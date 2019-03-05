Крах системы МВД – Моя полиция меня «бережет».
09:25. 5 марта 2019 Просмотров - 212 Один комментарий Опубликовал: Владимир
Жуткая правда о том, что сейчас происходит в системе МВД России, рассказанная полковником милиции Ивановым Виталием Ивановичем. Почему милицию переименовали в полицию? Кого охраняют внутренние войска? Где зарегистрированы государственные ведомства на самом деле? Телеканал «Сталинград» в социальных сетях: https://www.facebook.com/TelekanalSta...
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Если милиция, худо-бедно, берегла почти всех, то полиция бережёт тех, кого можно “доить”…