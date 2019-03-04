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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 04 марта 2019

13:16. 4 марта 2019 Просмотров - 194 Нет комментариев Опубликовал:

Бои СДС и ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор попали на видео

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Загон для халифатчиков



Пленные боевики ИГИЛ, которые по договоренности с SDF были вывезены на территорию Ирака.



Среди них значительное число граждан европейских государств, которые отказываются их забирать для суда на европейской территории, так что скорее всего судить их будут по иракским законам.
Но с другой стороны, до суда они доживут – после разгрома "Таль-Афарского государства" Пешмерга эту публику тупо расстреливала и сваливала в ямы.

Ниже, бомбардировки остатков котла в Багузе.







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Вашингтон пытается не дать арабским странам наладить связи с Асадом, — пресса США

Вашингтон пытается не дать арабским странам наладить связи с Асадом, — пресса США | Русская весна

Усилия арабских государств по восстановлению отношений с сирийским президентом Башаром Асадом приостановлены после того, как Соединенные Штаты предприняли попытку удержать своих союзников от восстановления связей с его правительством.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США.

Поводом послужило решение Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), принятое в конце декабря минувшего года, вновь открыть свое посольство в Дамаске, а также инициативы о возможном восстановлении связей с Сирией от других арабских стран.

Все это породило ожидание, что Асад вновь окажется принятым в арабском мире после восьми лет изоляции от большинства арабских государств, отмечает издание. Членство Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) приостановлено с 2011 года.

Однако администрация Трампа настаивает на том, чтобы ее союзники воздержались от восстановления связей с Асадом, говорят источники газеты.

Вашингтон предупредил, что любые шаги по участию в восстановлении Сирии приведут к санкциям США, направленным на то, чтобы заставить Асада пойти на политические реформы, рассказывают собеседники.

США добиваются того, чтобы изоляция в отношении Сирии продолжалась и из Сирии ушли «все силы, находящихся под командованием Ирана (союзника Сирии)», отмечают источники. Россия, по их словам, движется в своей политике в противоположном направлении, призывая арабские государства налаживать связи с Дамаском. Москва пытается убедить правительства арабских стран присоединиться к Асаду, чтобы сократить влияние Ирана в Сирии, объясняют собеседники. ​

Многие из арабских стран, которые в свое время поддержали США в борьбе против Асада, сталкиваются с реальностью, что, вероятнее всего, в обозримом будущем он останется у власти, отмечает издание.

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Метки: главное, компиляция

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