Главная » Аналитика, Экономика

Профессор Катасонов: Воздушные замки майских указов

11:11. 4 марта 2019 Просмотров - 303 5 коммент. Опубликовал:

ÐÑÐ¾ÑÐµÑÑÐ¾Ñ ÐÐ°ÑÐ°ÑÐ¾Ð½Ð¾Ð²: ÐÐ¾Ð·Ð´ÑÑÐ½ÑÐµ Ð·Ð°Ð¼ÐºÐ¸ Ð¼Ð°Ð¹ÑÐºÐ¸Ñ ÑÐºÐ°Ð·Ð¾Ð²

 

Я уже писал о майских указах президента 2012 и 2018 гг. в части, касающейся темпов экономического развития и демографии. Я обратил внимание на следующие моменты:

1) выполнение майских указов 2012 года по данным вопросам было полностью провалено;

2) никто из чиновников за этот провал не был наказан;

3) майский указ 2018 году был разработан без учета результатов реализации предыдущих майских указов и без учета реально сложившейся ситуации на момент его подписания;

4) ориентиры и показатели, заложенные в майском указе 2018 году на шестилетний период (до 2024 года), не реалистичны; можно уверенно утверждать, что данный указ также не будет выполнен;

5) из-за отсутствия четких и внятных механизмов реализации национальных программ и проектов (всего их в указе 2018 года двенадцать) бюджетные деньги, изысканные на их реализацию будут использованы, мягко выражаясь, «неэффективно» (скорее всего, будут «распилены»);

6) указ 2018 года еще более вносит хаос в и без того разрушенную систему государственного управления страны;

7) ряд положений майского указа 2018 года противоречит Конституции РФ и еще более усугубляет атмосферу беззакония, царящую в стране.

Теперь хотел бы обратить внимание на такой аспект майских указов 2012 и 2018 гг., как жилищная проблема в России. Ей было уделено достаточно большое внимание и в 2012, и в 2018 гг. Может быть, в этой сфере есть какой-то позитив, может быть, здесь имеются какие-то признаки серьезного отношения власти к решению социально-экономических проблем?

Напомню, что 7 мая 2012 года президент РФ подписал сразу одиннадцать указов. И один из них назывался «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (указ № 600). В документе много конкретных цифр. Например, по ипотечному кредитованию, которое, по замыслу власти, должно было стать важнейшим инструментом решения жилищной проблемы: «до 2018 года: снижение показателя превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу потребительских цен до уровня не более 2,2 процентных пункта; увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов до 815 тысяч в год».

Были конкретные целевые установки, измеряемые квадратными метрами и числом людей-новоселов. Наиболее обобщающей была следующая установка: «до 2020 года — предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия».

Кроме того, ставились конкретные задачи по ликвидации аварийного жилищного фонда, по улучшению жилищных условий многодетных семей и т. п.

Теперь обратимся к майскому указу 2018 года, который имеет весьма амбициозное название — «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Среди девяти национальных целей, сформулированных в данном документе, под номером пятым значится следующая: «улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно». Но это еще не все. Далее в указе одним из двенадцати национальных проектов назван проект в сфере жилья и городской среды (пункт 6 документа). Там много конкретики и показателей-ориентиров. Например: «увеличение объёма жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год». Опять упоминание ипотечного кредитования как средства решения жилищных проблем: «обеспечение доступным жильём семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов». И т.д. И т.п.

Что можно сказать по майским указам в части, касающейся жилищной проблемы?

Во-первых, мягко говоря, указы 2012 и 2018 гг. между собой не «состыкуются». Если власть собирается всерьез решать жилищную проблему, то наборы показателей и целевых установок должны быть унифицированы и переходить из одного документа в другой. Это азбучная истина науки под названием «государственное управление». Указы 2012 и 2018 гг. являют собой управленческую какофонию. Указ 2012 года — «в огороде бузина», а указ 2018 года — «в Киеве дядька».

