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Дагестан подаёт пример всей России, как надо реагировать на культурные диверсии

11:02. 5 марта 2019 Просмотров - 206 3 коммент. Опубликовал:

Жители Дагестана могут выйти на улицы с протестами и начать народные волнения, если спектакли, вроде прошедшей в Махачкале в Доме Дружбы постановки «Охота на мужчин», продолжат организовывать в регионе. Подобные представления граничат с порнографией, и их проведение недопустимо. Такое мнение озвучил известный российский спортсмен – чемпион смешанных единоборств в легком весе Хабиб Нурмагомедов, когда узнал о прошедшем в Дагестане мероприятии.

Профессиональный боец Нурмагомедов всегда занимал активную позицию в отношении происходящего в его родной Республике Дагестан и призывал ее жителей сохранять принятые моральные ценности и устои. В этот раз Нурмагомедов посоветовал правительству Дагестана провести расследование, потребовал наказания для организаторов культурного мероприятия и извинений. Он выступил с призывом контролировать культурную жизнь «на уровне министерств и правительства Республики»:

«Только посмотрел это видео, выкладывать эту грязь я не стал. Кто вообще несёт ответственность за это, и кто организовывает подобного рода мероприятие у нас в Дагестане, я ещё раз хочу отметить у НАС.  Дагестан – это наша земля, и тут организовывать подобного рода мероприятия ни кто не должен.

Клянусь Аллахом, пока мужчины нашего Дагестана не проснутся и не начнут наводить порядок, у нас положение будет только ухудшаться. Где наше правительство Республики? Где чиновники наши? Кто, вообще, отвечает за это? Дагестан – это земля чести и достоинства, порядочных мужчин и целомудренных женщин, а не то, что внедряют последнее время к НАМ. #ДагестанПроснись», – написал Нурмагомедов в своем Instagram.

Спустя какое-то время он обновил публикацию: «Почему все молчат и поддакивают этой порнухе в центре города, или Вы хотите, чтобы люди вышли на улицу? Не надо нас провоцировать и унижать, всему есть предел, — пишет спортсмен. — Скажите мне, закон нашей страны одобряет спектакль, где голые мужчины и женщины целуются в центре города? Почему закон не работает? И кто, вообще, за эту порнографию ответит?»

Следует  напомнить, что Хабиб Нурмагомедов и прежде публично высказывал критику в адрес отдельных культурных мероприятий, проводимых в его родном Дагестане. К примеру, спортсмен осенью прошлого года поддержал тех, кто выступил против концерта известного исполнителя Егора Крида. Тогда его веское слово позволило предотвратить проведение концерта этого аморального исполнителя в Махачкале. В этот раз ситуация развивается по аналогичному сценарию.

Вслед за Нурмагомедовым за введение нравственной цензуры высказался и муфтият Дагестана с призывом к «компетентным органам»:

 «В связи с прошедшим в Махачкале скандальным спектаклем как имам Джума-мечети и как сотрудник Муфтията, призванный защищать духовные интересы мусульман , считаю необходимым сказать следующее: хвала Всевышнему, что наше общество сохранило нравственный иммунитет, способность отличать оскорбительное для сознания духовно здорового человека и подвергать его критике и порицанию. А пренебрежительное отношение организаторов подобных зрелищ к религиозным чувствам верующих вызывает боль, огорчение и опасение за стабильность в нашем обществе. Больше всего удручает то обстоятельство, что у этого перформанса нашлись зрители! Не исключаю, что подобные спектакли или «культурные диверсии», несущие все предпосылки к деградации жителей республики, могут быть спланированы и в будущем.

Ввиду этого призываю компетентные органы и организаторов этих мероприятий впредь считаться с чувствами верующих и подвергать цензуре программы и сценарии спектаклей, сообразуясь с незыблемыми нормами морали, которые являются частью жизни дагестанцев. Настоятельно хотелось бы попросить всех причастных не предоставлять площадки для зрелищ с обнаженными и полуобнаженными актерами, касающимися лиц противоположного пола, тем более имитирующими откровенные сцены!

Муфтият РД готов всячески содействовать в организации мероприятий, направленных на духовно-нравственное обогащение и культурное развитие нашего общества, но никогда не останется безучастным (пассивным) к явлениям подобного рода».

