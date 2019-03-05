“Хельге Ингстад” прибыл в Хааконсверн

Фрегат "Хельге Ингстад" доставлен в Хааконсверн спустя 115 дней после столкновения с танкером "Сола".Общая стоимость работ по подъему и транспортировке корабля на военно-морскую базу составила около 75 млн. долларов.В ближайших планах – герметизировать корпус и спустить фрегат на воду (предположительный срок от 1 до 2 месяцев).Попутно начался демонтаж оставшихся вооружений и оборудования.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4819741.html