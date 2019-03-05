Как политика Запада фабрикует и распространяет ложь

Война – это не только взрывы снарядов, выстрелы из оружия и танковые удары. Война – это ещё и напряжённая работа штабов, а также гигантские потоки лжи, призванные дискредитировать противника в глазах окружающих.

Ведь ещё в гитлеровском Министерстве пропаганды был разработан ряд приёмов, использование которых позволяло добиться многого. Например, в этом ведомстве сформулировали следующие формулы, активно используемые и сегодня: «ложь должна быть чудовищной, чтобы в неё поверили», «мы добиваемся не правды, а эффекта», «ложь, повторённая тысячу раз, становится правдой».

Врут и не краснеют

Многие из наблюдающих за событиями вокруг Украины сравнивают деятельность министерства пана Стеця с ведомством Геббельса. Но говорить о том, что пропаганде и лжи украинские официальные органы и СМИ учились именно у тех, кому прислуживались идейные наставники нынешней власти, было бы неверно. Учителей было много. Включая британцев и американцев, которые к геббельсовскому наследию отнеслись очень серьёзно и творчески.

Например, куда было нацистам со своим нападением собственных солдат на радиостанцию, чтобы развязать войну с Польшей, до американцев? Тем в Тонкинском заливе даже губить солдат не понадобилось. Достаточно было только сослаться на то, что американский корабль во время шторма и грозы, когда неустойчиво работает локатор, обнаружил на его экране «засечки» нескольких вьетнамских катеров, якобы атакующих американцев. И ведь, в отличие от следов пуль на здании радиостанции, светящиеся точки на экране невозможно предъявить в качестве доказательства нападения. И лишь несколько месяцев назад в США рассекретили информацию о том, что «отметки на локаторе» были тем самым фейком, необходимым им для развязывания войны во Вьетнаме.

Намного раньше, но тоже уже после завершения войны, закончившейся для иракцев огромными бедствиями, всплыло и другое враньё США. До сих пор не известно, что же было в пробирке с желтоватым порошком, которой потрясал в ООН Колин Пауэл. Тем не менее никакого бактериологического оружия, разработкой которого якобы занимался Саддам Хусейн, в Ираке так и не было обнаружено.

Уже почти пять лет «союзники» Украины по НАТО повторяют мантры Киева про российскую армию в Донбассе. «Русских танки» в воспалённом воображении тогдашнего секретаря СНБО, а ныне спикера парламента со справкой из психбольницы Парубия, «перешли границы Украины и движутся на Киев» ещё в первые часы после свержения Януковича. С тех пор численность «русских оккупантов» в Донбассе достигала, если судить по речам Турчинова, Порошенко и прочих Полтораков с Муженками, и тридцати, и пятидесяти, и ста, и даже двухсот тысяч. Несмотря на то, что наблюдатели ОБСЕ все эти годы твердят: никаких российских войск на неподконтрольной Киеву территории нет. А французская разведка на днях снова объявила: по её данным, никакого вторжения российских войск на Украину не было и не готовилось, и информация о нём – банальное враньё американских спецслужб.

«Проблема НАТО состоит в том, что американская разведка имеет решающее значение в альянсе, в то время как с французскими разведслужбами считаются в меньшей степени. В НАТО заявляли, что русские готовят вторжение на Украину, однако, по данным французского Управления военной разведки, ничто не подтвердило эту гипотезу», ― говорится в заявлении главы разведки Франции генерала Кристофа Гомара, которое он сделал, выступая на днях перед Национальной ассамблеей страны.

Кровь ради ещё большей крови

Не всегда в деле развязывания войны обходится так чисто и гладко, без невинных жертв. Многим памятна провокация британских и американских спецслужб со сбитым над Локсбери самолётом, в чём обвиняли ливийского лидера Муаммара Каддафи. Одиннадцать лет Ливия прожила под западными санкциями, а потом её всё равно уничтожили, а Каддафи зверски убили. Для того чтобы развязать агрессию против ряда ближневосточных стран, а также развернуть гонения на инакомыслящих на своей территории на основании так называемого «Патриотического акта», ликвидировавшего в США ряд свобод, американским спецслужбам пришлось устроить провокацию 11 сентября.

