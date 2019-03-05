Люди гибли ради того, чтобы вы могли шутить
Николай Платошкин о героическом советском генерале Дмитрии Карбышеве и недопустимых высказываниях от Comedy Woman
Что современное поколение знает о Дмитрии Михайловиче Карбышеве? Как советский генерал спасал жизнь своим солдатам? Почему ему пришлось уйти из армии? Как Карбышев вступил в коммунистическую партию? Зачем немцам был нужен русский батальон? Как они пытались купить навыки фортификации выдающегося советского инженера? Когда Карбышев сказал свои вошедшие в историю слова: «Я совестью и Родиной не торгую»? Почему страна так быстро забывает своих героев?
О героической истории нашей страны расскажут:
История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич
==========================================================================
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/lyudi-gibli-radi-togo-chtoby-vy-mogli-shutit