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Люди гибли ради того, чтобы вы могли шутить

19:05. 5 марта 2019 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал:

Николай Платошкин о героическом советском генерале Дмитрии Карбышеве и недопустимых высказываниях от Comedy Woman

Что современное поколение знает о Дмитрии Михайловиче Карбышеве? Как советский генерал спасал жизнь своим солдатам? Почему ему пришлось уйти из армии? Как Карбышев вступил в коммунистическую партию? Зачем немцам был нужен русский батальон? Как они пытались купить навыки фортификации выдающегося советского инженера? Когда Карбышев сказал свои вошедшие в историю слова: «Я совестью и Родиной не торгую»? Почему страна так быстро забывает своих героев?

О героической истории нашей страны расскажут:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

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Николай Платошкин

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/lyudi-gibli-radi-togo-chtoby-vy-mogli-shutit

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