничном регионе Посавина хорваты устроили первую в Боснийской войне этническую чистку.

Вскоре расправы над мирным населением станут неотъемлемой частью боевых действий в БиГ.

5 апреля 1992 года при активной поддержке югославской армии войска РС осадили Сараево. Целью сербов было взятие столицы БиГ и других крупных городов, однако они не добились существенных успехов. Босния погрузилась в пучину хаоса, жертвами которого в основном становились гражданские лица.

Согласно материалам Международного трибунала по бывшей Югославии, виновны были все стороны конфликта. Однако с весны 1992 года зарубежные СМИ и политики усердно представляли сербских солдат и ополченцев в образе головорезов, игнорируя многочисленные этнические чистки, которые устраивали мусульмане и хорваты.

Подобная информационная картина способствовала появлению различных мифов, обретавших со временем статус исторически достоверных фактов. Одним из растиражированных примеров мифотворчества является общепринятая трактовка событий в Сребренице (Восточная Босния), где якобы были убиты 7000—8000 безоружных мусульман.

В июле 2015 года Россия заблокировала предложенную Великобританией резолюцию, осуждающую массовую расправу над мусульманами, произошедшую 20 лет назад. У этого поступка были не только веские политические причины. Российские и сербские историки настаивают, что нет никаких доказательств гибели даже 1500 человек.

На сербов намеренно повесили ярлык кровожадных убийц, чтобы сделать события в Сребренице инструментом политического давления, считает доктор исторических наук, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Елена Гуськова. Эксперт не отрицает, что в боснийском городе действительно произошла страшная трагедия, однако масштаб обстрела колонны мусульман с оружием в руках был раздут до геноцида. Откуда взялся миф об убийстве 7000—8000 мусульман?

Эти цифры озвучила 3 ноября 2004 года прокурор Международного трибунала ООН по бывшей Югославии (МТБЮ) Карла дель Понте в обращении к Совету НАТО. Она ссылалась на доклад комиссии Республики Сербской по расследованию событий в Сребренице.

Позже член комиссии историк Желько Вуядинович указал на то, что подобных данных в докладе не было. По его словам, была точная информация о гибели более 1000 мусульман в период с 10 по 19 июля 1995 года без указания причин.

«Список из 7806 имен относится к лицам, которые числились пропавшими без вести в течение всего июля 1995 года», — пояснил «ошибку» Карлы дель Понте Вуядинович. По его словам, к июлю 2005 года были идентифицированы останки 1438 человек. Примечательно, что в Мемориальном центре в Сребренице захоронены 800 человек, погибших в течение всего 1995 года.

Плоды независимости

25 лет назад на юге Европы разгорелся конфликт, унёсший жизнь десятков тысяч человек. Точное число жертв боснийской бойни до сегодняшнего дня не установлено из-за огромного количества пропавших без вести.

Население БиГ страдало от нехватки продовольствия, медикаментов, питьевой воды. Военные устраивали массовые казни, насиловали женщин, организовывали концентрационные лагеря. Сербы, хорваты и бошняки забыли, что, по сути, являются единым народом, хоть и исповедуют разную веру.

Боснийская война завершилась вмешательством НАТО, после которого были подписаны Дейтонские соглашения, узаконившие выход БиГ из состава Югославии. Стоит отметить, что западные правительства на официальном уровне поддерживали распад крупного, по европейским меркам, государства.

5 января 1992 года Евросоюз признал независимость Словении и Хорватии. 7 апреля 1992 года на аналогичный шаг пошли США, включив Боснию в список признанных государств, помимо Словении и Хорватии.

Во второй половине 1990-х годов Запад поддержал косовских сепаратистов, которых в Албании тренировали американские и европейские инструкторы.

24 марта 1999 года НАТО начало операцию по уничтожению военных и гражданских объектов Сербии.

Формальным поводом для воздушных ударов послужили обвинения в этнических чистках, направленных против албанцев. «Гуманитарная интервенция» стала финальным аккордом для югославской государственности.

Автономный край Косово и Метохия превратился в неподконтрольную Сербии территорию, а в 2008 году западные страны признали его независимость. В 2006 году в свободное плавание отправилась Черногория. В результате Сербия потеряла выход к морю, став небольшим сухопутным государством с полуразрушенной экономикой.

Однако тяжёлая социально-экономическая ситуация сложилась практически во всех балканских странах. Относительно благополучно себя чувствует только Словения.

В рейтинге МВФ по размеру ВВП на душу населения вошедшая в ЕС Хорватия находится на 56-й строчке ($21,6 тыс.). БиГ занимает 105-е место ($10,5 тыс.), а Косово по версии Всемирного банка расположилось на 103-й позиции ($9,7 тыс.). Несколько лучше обстоят дела у Сербии ($13,6 тыс.), Черногории ($16 тыс.) и бескровно отделившейся от Югославии Македонии ($14 тыс.).

AFP

Похороны международного права

Югославские народы пребывали в плену иллюзий о том, что могут изменить жизнь в лучшую сторону, отделившись от Белграда. По мнению Елены Гуськовой, это широко распространённое заблуждение «малых народов».

«Югославия была государством, где существовал достаточно высокий уровень жизни, а отстающие регионы поддерживались за счёт преуспевающих. Никакого угнетения нацменьшинств или преследования в Югославии не было. Скорее наоборот — основную нагрузку несли на себе именно сербы», — констатировала Гуськова.

«25 лет югославские народы живут порознь. Это достаточный срок, чтобы построить государственность, экономику и обрести ту лучшую жизнь, ради которой погибли десятки тысяч людей. И каков же итог?» — задаёт риторический вопрос Гуськова.

Руководитель белградского Центра геостратегических исследований Драгана Трифкович считает, что Евросоюз и США изначально не были заинтересованы в формировании на Балканах стабильно развивающихся государств. Цель политики Запада в отношении Югославии состояла в том, чтобы стереть буферную зону, которая отделяла его от Востока.

«Оказавшись в патовой ситуации, балканские республики устремились в ЕС и НАТО. Однако евроинтеграция не избавила Словению и Хорватию от экономических проблем. Сейчас войти в ЕС хотят остальные государства, включая Сербию. Однако внедрение европейских стандартов лишь усугубляет их экономическое положение. Это бесперспективный путь», — заявила RT Трифкович.

Помимо масштабной экономической деградации, Балканы превратились в регион этнополитических противоречий.

«НАТО уничтожило неугодный режим и расчистило себе дорогу на Восток, оставив в регионе тлеющие очаги. Национализм и антагонизм к сербам наблюдается в Хорватии, Боснии, Албании. Сербия находится под большой угрозой со всех сторон», — пояснила Трифкович.

Как полагает Гуськова, боснийская война и косовский кризис, в результате которого натовская авиация бомбила Белград, продемонстрировали, что «с 1990-х годов международное право перестало существовать». По её словам, на месте Югославии возникли несамостоятельные в политической отношении республики.

«США успешно провели эксперимент по раздроблению достаточно сильного славянского государства, используя дипломатические, информационные и военные методы. Сейчас невозможно всерьёз рассуждать о каком-либо суверенитете нынешних постюгославских государств», — отметила Гуськова.

Эксперт констатировала, что вашингтонские стратеги успешно справились с поставленной задачей: «Лишившиеся благополучной мирной жизни Балканы находятся под влиянием НАТО и ЕС. А на Западе господствует уверенность в том, что четверть века назад всё было сделано правильно».

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Источник: https://nstarikov.ru/club/101311