Профессор Катасонов: Воздушные замки майских указов

Я уже писал о майских указах президента 2012 и 2018 гг. в части, касающейся темпов экономического развития и демографии. Я обратил внимание на следующие моменты:

1) выполнение майских указов 2012 года по данным вопросам было полностью провалено;

2) никто из чиновников за этот провал не был наказан;

3) майский указ 2018 году был разработан без учета результатов реализации предыдущих майских указов и без учета реально сложившейся ситуации на момент его подписания;

4) ориентиры и показатели, заложенные в майском указе 2018 году на шестилетний период (до 2024 года), не реалистичны; можно уверенно утверждать, что данный указ также не будет выполнен;

5) из-за отсутствия четких и внятных механизмов реализации национальных программ и проектов (всего их в указе 2018 года двенадцать) бюджетные деньги, изысканные на их реализацию будут использованы, мягко выражаясь, «неэффективно» (скорее всего, будут «распилены»);

6) указ 2018 года еще более вносит хаос в и без того разрушенную систему государственного управления страны;

7) ряд положений майского указа 2018 года противоречит Конституции РФ и еще более усугубляет атмосферу беззакония, царящую в стране.

Теперь хотел бы обратить внимание на такой аспект майских указов 2012 и 2018 гг., как жилищная проблема в России. Ей было уделено достаточно большое внимание и в 2012, и в 2018 гг. Может быть, в этой сфере есть какой-то позитив, может быть, здесь имеются какие-то признаки серьезного отношения власти к решению социально-экономических проблем?

Напомню, что 7 мая 2012 года президент РФ подписал сразу одиннадцать указов. И один из них назывался «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (указ № 600). В документе много конкретных цифр. Например, по ипотечному кредитованию, которое, по замыслу власти, должно было стать важнейшим инструментом решения жилищной проблемы: «до 2018 года: снижение показателя превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу потребительских цен до уровня не более 2,2 процентных пункта; увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов до 815 тысяч в год».

Были конкретные целевые установки, измеряемые квадратными метрами и числом людей-новоселов. Наиболее обобщающей была следующая установка: «до 2020 года — предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия».

Кроме того, ставились конкретные задачи по ликвидации аварийного жилищного фонда, по улучшению жилищных условий многодетных семей и т. п.

Теперь обратимся к майскому указу 2018 года, который имеет весьма амбициозное название — «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Среди девяти национальных целей, сформулированных в данном документе, под номером пятым значится следующая: «улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно». Но это еще не все. Далее в указе одним из двенадцати национальных проектов назван проект в сфере жилья и городской среды (пункт 6 документа). Там много конкретики и показателей-ориентиров. Например: «увеличение объёма жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год». Опять упоминание ипотечного кредитования как средства решения жилищных проблем: «обеспечение доступным жильём семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов». И т.д. И т.п.

Что можно сказать по майским указам в части, касающейся жилищной проблемы?

Во-первых, мягко говоря, указы 2012 и 2018 гг. между собой не «состыкуются». Если власть собирается всерьез решать жилищную проблему, то наборы показателей и целевых установок должны быть унифицированы и переходить из одного документа в другой. Это азбучная истина науки под названием «государственное управление». Указы 2012 и 2018 гг. являют собой управленческую какофонию. Указ 2012 года — «в огороде бузина», а указ 2018 года — «в Киеве дядька».

Во-вторых, установки указа 2012 года по решению жилищной проблемы в России провалены полностью. А установки указа 2018 года нереалистичны, что позволяет уже сейчас со 100-процентной уверенностью предсказать провал жилищных планов в 2024 году. Для этого мы можем обратиться к данным Росстата. Приведу значения показателя количества семей, улучшивших свои жилищные условия, по годам (тыс. семей):

