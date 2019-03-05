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Александр Пыжиков. Как изгои превратились в правителей

17:12. 5 марта 2019 Просмотров - 149 Нет комментариев Опубликовал:

Зачем дробили единый мир?

Чем богатырь отличался от князя, почему нет ни одного князя-богатыря. Зачем нужна была община. Каким было общее дорелигиозное мировоззрение разных народов Евразии. Почему по всему материку примерно в одно и то же время произошло выдавливание народной культуры и замена её инородной. Кто осуществлял этот коренной перелом в разных странах и культурах. Почему фигуру основоположника идеи евразийства фактически стёрли из истории. На эти и другие вопросы поднимает в своей лекции известный историк Александр Пыжиков.

Обширный былинный материал и мировоззрение народов ушедшей эпохи – в книге:

Происхождение русских былин. Неожиданный Владимир Стасов, Пыжиков Александр Владимирович, Стасов В.В.

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/aleksandr-pyzhikov-kak-izgoi-prevratilis-v-praviteley

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