Александр Пыжиков. Как изгои превратились в правителей

Концептуал СМИ Зачем дробили единый мир?

Чем богатырь отличался от князя, почему нет ни одного князя-богатыря. Зачем нужна была община. Каким было общее дорелигиозное мировоззрение разных народов Евразии. Почему по всему материку примерно в одно и то же время произошло выдавливание народной культуры и замена её инородной. Кто осуществлял этот коренной перелом в разных странах и культурах. Почему фигуру основоположника идеи евразийства фактически стёрли из истории. На эти и другие вопросы поднимает в своей лекции известный историк Александр Пыжиков.



Обширный былинный материал и мировоззрение народов ушедшей эпохи – в книге:

Происхождение русских былин. Неожиданный Владимир Стасов, Пыжиков Александр Владимирович, Стасов В.В.

==========================================================================