Во-вторых, установки указа 2012 года по решению жилищной проблемы в России провалены полностью. А установки указа 2018 года нереалистичны, что позволяет уже сейчас со 100-процентной уверенностью предсказать провал жилищных планов в 2024 году. Для этого мы можем обратиться к данным Росстата. Приведу значения показателя количества семей, улучшивших свои жилищные условия, по годам (тыс. семей):

 

 

 

 

 

Как видим, в 2017 году число семей, улучшивших жилищные условия, по сравнению с 2012 годом, когда был подписан указ № 600, сократилось более чем на 1/3. За четыре полные года действия указа № 600 (2013−2017 гг.) количество семей, переехавших в новое жилье, составило 542 тысячи. Это даже меньше, чем число новоселов лишь в одном 1995 году (а то время, замечу, было очень непростым). А в 1990 году (тогда это была не Российская Федерация, а союзная республика РСФСР) число новоселов было в 2,4 раза больше, чем за четырехлетний период 2013—2017 гг. По данным Росстата, число семей, остро нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляло в 2017 году 2,44 миллиона. Для сравнения: в 2010 году показатель был равен 2,70 млн. Проблема почти не «рассасывается». Наблюдается «бег на месте». Ведь каждый год появляются все новые «остро нуждающиеся в улучшении жилищных условий» семьи (причины разные, не буду на них останавливаться).

 

Согласно данным Росстата, в последние годы число семей, улучшающих жилищные условия, составляет около 5% по отношению к общему числу семей, находящихся на учете как остро нуждающихся в таком улучшении. Чтобы не было бега на месте, показатель должен быть повышен хотя бы до 10% (для справки: в 1990 году он был равен 14%, а в 1995 году — 8%).

В 2012 году, когда был подписан указ № 600, число нуждающихся в жилье семей составляло 2,66 млн. Указ предусматривал сокращение их числа на 60% к 2020 году. Т.е. в следующем году число таких семей должно было бы сократиться почти до 1 миллиона. Я почти уверен, что в следующем году этот показатель вряд ли опустится даже до планки в 2 млн. Разве непонятно, что майский указ № 600 с треском провален? У нас есть специальное ведомство — Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, которое, как мне кажется, является основным, кто отвечает за реализацию указа № 600. С 2013 по 2018 гг. Минстрой России возглавлял Михаил Мень. Ушел в мае нынешнего года тихо, без каких-либо последствий для своего реноме, передав эстафету руководства Владимиру Якушеву.

 

Возникает удивительный парадокс: вроде бы в стране уже многие годы наблюдается «горячка» жилищного строительства, а жилищная проблема для миллионов и миллионов наших сограждан остается острой. Но дело в том, что строят не для бедных и малоимущих. Дома строят не для решения жилищной проблемы, а для того, чтобы могли заработать подрядчики. Но и подрядчики не главные бенефициары. Таковыми являются банки, предоставляющие ипотечные кредиты. Квартира сегодня — не только и не столько «крыша над головой», сколько актив, объект инвестирования. Суть жилищного строительства извращена до неузнаваемости. Это средство обогащения. Никакие майские указы не решат жилищную проблему для миллионов наших семей, пока в стране будет существовать капиталистическая модель экономики, которая действует и в сфере жилищного строительства.

А теперь, с учетом сказанного посмотрим еще раз на майский указ 2018 года. Кажется, авторы этого документа окончательно утратили чувство реальности. В планируемый шестилетний период 2019—2024 гг. в расчете на год число семей, улучшающих жилищные условия, будет не менее 5 млн. Это в 41 раз больше фактического показателя за 2017 год. А за шестилетку число таких семей составит 30 миллионов. Если исходить из консервативной оценки, что в семье в среднем по четыре человека, то получается, что общее число людей, которые должны переехать в новое жилье, составит 120 млн. человек. Остальные граждане (примерно 26,8 млн. чел.) и в настоящее время пребывают в нормальных жилищных условиях, а некоторые из них — даже «в шоколаде» (имеют богатые особняки или по несколько квартир, иногда даже за пределами России).

