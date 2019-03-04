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Игорь Лосицкий о детских соревнованиях по робототехнике

16:14. 4 марта 2019 Просмотров - 92 Один комментарий Опубликовал:

Записывайся в Лабораторию молодёжной робототехники: https://start.ifmo.ru/activity/309

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Pv0A9tw3vIM

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