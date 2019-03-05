Дагестан подаёт пример всей России, как надо реагировать на культурные диверсии

Жители Дагестана могут выйти на улицы с протестами и начать народные волнения, если спектакли, вроде прошедшей в Махачкале в Доме Дружбы постановки «Охота на мужчин», продолжат организовывать в регионе. Подобные представления граничат с порнографией, и их проведение недопустимо. Такое мнение озвучил известный российский спортсмен – чемпион смешанных единоборств в легком весе Хабиб Нурмагомедов, когда узнал о прошедшем в Дагестане мероприятии.

Профессиональный боец Нурмагомедов всегда занимал активную позицию в отношении происходящего в его родной Республике Дагестан и призывал ее жителей сохранять принятые моральные ценности и устои. В этот раз Нурмагомедов посоветовал правительству Дагестана провести расследование, потребовал наказания для организаторов культурного мероприятия и извинений. Он выступил с призывом контролировать культурную жизнь «на уровне министерств и правительства Республики»:

«Только посмотрел это видео, выкладывать эту грязь я не стал. Кто вообще несёт ответственность за это, и кто организовывает подобного рода мероприятие у нас в Дагестане, я ещё раз хочу отметить у НАС. Дагестан – это наша земля, и тут организовывать подобного рода мероприятия ни кто не должен. Клянусь Аллахом, пока мужчины нашего Дагестана не проснутся и не начнут наводить порядок, у нас положение будет только ухудшаться. Где наше правительство Республики? Где чиновники наши? Кто, вообще, отвечает за это? Дагестан – это земля чести и достоинства, порядочных мужчин и целомудренных женщин, а не то, что внедряют последнее время к НАМ. #ДагестанПроснись», – написал Нурмагомедов в своем Instagram.

Спустя какое-то время он обновил публикацию: «Почему все молчат и поддакивают этой порнухе в центре города, или Вы хотите, чтобы люди вышли на улицу? Не надо нас провоцировать и унижать, всему есть предел, — пишет спортсмен. — Скажите мне, закон нашей страны одобряет спектакль, где голые мужчины и женщины целуются в центре города? Почему закон не работает? И кто, вообще, за эту порнографию ответит?»

Следует напомнить, что Хабиб Нурмагомедов и прежде публично высказывал критику в адрес отдельных культурных мероприятий, проводимых в его родном Дагестане. К примеру, спортсмен осенью прошлого года поддержал тех, кто выступил против концерта известного исполнителя Егора Крида. Тогда его веское слово позволило предотвратить проведение концерта этого аморального исполнителя в Махачкале. В этот раз ситуация развивается по аналогичному сценарию.

Вслед за Нурмагомедовым за введение нравственной цензуры высказался и муфтият Дагестана с призывом к «компетентным органам»:

«В связи с прошедшим в Махачкале скандальным спектаклем как имам Джума-мечети и как сотрудник Муфтията, призванный защищать духовные интересы мусульман , считаю необходимым сказать следующее: хвала Всевышнему, что наше общество сохранило нравственный иммунитет, способность отличать оскорбительное для сознания духовно здорового человека и подвергать его критике и порицанию. А пренебрежительное отношение организаторов подобных зрелищ к религиозным чувствам верующих вызывает боль, огорчение и опасение за стабильность в нашем обществе. Больше всего удручает то обстоятельство, что у этого перформанса нашлись зрители! Не исключаю, что подобные спектакли или «культурные диверсии», несущие все предпосылки к деградации жителей республики, могут быть спланированы и в будущем. Ввиду этого призываю компетентные органы и организаторов этих мероприятий впредь считаться с чувствами верующих и подвергать цензуре программы и сценарии спектаклей, сообразуясь с незыблемыми нормами морали, которые являются частью жизни дагестанцев. Настоятельно хотелось бы попросить всех причастных не предоставлять площадки для зрелищ с обнаженными и полуобнаженными актерами, касающимися лиц противоположного пола, тем более имитирующими откровенные сцены! Муфтият РД готов всячески содействовать в организации мероприятий, направленных на духовно-нравственное обогащение и культурное развитие нашего общества, но никогда не останется безучастным (пассивным) к явлениям подобного рода».

Скандал получил широкую огласку в СМИ и поддержку со стороны местного населения. Министерство культуры Дагестана уже поспешило оправдаться, что не имело отношения к проведению в Махачкале вызвавшего критику спектакля «Охота на мужчин». А режиссёр постановки и актёр Иван Жидков принес извинения за спектакль и сообщил, что не планирует больше приезжать на гастроли в Махачкалу. «От лица творческой группы проекта, приношу извинения за то, что неумышленно нанесли оскорбление дагестанскому зрителю. Спектакль ни в коем случае не призван показать «чернуху». У каждого народа есть свои традиции и устои, и мы их уважаем, но мы не учли, что все так строго. Постельная сцена является частью произведения», — написал актёр.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с критикой в Дагестане спектакля с похабными сценами, заявил, что в такой многонациональной стране, как Россия, национальные, исторические и религиозные традиции субъектов нельзя не учитывать. «Сила Российской Федерации в ее многонациональности и многоконфессиональности. Во всех регионах страны есть свои исторические и национальные особенности и традиции. Их нужно принимать во внимание. Но следует также соблюдать законодательство России, что является обязательным на всей ее территории», – сообщил Песков.

Таким образом, Дагестан в очередной раз продемонстрировал всей России, как надо бороться с культурными диверсиями, нацеленными на разрушение нравственности. Активная позиция лидеров общественного мнения и простых граждан, не боящихся озвучивать свои требования, позволяет Дагестану ставить на место заезжих пропагандистов всего пошлого и низменного. Остаётся только пожелать и остальным регионам России быстрее перенимать этот положительный опыт.

По материалам СМИ

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В Махачкале 9 сентября должен был пройти концерт Егора Крида. Однако за несколько дней до начала мероприятия, социальные сети заполнили негативные комментарии местных жителей в адрес личности исполнителя и его творчества. Как оказалось, дагестанцы совсем не рады пошлым попсовым песням Крида, и не намерены встречать таких «гостей».

Против нравственности, традиционной семьи и общественных норм объявлена война. Только активное противодействие каждого может остановить этот процесс и развернуть его вспять.

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/x6opGHZjzss/