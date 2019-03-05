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“Хельге Ингстад” прибыл в Хааконсверн

10:16. 5 марта 2019 Просмотров - 62 Нет комментариев Опубликовал:


Фрегат "Хельге Ингстад" доставлен в Хааконсверн спустя 115 дней после столкновения с танкером "Сола".
Общая стоимость работ по подъему и транспортировке корабля на военно-морскую базу составила около 75 млн. долларов.
В ближайших планах – герметизировать корпус и спустить фрегат на воду (предположительный срок от 1 до 2 месяцев).
Попутно начался демонтаж оставшихся вооружений и оборудования.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4819741.html

Метки: нато, норвегия, хельге ингстад

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