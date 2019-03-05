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Новости Украины и Новороссии 05 марта 2019

09:39. 5 марта 2019 Просмотров - 191 Нет комментариев Опубликовал:

Медведев рассказал, на каких условиях будет сохранён транзит газа через Украину

Медведев рассказал, на каких условиях будет сохранён транзит газа через Украину | Русская весна

Россия готова сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему после 2019 года, но при соблюдении определенных условий, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«В частности, мы готовы сохранить транзит газа через украинскую ГТС и после 2019 года. Конечно, при соблюдении определенных условий. Мы также о них уже не раз говорили. Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка», — сказал он в интервью люксембургскому изданию Luxemburger Wort в преддверии своего визита в герцогство.

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За Украину: Трамп продлил санкции против России

За Украину: Трамп продлил санкции против России | Русская весна

Президент США Дональд Трамп продлил санкции, введенные против России в 2014 году из-за ситуации на Украине, сообщила пресс-служба Белого дома.

В уведомлении конгрессу уточняется, что санкции, которые ввел Барак Обама, продолжат действовать после 6 марта в течение одного года.

По словам президента, действия России угрожают безопасности и стабильности Украины. Кроме того, силовые решения российского правительства представляют экстраординарную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

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Метки: важное, компиляция

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