Как видим, в 2017 году число семей, улучшивших жилищные условия, по сравнению с 2012 годом, когда был подписан указ № 600, сократилось более чем на 1/3. За четыре полные года действия указа № 600 (2013−2017 гг.) количество семей, переехавших в новое жилье, составило 542 тысячи. Это даже меньше, чем число новоселов лишь в одном 1995 году (а то время, замечу, было очень непростым). А в 1990 году (тогда это была не Российская Федерация, а союзная республика РСФСР) число новоселов было в 2,4 раза больше, чем за четырехлетний период 2013—2017 гг. По данным Росстата, число семей, остро нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляло в 2017 году 2,44 миллиона. Для сравнения: в 2010 году показатель был равен 2,70 млн. Проблема почти не «рассасывается». Наблюдается «бег на месте». Ведь каждый год появляются все новые «остро нуждающиеся в улучшении жилищных условий» семьи (причины разные, не буду на них останавливаться).

Согласно данным Росстата, в последние годы число семей, улучшающих жилищные условия, составляет около 5% по отношению к общему числу семей, находящихся на учете как остро нуждающихся в таком улучшении. Чтобы не было бега на месте, показатель должен быть повышен хотя бы до 10% (для справки: в 1990 году он был равен 14%, а в 1995 году — 8%).

В 2012 году, когда был подписан указ № 600, число нуждающихся в жилье семей составляло 2,66 млн. Указ предусматривал сокращение их числа на 60% к 2020 году. Т.е. в следующем году число таких семей должно было бы сократиться почти до 1 миллиона. Я почти уверен, что в следующем году этот показатель вряд ли опустится даже до планки в 2 млн. Разве непонятно, что майский указ № 600 с треском провален? У нас есть специальное ведомство — Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, которое, как мне кажется, является основным, кто отвечает за реализацию указа № 600. С 2013 по 2018 гг. Минстрой России возглавлял Михаил Мень. Ушел в мае нынешнего года тихо, без каких-либо последствий для своего реноме, передав эстафету руководства Владимиру Якушеву.

Возникает удивительный парадокс: вроде бы в стране уже многие годы наблюдается «горячка» жилищного строительства, а жилищная проблема для миллионов и миллионов наших сограждан остается острой. Но дело в том, что строят не для бедных и малоимущих. Дома строят не для решения жилищной проблемы, а для того, чтобы могли заработать подрядчики. Но и подрядчики не главные бенефициары. Таковыми являются банки, предоставляющие ипотечные кредиты. Квартира сегодня — не только и не столько «крыша над головой», сколько актив, объект инвестирования. Суть жилищного строительства извращена до неузнаваемости. Это средство обогащения. Никакие майские указы не решат жилищную проблему для миллионов наших семей, пока в стране будет существовать капиталистическая модель экономики, которая действует и в сфере жилищного строительства.

А теперь, с учетом сказанного посмотрим еще раз на майский указ 2018 года. Кажется, авторы этого документа окончательно утратили чувство реальности. В планируемый шестилетний период 2019—2024 гг. в расчете на год число семей, улучшающих жилищные условия, будет не менее 5 млн. Это в 41 раз больше фактического показателя за 2017 год. А за шестилетку число таких семей составит 30 миллионов. Если исходить из консервативной оценки, что в семье в среднем по четыре человека, то получается, что общее число людей, которые должны переехать в новое жилье, составит 120 млн. человек. Остальные граждане (примерно 26,8 млн. чел.) и в настоящее время пребывают в нормальных жилищных условиях, а некоторые из них — даже «в шоколаде» (имеют богатые особняки или по несколько квартир, иногда даже за пределами России).

Т.е. нам обещают, что Россия в 2024 году превратится в «жилищный рай»! Что-то в духе «Города Солнца» итальянского философа-утописта Томмазо Кампанеллы. Но кажется, разработчики указа переплюнули знаменитого Кампанеллу, обещав народу «воздушные замки». На фоне фантазии инициаторов жилищных планов майского указа 2018 года даже барон Мюнхгаузен «отдыхает». «Отдыхает» и Никита Сергеевич Хрущев, который на XXII съезде КПСС обещал, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме».

