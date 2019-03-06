Главная » История, Мировоззрение, Политика

5 лет назад Севастополь объявил о вступлении в состав России

20:21. 6 марта 2019 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал:


5 лет назад в этом день городской совет Севастополя проголосовал за проведение референдума о вхождении в состав России и фактически объявил о вхождении города в состав РФ.
Тем самым была обеспечена юридическая основа для проведения референдума, обеспечившего вхождение Севастополя в состав России.
С учетом настроений в городе, все понимали, что если вопрос вынесут на референдум, люди за него проголосуют, поэтому преодоление колебаний части депутатов играло важнейшую роль для легитимизации процесса.
6 марта 2014 года большинство депутатов таки набралось смелости и сделало решительный шаг в сторону России, ну а севастопольцы через 2 недели проштамповали это решение на референдуме.


Оглашение исторического решения.


О том, что происходило в здании горсовета.

Текст решения внеочередной сессии от 06 марта 2014 года № 7151 "Об участии в проведении общекрымского референдума"

Руководствуясь Европейской хартией местного самоуправления, статьями 38, 69 Конституции Украины, статьей 1 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, статьей 1 Международного пакта о гражданских и политических правах, на основании статей 7, 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», Севастопольский городской Совет

РЕШИЛ:

1.Городу Севастополю войти в состав Российской Федерации в качестве субъекта Российской Федерации.

2.Поддержать решение Верховного Совета Автономной республики Крым о проведении общекрымского референдума и принять участие в проведении общекрымского референдума 16 марта 2014 года, на котором вынесены следующие альтернативные вопросы:

«1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?»
« 2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?»
на основании положения о референдуме.

3.Утвердить следующий состав городской комиссии по проведению референдума:

Медведев Валерий Кириллович – председатель комиссии;
Костенко Константин Александрович – заместитель председателя комиссии;
Ковалева Лариса Семеновна – секретарь комиссии;
Полякова Галина Владимировна – член комиссии;
Беляева Ольга Семеновна – член комиссии;
Губко Людмила Ивановна – член комиссии;
Гаврилюк Владимир Николаевич – член комиссии;
Ильиных Ирина Петровна – член комиссии;
Васин Владимир Иванович – член комиссии;
Сендык Аделина Игнатьевна – член комиссии;
Романов Вадим Владимирович – член комиссии;
Яблонская Галина Леонидовна – член комиссии;
Миславская Мария Яковлевна – член комиссии;
Вечеря Светлана Алексеевна – член комиссии;
Мартыненко Галина Алексеевна – член комиссии;
Вовк Елена Павловна – член комиссии;
Курилов Алексей Михайлович – член комиссии.

4.Поручить финансовому управлению Севастопольской городской государственной администрации обеспечить финансирование подготовки и проведения референдума за счет средств бюджета города Севастополя.

Председатель городского Совета Ю.В.Дойников

https://colonelcassad.livejournal.com/1460471.html – цинк

Зачитывающий текст Дмитрий Белик сейчас является депутатом Государственной Думы от Севастополя.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4823406.html

Метки: 2014, крымская весна, митинг, севастополь

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ФРС США создана российским и китайским капиталом сто лет назад
... Крым, точнее, в Севастополь тянутся странные военные обозы....и Вьетнам. Венгрия несколько лет назад только заикнулась о национализации... по национальному телевидению объявил о временном запрете ... одной целью. После вступления в права наследования они...
Алексей Чалый: Как начинался путь Севастополя в Россию
... мэр Севастополя Алексей Чалый рассказывает о том, как 5 лет назад начался ...митинге народным мэром объявили Алексея Чалого, который и повел Севастополь в родную...от президента Украины объявить национальный референдум по поводу вступления в Евросоюз.— То...
Не прощай, Севастополь!
...момента подписания Большого договора двадцать лет назад, а по факту —...Разве можно независимому и объявившему о своей внеблоковости ...счёт снижения с даты вступления в силу соглашения ...и Кача под Севастополем. За пределами Севастополя российскими были следующие...
Как 25 лет назад Россия чуть не лишилась Черноморского флота
...этом важнейшем направлении. 70 лет советские военно-политические руководители ...день, 11 декабря, нам объявили, что мы теперь подчиняемся ... что на референдуме в Севастополе 57 процентов жителей высказались ... у вас о перспективе вступления в боевой состав флота...
Новости Украины и Новороссии 19 июля 2017
...представителя Крыма, один представитель Севастополя и исполнительный директор фонда....процедура принесения присяги при вступлении в гражданство РФ будет... ДНР Александр Захарченко объявил о создании нового ... был актуален более трех лет назад. Наряду с этим, ...
По новостям и событиям: Лига Справедливости
...: «Расправа была оригинальной: Лжедмитрий ІІ объявил Филарета теперь уже патриархом Московским... этом районе: Атомная станция. 30 лет назад там взорвался реактор. Были попытки... твёрдые догматы) и увести от вступления в эпоху Водолея (информация, открытая...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>