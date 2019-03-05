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Кружок диалектики (2018-2019). 08. «Субъект и предикат». М.В.Попов.

10:25. 5 марта 2019 Просмотров - 42 Нет комментариев Опубликовал:

26 февраля 2019 года под руководством доктора философских наук М.В.Попова состоялось очередное занятие Кружка любителей гегелевской диалектики КЛГД по теме “Субъект и предикат”. Продолжалось рассмотрение Суждения как категории, содержащей в снятом виде предшествующие категории диалектики. Субъект в суждении выступает как единичное, а предикат как всеобщее.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=W-NhSQrNorM

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