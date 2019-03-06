5 лет назад Севастополь объявил о вступлении в состав России
20:21. 6 марта 2019 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
5 лет назад в этом день городской совет Севастополя проголосовал за проведение референдума о вхождении в состав России и фактически объявил о вхождении города в состав РФ.
Тем самым была обеспечена юридическая основа для проведения референдума, обеспечившего вхождение Севастополя в состав России.
С учетом настроений в городе, все понимали, что если вопрос вынесут на референдум, люди за него проголосуют, поэтому преодоление колебаний части депутатов играло важнейшую роль для легитимизации процесса.
6 марта 2014 года большинство депутатов таки набралось смелости и сделало решительный шаг в сторону России, ну а севастопольцы через 2 недели проштамповали это решение на референдуме.
Оглашение исторического решения.
О том, что происходило в здании горсовета.
Текст решения внеочередной сессии от 06 марта 2014 года № 7151 "Об участии в проведении общекрымского референдума"
Руководствуясь Европейской хартией местного самоуправления, статьями 38, 69 Конституции Украины, статьей 1 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, статьей 1 Международного пакта о гражданских и политических правах, на основании статей 7, 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», Севастопольский городской Совет
РЕШИЛ:
1.Городу Севастополю войти в состав Российской Федерации в качестве субъекта Российской Федерации.
2.Поддержать решение Верховного Совета Автономной республики Крым о проведении общекрымского референдума и принять участие в проведении общекрымского референдума 16 марта 2014 года, на котором вынесены следующие альтернативные вопросы:
«1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?»
« 2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?»
на основании положения о референдуме.
3.Утвердить следующий состав городской комиссии по проведению референдума:
Медведев Валерий Кириллович – председатель комиссии;
Костенко Константин Александрович – заместитель председателя комиссии;
Ковалева Лариса Семеновна – секретарь комиссии;
Полякова Галина Владимировна – член комиссии;
Беляева Ольга Семеновна – член комиссии;
Губко Людмила Ивановна – член комиссии;
Гаврилюк Владимир Николаевич – член комиссии;
Ильиных Ирина Петровна – член комиссии;
Васин Владимир Иванович – член комиссии;
Сендык Аделина Игнатьевна – член комиссии;
Романов Вадим Владимирович – член комиссии;
Яблонская Галина Леонидовна – член комиссии;
Миславская Мария Яковлевна – член комиссии;
Вечеря Светлана Алексеевна – член комиссии;
Мартыненко Галина Алексеевна – член комиссии;
Вовк Елена Павловна – член комиссии;
Курилов Алексей Михайлович – член комиссии.
4.Поручить финансовому управлению Севастопольской городской государственной администрации обеспечить финансирование подготовки и проведения референдума за счет средств бюджета города Севастополя.
Председатель городского Совета Ю.В.Дойников
https://colonelcassad.livejournal.com/1460471.html – цинк
Зачитывающий текст Дмитрий Белик сейчас является депутатом Государственной Думы от Севастополя.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4823406.html