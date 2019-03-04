Путин подписал указ о приостановке ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает пресс-служба Кремля.



“Президент Российской Федерации подписал указ “О приостановлении Российской Федерацией выполнения договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности””, – говорится в сообщении.



Источник: http://voicesevas.ru/news/43219-putin-podpisal-ukaz-o-priostanovke-drsmd.html