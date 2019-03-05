Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 марта 2019
- 11:15 Обучение “Лива-аль-Кудс”.
- 10:44 США разместили в Израиле современную противоракетную систему THAAD.
- 05:06 Танки и «джихад-мобили» сирийских боевиков прибыли в Севастополь (ФОТО, ВИДЕО).
- 04:19 Чудовищные взрывы: США наносят страшные удары по деревне в сирийской провинции Дейр Зор (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 21:35 Страшные кадры: военную машину в Сирии разорвало взрывом, когда боец делал селфи (ВИДЕО).
Обучение “Лива-аль-Кудс”
Военные инструкторы из кипрской ЧВК "Вега" обучают палестинцев из "Лива-аль-Кудс" в районе Алеппо.
Куски с обучения ранее уже публиковались.
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США разместили в Израиле современную противоракетную систему THAAD
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Танки и «джихад-мобили» сирийских боевиков прибыли в Севастополь (ФОТО, ВИДЕО)
Более 12 тысяч жителей и гостей Крыма посетили мобильную выставку «Сирийский перелом» в Севастополе.
Об этом сообщает Министерство обороны России.
Демонстрация захваченных в ходе трёхлетней операции российской армии в САР сирийских трофеев проходила на центральном перроне городского железнодорожного вокзала, куда прибыл эшелон.
Жители и гости города-героя Севастополя смогли ознакомиться с более чем пятью сотнями образцов военной техники и вооружения произведённых в разных странах, включая различные бронемашины, артиллерийские орудия и РСЗО, инженерную технику, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы, самодельные взрывные устройства (СВУ), кустарные «ударные» беспилотники, противотанковые ракетные комплексы (включая американские ПТРК TOW), средства связи, рационы питания и экипировку бандформирований.
Сообщается, что следующая остановка уникального поезда — город-герой Новороссийск. Эшелон прибудет туда уже сегодня, 5 марта.
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Чудовищные взрывы: США наносят страшные удары по деревне в сирийской провинции Дейр Зор (ФОТО, ВИДЕО)
Несмотря на заявления Трампа о победе, американская Коалиция уже около года штурмует последний анклав ИГИЛ в Сирии, который расположен в зоне оккупации США — у реки Евфрат в провинции Дейр эз-Зор.
Последняя деревня ИГИЛ* Багуз Фукани днём и ночью подвергается страшным авиаударам авиации и артиллерии НАТО, туда уже сброшены многие тонны бомб и снарядов.
В последние дни при обстреле позиций террористов взорвалось несколько складов с боеприпасами группировки.
Населённый пункт окружен отрядами курдо-арабских «Сирийских Демократических сил», которые так же ведут огонь по населённому пункту из всего имеющегося у них вооружения.
Впечатляющие взрывы боеприпасов на импровизированных складах террористов были сняты с позиций «СДС» у н.п. Багуз Фукани. Раз в несколько дней решившие сдаться тяжелораненые боевики и члены их семей группами покидают район боевых действий.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Страшные кадры: военную машину в Сирии разорвало взрывом, когда боец делал селфи (ВИДЕО)
В Сирии боец проправительственных сил снимал на камеру движение военной колонны, патрулирующей пустынную местность.
Камера запечатлела страшные кадры: в паре десятков метров позади подорвался пикап с зенитной установкой, машину буквально разорвало на части.
По данным местных источников, подрыв на мине (или управляемом фугасе) произошёл в провинции Дейр эз-Зор.
По другой версии — в автомобиль попала управляемая противотанковая ракета.
Напомним, что военкор «Русской Весны» Олег Блохин сопровождает сирийских ополченцев, проводящих зачистку пустыни на стыке провинций Хомс и Дейр эз-Зор от остатков банд террористов.
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Жуть! Вот это жесткое селфи!
Жаль сирийского бойца. Очень жаль.