Давайте спустимся на грешную землю. Еще в майском указе 2012 года была поставлена задача решить проблему ветхого и особенно аварийного жилья. Пребывание людей в таких помещениях небезопасно для здоровья и даже жизни. Вот статистика Росстата только по категории аварийного жилья (млн. кв. м): 1995 г. — 4,9; 2012 г. — 22,2; 2017 г. — 24,6. На аварийном жилье не только не удалось поставить крест, его ареал за годы действия указа № 600 расширился. Его доля в общем жилищном фоне в 2012 году составляла 0,7%; в 2017 года она осталось такой же — 0,7%. Глава наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин в 2017 году признал, что в таком жилье пребывает как минимум 800 тыс. наших граждан.

Но и это еще не все. Власть не замечает, что у нас в стране есть категория людей, которые вообще не имеют крыши над головой. Даже ветхой, дырявой. Это бездомные, или, как их принято называть, «бомжи». Насчет того, что в 2024 году Россия будет представлять «жилищный рай», я отношусь как к больной фантазии. А вот в том, что при нынешней социально-экономической политике правительства число бездомных (бомжей), как отмечают некоторые независимые эксперты, у нас может увеличиться, я безусловно верю.

Росстат бессилен дать статистику числа бомжей. Как-то он дал цифру за 2010 год и всех насмешил. По его сведениям, в России тогда было всего 64 тыс. бездомных. Это был результат переписи населения (кстати, следующая запланирована на 2020 год). А вот эксперты партии «Справедливая Россия» дали свою оценку: от 3 до 5 миллионов бездомных на 2010 год. Во второй половине текущего десятилетия, по оценкам экспертов, численность бездомных варьирует в диапазоне от 1,5 до 3,0 млн. человек. Многие из них даже не числятся в списках нуждающихся в улучшении жилищных условий. Улучшение предполагает, что у человека хоть что-то есть. А у бомжей — ноль.

О решении проблем бездомных нет ни слова в майском указе, а ведь «бездомная Россия» — позор для власти. Видимо, таким образом власть собирается бороться с бедностью. Морозы в России бывают жестокими. Каждый год фиксируются множество смертей от переохлаждения. Большинство жертв — бомжи. Они же — граждане с уровнем доходов ниже прожиточного уровня. Проще говоря, нищие. А большинство таких смертей вообще не фиксируются. С точки зрения власти, бомжи — забалансовый показатель и очень эффективный способ борьбы с бедностью. Не стало человека — и социальная статистика улучшилась.

Обращаю внимание на то, что майские указы уповают на ипотечные кредиты как средство улучшения жилищных условий. А ведь они могут стать фактором увеличения количества бомжей. Чаще всего банки дают человеку (российскому гражданину) кредит под обеспечение его жилой недвижимости; через некоторое время банк фиксирует нарушение клиентом условий кредитного договора и лишает человека залога, проще говоря, отнимает у него жилье. Вместо «улучшения жилищных условий» — переход в состояние бомжа, который вообще выпадает из поля зрения Росстата не портит благостную картину решения жилищных проблем в стране.

Кстати, по вопросу о процентных ставках по ипотечным кредитам. В 2018 году она варьировалась в диапазоне между 10,5% и 14,0%. А что по поводу ставки сказано в указе 2012 года? Что она не должна превышать уровень инфляции (индекса потребительских цен) более чем на 2,2 процентных пункта. Росстат сообщил, что инфляционный рост цен в прошлом году составил 4,3%. Следовательно, максимальная ставка по ипотечным кредитам должна была быть 6,5%. А реально она была в два раза выше.

Вывод, который напрашивается в результате беглого анализа майских указов 2012 и 2018 гг. в части, относящейся к жилищной проблеме, подтверждает ранее сделанные выводы: указы не предназначены для того, чтобы решать обозначенные в них проблемы. Они являются в чистом виде PR-инструментами власти и «дымовой завесой», прикрывающей разрушение остатков российской экономики, ограбление и уничтожение народа.