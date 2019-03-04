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Путин подписал указ о приостановке ДРСМД

16:45. 4 марта 2019 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал:

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает пресс-служба Кремля.


“Президент Российской Федерации подписал указ “О приостановлении Российской Федерацией выполнения договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности””, – говорится в сообщении. 

Источник: http://voicesevas.ru/news/43219-putin-podpisal-ukaz-o-priostanovke-drsmd.html

Метки: Новости

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