“Хельге Ингстад” прибыл в Хааконсверн
10:16. 5 марта 2019 Просмотров - 62 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Фрегат "Хельге Ингстад" доставлен в Хааконсверн спустя 115 дней после столкновения с танкером "Сола".
Общая стоимость работ по подъему и транспортировке корабля на военно-морскую базу составила около 75 млн. долларов.
В ближайших планах – герметизировать корпус и спустить фрегат на воду (предположительный срок от 1 до 2 месяцев).
Попутно начался демонтаж оставшихся вооружений и оборудования.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4819741.html