Т.е. нам обещают, что Россия в 2024 году превратится в «жилищный рай»! Что-то в духе «Города Солнца» итальянского философа-утописта Томмазо Кампанеллы. Но кажется, разработчики указа переплюнули знаменитого Кампанеллу, обещав народу «воздушные замки». На фоне фантазии инициаторов жилищных планов майского указа 2018 года даже барон Мюнхгаузен «отдыхает». «Отдыхает» и Никита Сергеевич Хрущев, который на XXII съезде КПСС обещал, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме».

Давайте спустимся на грешную землю. Еще в майском указе 2012 года была поставлена задача решить проблему ветхого и особенно аварийного жилья. Пребывание людей в таких помещениях небезопасно для здоровья и даже жизни. Вот статистика Росстата только по категории аварийного жилья (млн. кв. м): 1995 г. — 4,9; 2012 г. — 22,2; 2017 г. — 24,6. На аварийном жилье не только не удалось поставить крест, его ареал за годы действия указа № 600 расширился. Его доля в общем жилищном фоне в 2012 году составляла 0,7%; в 2017 года она осталось такой же — 0,7%. Глава наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин в 2017 году признал, что в таком жилье пребывает как минимум 800 тыс. наших граждан.

Но и это еще не все. Власть не замечает, что у нас в стране есть категория людей, которые вообще не имеют крыши над головой. Даже ветхой, дырявой. Это бездомные, или, как их принято называть, «бомжи». Насчет того, что в 2024 году Россия будет представлять «жилищный рай», я отношусь как к больной фантазии. А вот в том, что при нынешней социально-экономической политике правительства число бездомных (бомжей), как отмечают некоторые независимые эксперты, у нас может увеличиться, я безусловно верю.

Росстат бессилен дать статистику числа бомжей. Как-то он дал цифру за 2010 год и всех насмешил. По его сведениям, в России тогда было всего 64 тыс. бездомных. Это был результат переписи населения (кстати, следующая запланирована на 2020 год). А вот эксперты партии «Справедливая Россия» дали свою оценку: от 3 до 5 миллионов бездомных на 2010 год. Во второй половине текущего десятилетия, по оценкам экспертов, численность бездомных варьирует в диапазоне от 1,5 до 3,0 млн. человек. Многие из них даже не числятся в списках нуждающихся в улучшении жилищных условий. Улучшение предполагает, что у человека хоть что-то есть. А у бомжей — ноль.

О решении проблем бездомных нет ни слова в майском указе, а ведь «бездомная Россия» — позор для власти. Видимо, таким образом власть собирается бороться с бедностью. Морозы в России бывают жестокими. Каждый год фиксируются множество смертей от переохлаждения. Большинство жертв — бомжи. Они же — граждане с уровнем доходов ниже прожиточного уровня. Проще говоря, нищие. А большинство таких смертей вообще не фиксируются. С точки зрения власти, бомжи — забалансовый показатель и очень эффективный способ борьбы с бедностью. Не стало человека — и социальная статистика улучшилась.

Обращаю внимание на то, что майские указы уповают на ипотечные кредиты как средство улучшения жилищных условий. А ведь они могут стать фактором увеличения количества бомжей. Чаще всего банки дают человеку (российскому гражданину) кредит под обеспечение его жилой недвижимости; через некоторое время банк фиксирует нарушение клиентом условий кредитного договора и лишает человека залога, проще говоря, отнимает у него жилье. Вместо «улучшения жилищных условий» — переход в состояние бомжа, который вообще выпадает из поля зрения Росстата не портит благостную картину решения жилищных проблем в стране.

Кстати, по вопросу о процентных ставках по ипотечным кредитам. В 2018 году она варьировалась в диапазоне между 10,5% и 14,0%. А что по поводу ставки сказано в указе 2012 года? Что она не должна превышать уровень инфляции (индекса потребительских цен) более чем на 2,2 процентных пункта. Росстат сообщил, что инфляционный рост цен в прошлом году составил 4,3%. Следовательно, максимальная ставка по ипотечным кредитам должна была быть 6,5%. А реально она была в два раза выше.

