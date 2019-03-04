Игорь Лосицкий о детских соревнованиях по робототехнике
16:14. 4 марта 2019 Просмотров - 92 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Записывайся в Лабораторию молодёжной робототехники: https://start.ifmo.ru/activity/309
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru
loading...
Внук занимается в таком кружке. В восторге.