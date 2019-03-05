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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 марта 2019

11:48. 5 марта 2019 Просмотров - 278 Один комментарий Опубликовал:

Обучение “Лива-аль-Кудс”



Военные инструкторы из кипрской ЧВК "Вега" обучают палестинцев из "Лива-аль-Кудс" в районе Алеппо.



Куски с обучения ранее уже публиковались.



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США разместили в Израиле современную противоракетную систему THAAD

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Танки и «джихад-мобили» сирийских боевиков прибыли в Севастополь (ФОТО, ВИДЕО)

Танки и «джихад-мобили» сирийских боевиков прибыли в Севастополь (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Более 12 тысяч жителей и гостей Крыма посетили мобильную выставку «Сирийский перелом» в Севастополе. 

Об этом сообщает Министерство обороны России.

Демонстрация захваченных в ходе трёхлетней операции российской армии в САР сирийских трофеев проходила на центральном перроне городского железнодорожного вокзала, куда прибыл эшелон.

Жители и гости города-героя Севастополя смогли ознакомиться с более чем пятью сотнями образцов военной техники и вооружения произведённых в разных странах, включая различные бронемашины, артиллерийские орудия и РСЗО, инженерную технику, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы, самодельные взрывные устройства (СВУ), кустарные «ударные» беспилотники, противотанковые ракетные комплексы (включая американские ПТРК TOW), средства связи, рационы питания и экипировку бандформирований. 

Сообщается, что следующая остановка уникального поезда — город-герой Новороссийск. Эшелон прибудет туда уже сегодня, 5 марта.

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Танки и «джихад-мобили» сирийских боевиков прибыли в Севастополь (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Танки и «джихад-мобили» сирийских боевиков прибыли в Севастополь (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Танки и «джихад-мобили» сирийских боевиков прибыли в Севастополь (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Танки и «джихад-мобили» сирийских боевиков прибыли в Севастополь (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Танки и «джихад-мобили» сирийских боевиков прибыли в Севастополь (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Танки и «джихад-мобили» сирийских боевиков прибыли в Севастополь (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Танки и «джихад-мобили» сирийских боевиков прибыли в Севастополь (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Танки и «джихад-мобили» сирийских боевиков прибыли в Севастополь (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Танки и «джихад-мобили» сирийских боевиков прибыли в Севастополь (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Танки и «джихад-мобили» сирийских боевиков прибыли в Севастополь (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Чудовищные взрывы: США наносят страшные удары по деревне в сирийской провинции Дейр Зор (ФОТО, ВИДЕО)

Чудовищные взрывы: США наносят страшные удары по деревне в сирийской провинции Дейр Зор (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Несмотря на заявления Трампа о победе, американская Коалиция уже около года штурмует последний анклав ИГИЛ в Сирии, который расположен в зоне оккупации США  у реки Евфрат в провинции Дейр эз-Зор.

Последняя деревня ИГИЛ* Багуз Фукани днём и ночью подвергается страшным авиаударам авиации и артиллерии НАТО, туда уже сброшены многие тонны бомб и снарядов.

В последние дни при обстреле позиций террористов взорвалось несколько складов с боеприпасами группировки.

Населённый пункт окружен отрядами курдо-арабских «Сирийских Демократических сил», которые так же ведут огонь по населённому пункту из всего имеющегося у них вооружения.

Впечатляющие взрывы боеприпасов на импровизированных складах террористов были сняты с позиций «СДС» у н.п. Багуз Фукани. Раз в несколько дней решившие сдаться тяжелораненые боевики и члены их семей группами покидают район боевых действий.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.

Чудовищные взрывы: США наносят страшные удары по деревне в сирийской провинции Дейр Зор (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Чудовищные взрывы: США наносят страшные удары по деревне в сирийской провинции Дейр Зор (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Чудовищные взрывы: США наносят страшные удары по деревне в сирийской провинции Дейр Зор (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Страшные кадры: военную машину в Сирии разорвало взрывом, когда боец делал селфи (ВИДЕО)

Страшные кадры: военную машину в Сирии разорвало взрывом, когда боец делал селфи (ВИДЕО) | Русская весна

В Сирии боец проправительственных сил снимал на камеру движение военной колонны, патрулирующей пустынную местность.

Камера запечатлела страшные кадры: в паре десятков метров позади подорвался пикап с зенитной установкой, машину буквально разорвало на части.

По данным местных источников, подрыв на мине (или управляемом фугасе) произошёл в провинции Дейр эз-Зор.

По другой версии — в автомобиль попала управляемая противотанковая ракета.

Напомним, что военкор «Русской Весны» Олег Блохин сопровождает сирийских ополченцев, проводящих зачистку пустыни на стыке провинций Хомс и Дейр эз-Зор от остатков банд террористов.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

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Один комментарий»

  • 190 146
    Nem A 5 марта 2019 в 14:00 Ссылка
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    Жуть! Вот это жесткое селфи!
    Жаль сирийского бойца. Очень жаль.

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