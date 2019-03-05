Индия против Пакистана — пример для России

Минувшая неделя ознаменовалась обострением противоречий между двумя соседями — Индией и Пакистаном. Дело дошло до вооруженной борьбы на небе и на суше. Тревоги наблюдающим за развитием ситуации добавляет тот факт, что оба эти государства обладают ядерным оружием.

Как говорится, не ровен час…

Между тем для России данная ситуация — повод задуматься о еще более серьезных проблемах. Уже у нас под боком.

Но сначала о планах и планировании. Военное и государственное планирование можно разделить на три части:

1. Это даже не стратегия, а тактика. Планы решения одной задачи. Взять деревню или высоту, отбить атаку. Построить отрасль промышленности, увеличить рождаемость.

2. Стратегия, направленная на решение глобальной задачи. Выиграть войну, разбить агрессора. Восстановить экономику, разрушенную войной или «реформами».

3. Высший уровень стратегии — какой мир будет в результате достижения цели второго стратегического уровня и решения всех задач уровня первого.

Именно третий уровень стратегического мышления часто у нас в истории, мягко говоря, хромал. Что мы хотим получить в результате победоносной войны? К примеру, после очередной победы над турками при Александре II все результаты, оплаченные кровью русских солдат, были проиграны в ходе Берлинского конгресса. Который канцлер Александр Горчаков и даже сам император назвали самым черным пятном в своей карьере.

Произошло это печальное событие ровно оттого, что, начиная войну с турками, русский царь думал лишь о стратегии второго уровня, не понимая своих целей в самой высшей стратегии. В итоге, разбив Турцию, Россия вызвала резкий негатив всех держав того времени и была вынуждена уступить плоды своих побед.

В подобной ситуации Иосиф Сталин сумел удержать плоды великой победы, но справедливости ради скажем, что даже он был вынужден под давлением «союзников» вести весьма умеренную политику. При этом почти сразу после окончания Второй мировой началась весьма жесткая конфронтация с бывшими партнерами по антигитлеровской коалиции, которой не смог избежать даже дипломатический талант Иосифа Виссарионовича.

Со стратегией высшего третьего уровня у нас всегда получалось не очень… А вот противники часто стараются играть именно на этом уровне. Сказать, что все у них получается, нельзя — но ведь стараются. Пробуют.

А теперь вернемся к индо-пакистанскому конфликту. С 1947 года, когда, уходя из Британской Индии, англичане поделили её на два государства, между Индией и Пакистаном было уже три военных конфликта. От Пакистана в 1971 году откололось ещё одно государство — Бангладеш. Ненависть и взаимные претензии зашкаливают. Поводов для войны хоть отбавляй: например, принадлежность штата Джамму и Кашмир.

Так вот, перед нами результат игры и планирования на самом высшем третьем стратегическом уровне. Уходя, казалось бы, теряя Индию, англосаксы поделили её по религиозному признаку — и тем породили конфликт на века. В котором они, как в мутной воде, ловят свою геополитическую рыбку.

На территории бывшей британской колонии живут люди различных племен и национальностей, но их разобщили и столкнули между собой именно уходящие колонизаторы. Которые ловко использовали имеющиеся веками обиды и противоречия — и нарезали границу никогда не существовавшего в истории государства Пакистан так, чтобы породить побольше конфликтов. Поэтому Кашмир с преимущественно мусульманским населением присоединили к индуистской Индии, сразу породив сепаратистское движение на религиозной почве.

Перед нами стратегическое планирование тех, с кем мы сегодня (впрочем, и вчера, и завтра!) соперничаем на мировой арене.

Это для нас урок. Это предостережение.

Поделить народ одной страны на два государства, породить конфликт и ненависть (а в ходе деления колонии Британская Индия на государства погибли сотни тысяч, если не миллионы, и десятки миллионов стали беженцами). Далее — натравливать их друг на друга, продавать оружие, выступать арбитром. А когда потребуется — вновь организовывать войну.

Сейчас как раз «опять требуется» — надо сдерживать Китай. При этом Пакистан становится союзником Пекина, а Индия дрейфует в сторону США. В том числе по принципу «враг моего врага — мой друг».

Разделяй и властвуй — этот старый «добрый» принцип англосаксы применяют повсюду. В том числе и против русских. Стратегическое мышление противников России смотрит на десятилетия вперед. А что там впереди? Уже сейчас понятно. После того как США потеряли надежду контролировать Россию полностью изнутри, они начали уже на втором уровне стратегии формировать антирусское государство на территории Украины. Тактика в этом вопросе — кто будет такую Украину возглавлять. Какие кредиты дать, и прочие мелочи.

Так вот, чтобы понять следующие шаги второго уровня, надо понять цель врага на высшем уровне стратегии. Эта цель такова — подчинение себе России и использование её в качестве инструмента против Китая. Для достижения этого может быть нужна украино-российская война. И не одна. А постоянная напряженность. При этом любому очевидно, что такую войну Украине не выиграть по целому ряду причин.

Вот мы и подошли к самой сути. Что даст гарантию постоянной напряженности — и при этом невозможности прекращения этой напряженности? Ядерное оружие у обоих участников конфликта. У России оно есть — значит, в обозримой перспективе англосаксы вооружат Украину ядерной бомбой. При этом разговоры о разработке на Украине ракет, то есть средств доставки, уже ведутся в полный рост.

Ракеты средней и малой дальности с ядерными боеголовками, «изобретенные украинскими учеными» и нацеленные на Россию. Это будущее, если ничего не предпринимать и думать, что само собой рассосется. Не рассосется. Украина не рухнет под тяжестью госдолга, потому что деньги ей дадут американцы. Жители Украины не выйдут на майдан, потому что их просто изобьют или убьют нацисты.

Предупрежденный — вооружен.

Руководству России надо просто понимать, что является конечной целью врагов, которых мы до сих пор называем «партнерами».

Хотите видеть будущее России — посмотрите на Индию и Пакистан!

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/101252