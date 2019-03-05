Новости Украины и Новороссии 05 марта 2019

Россия готова сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему после 2019 года, но при соблюдении определенных условий, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«В частности, мы готовы сохранить транзит газа через украинскую ГТС и после 2019 года. Конечно, при соблюдении определенных условий. Мы также о них уже не раз говорили. Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка», — сказал он в интервью люксембургскому изданию Luxemburger Wort в преддверии своего визита в герцогство.

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