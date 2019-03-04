В начале марта 1617 года в местечке Столбов близ Тихвина был заключен мирный договор между Русским царство и Королевством Швеция. Тем самым, была закончена семилетняя война между двумя государствами. Русское царство вернуло Новгород, захваченный ранее шведами — и полностью потеряло выход к Балтийскому морю.

Вообще говоря, переговоры начались ещё в январе 1616 года. Велись они достаточно неспешно, несмотря на усилия англичан и голландцев, выступавших в качестве посредников. А через два месяца и вовсе прервались — слишком сильны были противоречия. Делегации разъехались по домам.

Но продолжать войну Русское государство, разоренное Смутой, было не в состоянии. К тому же продолжалась война с Польшей. Договариваться со шведами так или иначе было необходимо. Впрочем, шведы тоже понимали, что дальнейшая война принесет больше потерь, нежели успехов. Почему — хорошо объяснил Густав Адольф II в послании шведскому парламенту, риксдагу после заключения мира. Об этом чуть ниже.

Переговоры возобновились осенью 1616 года. После двух месяцев дебатов стороны пришли к соглашению. Сам же мирный трактат, вошедший в историю под названием Столбовского мира, был подписан спустя месяц с небольшим, 9 марта 1617 года.

По этому договору Русское государство вернуло Новгород, Старую Руссу, Ладогу и другие города и окрестные земли. Однако пришлось уступить шведам Ивангород, крепости Копорье и Орешек (старинные новгородские укрепления). Был потерян доступ к реке Неве. Шведы полностью перекрыли доступ к Балтийскому морю.

Пришло время процитировать Густава Адольфа. Выступая в риксдаге, король представил Столбовский мир как великую шведскую победу. Россию он назвал «опасным соседом» из-за обширности государства, «сильного дворянства» и «множества крестьян». Отныне же, ликовал король, ни одна русская лодка без позволения шведов не сможет попасть в Балтийское море. По его мнению, шведы создали надежный барьер, который их противнику нелегко будет преодолеть.

В каком-то смысле Густав Адольф оказался прав. Спустя 40 лет Русское государство попыталось вернуть утраченные земли — но безуспешно. Решил вопрос только Петр Великий. Но для этого понадобилось выиграть тяжелую Северную войну. Да и эта победа не стала окончательной — шведы ещё не раз пытались пересмотреть ее итоги.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/101234