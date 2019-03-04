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Переговоры в Вене

20:41. 4 марта 2019 Просмотров - 153 Нет комментариев Опубликовал:


В Вене состоялись переговоры между председателем объединенного комитета начальников штабов Армии США Данфордом и главой Генштаба ВС РФ Герасимовым.
Обсуждали как общий контекст американо-российских отношений, так и ситуацию в Сирии (Рожава, Ат-Танф, Идлиб, вывод американских войск).
Как отмечается на сайте Объединенного Комитета Начальников Штабов https://www.jcs.mil/Media/News/News-Display/Article/1773799/readout-of-chairman-of-the-joint-chiefs-of-staff-gen-dunfords-meeting-with-russ/, стороны договорились сохранить подробности и содержание бесед в тайне.
Для прессы ограничились констатацией важности сохранения общения между военными для разрешения наиболее острых вопросов.







Стоит отметить, что Данфорд уже в этом году покинет свой пост, да и Трамп был им не очень доволен, так как Данфорд был солидарен с Мэтисом, МакГерком и рядом других деятелей, которые резко критиковали Трампа за решение вывести войска из Сирии.
Так или иначе, если Трампа не дожмут и в апреле действительно начнется вывод основной части американского контингента, именно Данфорд будет заниматься реализацией обещаний Трампа.
Ну а с осени Данфорда заменит Марк Милли, если конечно Трамп не решит испортить тому уход на пенсию, как он это проделал с Мэтисом, отомстив за публичную критику форсированным изгнанием "бешенного пса" из Пентагона.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4818972.html

Метки: война в сирии, герасимов, данфорд, Россия, сирия, США

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