Новости Украины и Новороссии 05 марта 2019
- 01:30 Медведев рассказал, на каких условиях будет сохранён транзит газа через Украину.
- 00:59 За что его?! Он спросил про Шария….
- Вчера 22:48 За Украину: Трамп продлил санкции против России.
Медведев рассказал, на каких условиях будет сохранён транзит газа через Украину
Россия готова сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему после 2019 года, но при соблюдении определенных условий, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«В частности, мы готовы сохранить транзит газа через украинскую ГТС и после 2019 года. Конечно, при соблюдении определенных условий. Мы также о них уже не раз говорили. Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка», — сказал он в интервью люксембургскому изданию Luxemburger Wort в преддверии своего визита в герцогство.
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За что его?! Он спросил про Шария…
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За Украину: Трамп продлил санкции против России
Президент США Дональд Трамп продлил санкции, введенные против России в 2014 году из-за ситуации на Украине, сообщила пресс-служба Белого дома.
В уведомлении конгрессу уточняется, что санкции, которые ввел Барак Обама, продолжат действовать после 6 марта в течение одного года.
По словам президента, действия России угрожают безопасности и стабильности Украины. Кроме того, силовые решения российского правительства представляют экстраординарную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.
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