Вывод, который напрашивается в результате беглого анализа майских указов 2012 и 2018 гг. в части, относящейся к жилищной проблеме, подтверждает ранее сделанные выводы: указы не предназначены для того, чтобы решать обозначенные в них проблемы. Они являются в чистом виде PR-инструментами власти и «дымовой завесой», прикрывающей разрушение остатков российской экономики, ограбление и уничтожение народа.

 

 

 

Источник: https://svpressa.ru/economy/article/226237/

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
СЕНСАЦИОННОЕ Обращение Президента Российской Федерации Д.А.Медведева к гражданам страны (Президент просит о помощи?)
Дорогие соотечественники, Граждане России, я Д.А.Медведев, избранный вами Президент великой Страны, обращаюсь к Вам, как один из Вас, как простой гражданин, которому выпал шанс, представилась исключительная возможность, сделать для своей Страны и её ...
Дальний Восток: Прибыльное затопление
На этом канале уже публиковался ролик, рассказывающий о том, что СМИ лгут нам о том, что причиной наводнения на Русском Дальнем Востоке являются непрекращающиеся ливни. Давайте попробуем проанализировать почему пограничная территория России с Китаем ...
5 типов семьи по Ведам
• Примитивная или животная семья. Когда мужчина и женщина вступают в семейные взаимоотношения с целью удовлетворять свои чувства, законно наслаждаться друг другом. У таких людей полностью отсутствует понимание чувства долга. В этой семье любовь - это секс...
Как умер Иосиф Сталин
В эфире программы «Прямой эфир» Бориса Корчевникова (канал «Россия 1»), прошла весьма острая дискуссия об обстоятельствах смерти Сталина. Был ли он отравлен или умер своей смертью? Каковы обстоятельства случившегося? Кто стоит за этим? Что касается меня —...
Как паразиты продавали СССР
Сегодня, когда все стали свидетелями государственного переворота, произошедшего в Киеве, где власть перешла к боевикам Майдана, стало ясно, что не только наглая коррупция украинских чиновников, но, прежде всего, слабость власти, спровоцировала боевиков на...
С какой целью создан бренд «Эдвард Сноуден»?
Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден стал известен широкой общественности в июне 2013 года, когда он передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию, касающуюся тотальной слежки американских и британских спецслужб за ...

5 коммент.»

  • 20878 10168
    Ursus 4 марта 2019 в 11:51 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Всё это как-то за гранью понимания. Например хата на окраине мск стоит 6-9 млн руб. Пусть ипотека под 9% на половину суммы. Это 30 тыс руб в мес только процентов. Плюс тело кредита – ровно столько же. Итого ежемес. платежи 60-70 тыс руб. И так на 10 лет.

    Какой же доход должен быть у семьи, чтобы позволить себе ипотеку в РФ?

    Ответить
    • 16 16
      Айва Ursus 4 марта 2019 в 12:39 Ссылка
      GD Star Rating
      loading...

      Москва – не вся Россия. В маленьких городах жильё гораздо дешевле. Но жить можно, правда, на другом уровне доходов. На порядок ниже.

      Ответить
      • 2340 1930
        sergej Айва 4 марта 2019 в 13:14 Ссылка
        GD Star Rating
        loading...

        Принципиально ничего не меняется , в Москве хотя бы есть шанс заработать такие деньги, в других городах и меньшие суммы являются недосягаемы .

        Ответить
      • 28289 16459
        Серый Айва 4 марта 2019 в 13:43 Ссылка
        GD Star Rating
        loading...

        Везде плата за жильё и ипотека проходит по крайней (верхней) черте дохода , выше которой уже не смогут платить , в зависимости от региона.
        К себестоимости не имеет никакого отношения . Содрать как можно больше , основная цель паразитов.

        Ответить
    • 18483 16095
      Вячеслав Ursus 4 марта 2019 в 13:37 Ссылка
      GD Star Rating
      loading...

      Если человек что-то сам создал, то этот товар имеет определённую цену… Это понятно… Но вот вопрос – почему же за землю, которую создал не человек, а Творец, мы должны платить какие-то налоги и не Творцу, а каким-то прохиндеям?

      Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>