Скандал получил широкую огласку в СМИ и поддержку со стороны местного населения. Министерство культуры Дагестана уже поспешило оправдаться, что не имело отношения к проведению в Махачкале вызвавшего критику спектакля «Охота на мужчин». А режиссёр постановки и актёр Иван Жидков принес извинения за спектакль и сообщил, что не планирует больше приезжать на гастроли в Махачкалу. «От лица творческой группы проекта, приношу извинения за то, что неумышленно нанесли оскорбление дагестанскому зрителю. Спектакль ни в коем случае не призван показать «чернуху». У каждого народа есть свои традиции и устои, и мы их уважаем, но мы не учли, что все так строго. Постельная сцена является частью произведения»— написал актёр.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с критикой в Дагестане спектакля с похабными сценами, заявил, что в такой многонациональной стране, как Россия, национальные, исторические и религиозные традиции субъектов нельзя не учитывать. «Сила Российской Федерации в ее многонациональности и многоконфессиональности. Во всех регионах страны есть свои исторические и национальные особенности и традиции. Их нужно принимать во внимание. Но следует также соблюдать законодательство России, что является обязательным на всей ее территории», – сообщил Песков.

Таким образом, Дагестан в очередной раз продемонстрировал всей России, как надо бороться с культурными диверсиями, нацеленными на разрушение нравственности. Активная позиция лидеров общественного мнения и простых граждан, не боящихся озвучивать свои требования, позволяет Дагестану ставить на место заезжих пропагандистов всего пошлого и низменного. Остаётся только пожелать и остальным регионам России быстрее перенимать этот положительный опыт.

По материалам СМИ

Дополнительно по теме:

Дагестан подаёт пример всей России: Бойкот Егору Криду и Тимати!

В Махачкале 9 сентября должен был пройти концерт Егора Крида. Однако за несколько дней до начала мероприятия, социальные сети заполнили негативные комментарии местных жителей в адрес личности исполнителя и его творчества. Как оказалось, дагестанцы совсем не рады пошлым попсовым песням Крида, и не намерены встречать таких «гостей».

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kontseptualnyie obrazyi 46 600x879 custom Дагестан подаёт пример всей России, как надо реагировать на культурные диверсии

kontseptualnyie obrazyi 49 Дагестан подаёт пример всей России, как надо реагировать на культурные диверсии

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/x6opGHZjzss/

Метки: события, технологии

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3 коммент.»

  • 4765 3478
    Walentin 5 марта 2019 в 11:13 Ссылка
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    Хорошему научить – надо ещё постараться. А всякой мерзости кругом столько, что хоть задом жуй. Чему потом других научат те, кто вырос на мерзости?

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    • 5 5
      суржик Walentin 5 марта 2019 в 12:23 Ссылка
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      Если родился уродом,то и помрёшь уродом. Урод это генетически порченый человек.Вспомните Высоцкого про переселению душь И ПРО БАОБАБ.Этих которые распространяют эту гадость надо выселить вместе с властью,которая потворствует разрушению душь человеческих.

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  • 4927 4512
    strelez 5 марта 2019 в 11:40 Ссылка
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    “…Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с критикой в Дагестане спектакля с похабными сценами, заявил, что в такой многонациональной стране, как Россия, национальные, исторические и религиозные традиции субъектов нельзя не учитывать…”. Дальше он и про законы упомянул, но на это не надо обращать уже и внимания.

    Получается, что по-Пескову можно не учитывать традиции государствообразующего народа, можно в русских городах гнать откровенную порнуху и чернуху, хотя бы и для избранных истинных ценителей искусства.
    Регион-05 национально более сплочён получается. Там есть Нурмагомедов, у нас познеры, киркоровы, воли, камеди клабы, урганты – невозможно всех перечислить в данном комментарии.
    Тем более, что криды и прочие названы носителями молодёжной культуры, и с ними надо нежнее.
    Как видите, борьба с подобным в русских городах идёт вяло и только по инициативе снизу.
    Основное зло идёт от Москвы – там все эти извращенцы вылупляются, оперяются и поддерживаются.

    И ещё. Посмотрите, чьи фильмы на экране? Масса американских ужастиков, даже мультики про страх и агрессию.
    А в наших? Сплошь детективы с непрерывной пьянкой на рабочем месте между стрельбой и уничтожением преступников. При этом основной состав подразделений полиции – оборотни.

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