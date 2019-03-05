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Танк Т-80. Танк Ла-Манша

13:54. 5 марта 2019 Просмотров - 295 Нет комментариев Опубликовал:

После того, как в начале 1980-х годов танки Т-80 поступили на вооружение Группы советских войск в Германии, они стали настоящей головной болью НАТО, получив название «Танки Ла-Манша». Связано это было с тем, что по расчетам западных аналитиков, «советские танковые орды» в случае необходимости могли дойти до Ла-Манша за пять дней. Страх подогревался сообщениями туристов, которые рассказывали, как на учениях в ГДР ревущие танки легко обгоняли даже автобусы. Телеканал «Звезда» рассказывает о легендарном «Летающем танке» Т-80


Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uyjQvjsj0ic

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