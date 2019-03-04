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Письма: Юра, мы всё…

20:31. 4 марта 2019 Просмотров - 122 Нет комментариев Опубликовал:

Пишет Алексей, работник РКЦ «Прогресс», Самара: «Ещё недавно я пребывал в спокойной уверенности в завтрашнем дне. На нашем заводе изготовляют ракеты «Союз» — те самые единственные в мире ракеты, которые доставляют в космос не только спутники и грузы, но и людей. За более чем столетнюю историю предприятие знало и взлёты, и падения, сытые времена и голодные годы…»

Пишите нам. Не молчите.

1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc
2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY
3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xtojdDV5mOs

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