Е.Ю.Спицын и А.А.Зданович. “Почему царская контрразведка не спасла монархию и либералов в 1917 г.?”

#МПГУ #Спицын #Зданович #Историческиезарисовки #1917
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cBfT25hawGE
ныне не успеешь 38 минут смотреть по каждой теме. Суть вначале – какую тему ни затрагивают – везде причина одна -сплошная некомпетентность Коли-два. А скорее вредительство.
так что славят его нынче агенты Ми-6.
Царской контразведкой рулила любимая внучка королевы Виктории.Алиска жена Николя.Потому Англия выиграла а смерть Алиски не доказана.И именно роль Англии в революции ЗАМАЛЧИВАЕТСЯ хоть и очевидна.А другая внучка Виктории была замужем за другим Романовым. Губером Москвы.Два главных города под Англией и поэтому Россия стала мясом 1-й мировой.Спицин это знает но ему проплатили иное
Зданович упомянул о Лаврове и Тифлисе.Ни слова о Сталине ))))А они именно там и познакомились..Не знает?Знает но не говорит.
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ныне не успеешь 38 минут смотреть по каждой теме. Суть вначале – какую тему ни затрагивают – везде причина одна -сплошная некомпетентность Коли-два. А скорее вредительство.
так что славят его нынче агенты Ми-6.
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Царской контразведкой рулила любимая внучка королевы Виктории.
Алиска жена Николя.
Потому Англия выиграла а смерть Алиски не доказана.
И именно роль Англии в революции ЗАМАЛЧИВАЕТСЯ хоть и очевидна.
А другая внучка Виктории была замужем за другим Романовым. Губером Москвы.
Два главных города под Англией и поэтому Россия стала мясом 1-й мировой.
Спицин это знает но ему проплатили иное
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Зданович упомянул о Лаврове и Тифлисе.
Ни слова о Сталине ))))
А они именно там и познакомились..
Не знает?
Знает но не говорит.