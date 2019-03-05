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Е.Ю.Спицын и А.А.Зданович. “Почему царская контрразведка не спасла монархию и либералов в 1917 г.?”

13:51. 5 марта 2019 Просмотров - 159 3 коммент. Опубликовал:

#МПГУ #Спицын #Зданович #Историческиезарисовки #1917

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cBfT25hawGE

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3 коммент.»

  • 21800 14291
    Ликвидатор 5 марта 2019 в 14:29 Ссылка
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    ныне не успеешь 38 минут смотреть по каждой теме. Суть вначале – какую тему ни затрагивают – везде причина одна -сплошная некомпетентность Коли-два. А скорее вредительство.

    так что славят его нынче агенты Ми-6.

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  • 56 -6
    ХОХОЛ 5 марта 2019 в 15:50 Ссылка
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    Царской контразведкой рулила любимая внучка королевы Виктории.
    Алиска жена Николя.
    Потому Англия выиграла а смерть Алиски не доказана.
    И именно роль Англии в революции ЗАМАЛЧИВАЕТСЯ хоть и очевидна.
    А другая внучка Виктории была замужем за другим Романовым. Губером Москвы.
    Два главных города под Англией и поэтому Россия стала мясом 1-й мировой.
    Спицин это знает но ему проплатили иное

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  • 56 -6
    ХОХОЛ 5 марта 2019 в 16:01 Ссылка
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    Зданович упомянул о Лаврове и Тифлисе.
    Ни слова о Сталине ))))
    А они именно там и познакомились..
    Не знает?
    Знает но не говорит.

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