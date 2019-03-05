О гуманитарном лицемерии
16:32. 5 марта 2019 Просмотров - 82 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О гуманитарном лицемерии
Недавно Венесуэлу обвинили в «отказе от гуманитарной помощи» со стороны США и Бразилии.
Американские эксперты утверждают, что отказ президента Николаса Мадуро пропустить эту помощь является доказательством того, что он поддерживает бедность и должен быть свергнут.
В конце концов, кто бы отказался от помощи, верно?
Ну, это не так просто.
Прежде всего, говорить, что Венесуэла отказывается от помощи, просто неверно. Венесуэла приняла помощь; то есть помощь от своих союзников, таких как Россия, Иран, Китай и Куба. Россия недавно доставила 300 тонн помощи в Каракас, помощь, которую Мадуро принял с распростертыми объятиями. Правительство Мадуро отказывается от помощи США и Бразилии. Но разве помощь не нейтральна?
Имеет ли значение, что это американская помощь, а не русская или китайская помощь? Да, это так.
Самый очевидный вопрос, который нам нужно задать себе – почему Вашингтон хочет отправить гуманитарную помощь в Венесуэлу?
В конце концов, если США хотят помочь Венесуэле, почему бы им просто не прекратить собственный изнурительный режим санкций против Венесуэлы, как неоднократно требовало правительство Мадуро.
Ну, ответ на самом деле довольно прост, потому что Вашингтон говорит о своих целях довольно открыто. Помощь не имеет ничего общего с гуманизмом и имеет отношение к смене режима.
Гуманитарная помощь – это просто прикрытие, которое они выбрали, чтобы скрыть свои истинные мотивы.
США использовали соображения безопасности, чтобы оправдать вторжение в Ирак в 2003 году;
США использовали гуманитарные соображения для оправдания бомбардировки Ливии в 2011 году;
США несколько раз использовали гуманитарные соображения для оправдания продолжающихся бомбардировок и оккупации Сирии.
Вашингтон хочет заменить социалистическое правительство Мадуро правым правителем Хуаном Гуайдо, который планирует приватизировать ресурсное богатство Венесуэлы и будет использовать гуманитарный подход точно так же, как и раньше, чтобы осуществить желаемую смену правительства.
Фактически, Эллиот Абрамс, нынешний представитель США по Венесуэле, отправлял оружие антиправительственным мятежникам «Контрас» в Никарагуа в качестве помощи, где оружие было спрятано среди продовольствия и медикаментов. Разразившийся скандал стал известен как скандал "Иран-Контрас".
Возможно, именно поэтому Трамп назначил Абрамса для наблюдения за переворотом в Венесуэле – из-за его опыта использования гуманитарной помощи в качестве троянского коня для смены режима.
Что касается этого последнего пакета помощи, то совершенно очевидно, что это не помощь.
Эта помощь настолько хороша, что на самом деле ее нужно навязывать людям.
Мы должны спросить себя, почему США так отчаянно пытаются навязать этот относительно небольшой пакет помощи в размере 20 миллионов долларов в Венесуэлу, когда они поддерживают режим санкций, который обошелся Венесуэле в 38 миллиардов долларов.
38 млрд долларов минус 20 млн долларов составляет 37 млрд 980 млн долларов – другими словами, эта помощь, если она даже является помощью, незначительна по сравнению с ущербом, причиненным в результате санкций.
Режим санкций не позволил странам и компаниям вести дела с Венесуэлой и кредитовать ее, что стало катализатором массовой девальвации венесуэльского боливара.
Экономический кризис в Венесуэле является прямым следствием санкций. Венесуэле не понадобится помощь, если режим санкций будет отменен.
СМИ утверждают, что пакет помощи состоит только из продуктов питания, предметов гигиены и лекарств, но ранее в этом месяце венесуэльские власти обнаружили на складе во дворе международного аэропорта имени Артуро Микелены груз американских винтовок и патронов отправленный из Майами в Венесуэлу. Итак, та же страна, которая утверждает, что отправляет помощь в Венесуэлу, отправляет туда оружие? Но если мы вспомним историю Эллиота Абрамса о сокрытии оружия в грузах гуманитарной помощи, это противоречие имеет смысл, и нет никаких оснований полагать, что он не сделает этого снова.
Сенатор Марко Рубио, написал в Твиттере не очень тонкую угрозу в адрес Мадуро, угрожая ему смертью, опубликовав фотографию ливийского лидера Муаммара Каддафи до и после того, как поддерживаемые НАТО повстанцы захватили и убили его, подразумевая, что то же самое случилось бы с Мадуро.
Это и есть лицо "пакета предоставления помощи" Венесуэле. Эти фальшивые гуманисты заявили о своем желании убить этого человека, и Мадуро имеет полное право и причину скептически относиться к этому.
Но, Кей, как насчет всех этих заголовков о том, что национальная гвардия Венесуэлы подожгла грузовики с помощью? Скептически относиться к помощи – это одно, а сжигать грузовики с гуманитарной помощью?
Хорошо, недавно появившееся видео ясно показывает, что протестующие оппозиционеры бросали коктейли Молотова в грузовики, которые в итоге и загорелись, что показывает еще одно умышленное искажение реальности со стороны СМИ для демонизации Венесуэлы.
Наконец, мы должны спросить себя, заботились ли о гуманизме люди, которые пытаются навязать гуманитарную помощь Венесуэле.
С одной стороны, у нас есть Дональд Трамп.
Ты представляешь?
Печально известный гуманист, Дональд Трамп?
Парень, который побил восьмилетний рекорд короля беспилотных ударов Барака Обамы, уже в первый год своего пребывания в должности.
Тот самый парень, который назвал все еще колонизированный остров Гаити страной дерьма.
А с другой стороны, у нас есть Джейр Больсонаро, который сказал, что бразильская диктатура 1964 года должна была казнить «по крайней мере, 30 000 человек» и описал себя как «гордого гомофоба».
Если вы когда-либо думали, что риторика Дональда Трампа в отношении иммигрантов и латиноамериканцев была расистской, почему его отношение к Венесуэле должно быть другим?
Потому что, если бы Дональд Трамп действительно заботился о бедности, он начал бы с отправки пакетов помощи во Флинт, штат Мичиган; Окленд; Детройт; или Бронкс.
Когда вы смотрите это видео, почти 40 миллионов американцев испытывают бедность. Каждая копейка, потраченная на вмешательство в дела Латинской Америки вместо американского здравоохранения, образования, работы и инфраструктуры, является нападением на бедных и рабочий класс этой страны.
Кей Прицкер
https://grayzoneproject.com/2019/03/05/watch-the-us-humanitarian-aid-ploy-to-venezuela-explained/ – оригинал на английском
По текущей ситуации в Венесуэле вечером.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4820895.html