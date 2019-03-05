Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 марта 2019

Несмотря на заявления Трампа о победе, американская Коалиция уже около года штурмует последний анклав ИГИЛ в Сирии, который расположен в зоне оккупации США — у реки Евфрат в провинции Дейр эз-Зор.

Последняя деревня ИГИЛ* Багуз Фукани днём и ночью подвергается страшным авиаударам авиации и артиллерии НАТО, туда уже сброшены многие тонны бомб и снарядов.

В последние дни при обстреле позиций террористов взорвалось несколько складов с боеприпасами группировки.

Населённый пункт окружен отрядами курдо-арабских «Сирийских Демократических сил», которые так же ведут огонь по населённому пункту из всего имеющегося у них вооружения.

Впечатляющие взрывы боеприпасов на импровизированных складах террористов были сняты с позиций «СДС» у н.п. Багуз Фукани. Раз в несколько дней решившие сдаться тяжелораненые боевики и члены их семей группами покидают район боевых действий.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.