Повторить локсберийский сценарий должна была гибель малайзийского «Боинга» в небе Донбасса. «Виновные» в нём были объявлены, едва последние обломки сбитого самолёта достигли земли. Несмотря на то что «расследование», в ходе которого никакие материалы, предоставляемые Россией, во внимание не принимаются, уже четыре с половиной года базируется исключительно на фейках от пропагандистского сайта «Беллингкэт». При этом над местом будущей атаки на самолёт «болтался» американский спутник-шпион, снимавший произошедшее, но эти съёмки никто не может получить, так как они «секретные». С тех пор «исчезли» либо уже погибли ключевые свидетели, все материалы расследования засекречены, но западные «партнёры» однозначно обвиняют в гибели рейса МН-17 Россию.

Что уж говорить о столь сложных расследованиях, если западные «партнёры», имея на руках признания участников событий 20 февраля 2014 года, видеосъёмки гибели так называемой «небесной сотни», на которых отлично видно, как погибшим на Майдане стреляли в спину, фото Парубия, выводящего «неизвестных снайперов», в гибели людей в украинской столице до сих пор обвиняют «Беркут» и «пророссийские силы. А официальным поводом для начала бойни в Донбассе стало нападение спецназа СБУ на ополчение Славянска, приказ на которое, по его собственному признанию, отдал глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

Фейки на промышленной основе

Тайнам одних кровавых провокаций украинских, американских или британских спецслужб суждено оставаться тайнами долгое время, а другие вскрываются довольно быстро. Но факт остаётся фактом: сегодня даже откровенный вымысел, предположение «хайли лакли», как любят говорить представители государств-террористов США, Великобритании, Украины, становятся основаниями для вполне реальных действий. Так, например, шитое белыми нитками «отравление» бывшего полковника российских спецслужб и его дочери стало поводом не только для насмешек над криворукими провокаторами, но и для вполне существенных санкций против России.

Знаменитая пробирка Пауэла получила развитие в соседней Сирии. На основании видео о «химической атаке правительственных войск», снятого организацией «Белые каски», Дональд Трамп по настоянию своей любимой дочурки отдал приказ о ракетном ударе по этой стране.

Но в этом случае вопиющим является не только факт принятия решения по капризу любимого чадушки. На днях продюсер BBC по Сирии Риам Далати признал, что сами кадры, так впечатлившие президентскую доньку, были фейком. Далати сообщил буквально следующее: «После шести месяцев расследования я могу без сомнений подтвердить, что сцена, снятая в больнице в Думе, была постановочной. Жертв в госпитале не было».

Вероятно, в ВВС «не замечали» и того факта, как «жертвами химических атак» непременно становились одни и те же люди: на ряде фотографий из разных сирийских городов непременно фигурирует одна и та же маленькая девочка, на которой жлобоватые фейкоделы ленились даже поменять пижаму. А рядом с «трупами отравленных» и «белыми касками» в химзащите спокойно прогуливаются жители, которых, видимо, ни хлор, ни зарин с зоманом «не берут». Точно так же, как полицейских, прогуливающихся в местах «отравления» семейства Скрипалей в английском городке «со шпилями», рядом с которым по случайному стечению обстоятельств находится британская лаборатория, производящая боевые отравляющие вещества.

Кстати, очень любопытно и то, что после эвакуации в Британию «Белых касок» все «химические атаки правительственных войск в Сирии», съёмками которых прославились активисты этой организации, между организацией фейковых видео воевавшие на стороне исламистских террористов, немедленно прекратились. Как отрезало!

***

Увы, но принципы Пауля Йозефа Геббельса сегодня приняты на вооружение теми, кто когда-то боролся с нацизмом. И в первую очередь – США и британцами, о которых Геббельс выразился так: «Англичане во всём мире известны отсутствием совести в политике. Они знатоки искусства прятать свои преступления за фасадом приличия. Так они поступали веками, и это настолько стало частью их натуры, что они сами больше не замечают этой черты. Они действуют с таким благонравным выражением и такой абсолютной серьёзностью, что убеждают даже самих себя, что они служат примером политической невинности». Ещё скажите, что глава Министерства пропаганды Германии был не прав!

Александр Горохов