Крах системы МВД – Моя полиция меня «бережет».

Жуткая правда о том, что сейчас происходит в системе МВД России, рассказанная полковником милиции Ивановым Виталием Ивановичем. Почему милицию переименовали в полицию? Кого охраняют внутренние войска? Где зарегистрированы государственные ведомства на самом деле? Телеканал «Сталинград» в социальных сетях: https://www.facebook.com/TelekanalSta...

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KoOmalL6_S8