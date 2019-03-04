Главная » Невероятное в мире, Политика

Доктрина Монро 2.0.

13:03. 4 марта 2019 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал:


Доктрина Монро 2.0.

Весьма примечательными получились заявления Болтона о том, что текущая администрация США руководствуется принципами "Доктрины Монро" подходя к текущей ситуации в Латинской Америке, где США хотят сменить правительства в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе.
С идеологической точки зрения, эти заявления подводят некую теоретическую базу под линию "правого поворота", которую осуществляла администрация Обамы в отношении смены правительств в Южной Америке, когда левые правительства пытавшиеся играть в субъектность и самостоятельность, начали менять на правые правительства зависимые от США. Причины этого курса обычно связывают с тем, что "левый поворот" нулевых создал угрозу позициям США в регионе, а также создал для Китая отличную платформу для расширения своего влияния на "заднем дворе" Америки (финансовые вложения и инвестиции в инфраструктуру, военно-техническое сотрудничество, злополучный радар в Аргентине, планы Никарагуанского канала и т.д.). Смена режимов рассматривалась как способ переломить неблагоприятную для США тенденцию. Но ассоциаций с доктриной Монро при Обаме избегали, так как на повестке дня еще был неолиберальный глобализм, когда речь шла о контроле над всей планетой, а не всего-лишь одним континентом.

При Трампе ситуация кардинальным образом меняется – Африка стала полем передела сфер влияния, куда активно влезли Китай и Россия. На Ближнем Востоке США потерпели болезненное поражение, ввиду чего полный контроль над Ближним и Средним Востоком был утерян. На Дальнем Востоке КНДР обзавелась ядерным оружием, а Китай все активнее демонстрирует стремление изменить сложившийся там статус-кво. И даже вассально-зависимая Европа погрязла в ереси фрондерства. Все это контролировать США уже объективно не могут, отсюда и системное ослабление их влияния в общемировом масштабе. Идея обеспечить позиции в Западном полушарии, с отсылками к доктрине Монро, это шаг к признанию новых реалий, где претензии на абсолютную гегемонию уже выглядят неуместными, а вот стремление закрепить "естественную сферу влияния" ведет к возвращению к "старому-доброму империализму", который еще не так давно неолиберальной пропагандой рассматривался как устаревшее явление придуманное Марксом и Лениным. Ныне же, США перестали стесняться этого "возврата в прошлое", когда новая администрация Белого Дома открыто постулирует необходимость применять те подходы к управлению Южной Америкой, которые применялись США в XIX-XX веках.

Основными пунктами этой "программы" будут:

1. Выкорчевывание экономического и политического влияния субъектных оппонентов США – в первую очередь Китая и России.
2. Замена не подконтрольных и независимых от Вашингтона правительств – Венесуэлы, Кубы, Никарагуа, Боливии.
3. Торпедирование проекта Никарагуанского канала – Панамский канал должен сохранять для США монополию прямого трансфера из Карибского бассейна в Тихий Океан.
4. Ликвидация последствий "Левого поворота" и консервация ситуации в ключевых странах Южной Америки, дабы обеспечить длительную преемственность текущего движения вправо, которое рассматривается как необходимое, для продвижения интересов США.
5. Вытеснение китайского военного присутствия из Аргентины и блокирование ВТС Китая и России с странами региона, в том числе и для обеспечения интересов американского ВПК – та же Аргентина должна покупать американское, а не китайское вооружение.
6. Недопущение ситуации, когда территория Венесуэлы и Кубы может быть использована для размещения российских стратегических бомбардировщиков и ракет с ядерными боеголовками, особенно если будет принято решение разворачивать новые ракеты в Восточной Европе.
7. Установление контроля над Венесуэльской нефтью позволит США более эффективно влиять на ценообразование на нефтяном рынке, оказывая дополнительное давление на своих оппонентов – Китай, Россию и Иран.
8. Обеспечение интересов американских ТНК, которые должны полностью компенсировать последствия национализаций в странах "левого поворота" и укрепить свое доминирование в Латинской Америке.

Успешное достижение этих целей с точки зрения "Доктрины Монро 2.0" позволит США после целой серии неудач в Евразии, продемонстрировать серьезный стратегический успех и деятельно продемонстрировать, что хоть гегемон и ослабел, но списывать со счетов его еще рано.
Отсюда и важность того, что происходит вокруг Венесуэлы. Это вопрос не только смены власти в одной отдельно взятой стране – это еще и тест на способность США произвольно сменить режим у себя на "заднем дворе" в условиях общемирового ослабления американского влияния.
И если у США получится. то можно ожидать как усиления давления на Кубу и Никарагуа, а затем и попыток применить "венесуэльскую" схему в других регионах, где США попробуют начать контрнаступление на позиции Китая и России (в Евразии и Африке)
Поэтому упорство Китая и России в Венесуэльском вопросе проистекает и не только и не столько из-за большой любви к Мадуро и Венесуэле, а из понимания простого факта, что у Венесуэльских событий так или иначе будут глобальные последствия как для Латинской Америки, так и для глобальной гегемонии США в целом.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4817467.html

Метки: венесуэла, доктрина монро, империализм, Китай, куба, мадуро, никарагуа, Россия, США, южная америка

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Доктрина Путина
... вот контекст объявления Доктрины Монро. Смысл Докрины Монро можно свести к трем...положения и смысл сразу Доктрины Монро и Доктрины Трумэна: Всё постсоветское ...президенты руководствовались сначала Доктриной Монро, а потом и Доктриной Трумэна. Изменится ...
ООН создавалась как инструмент гегемонии США. Наряду с МВФ, МБ.
... кодификация доктрины Монро в Американском Большом пространстве. А доктрина Монро как...глобализировать свою доктрину Монро. Новый мировой порядок —это доктрина Монро для всего... провозглашения Русской доктрины Монро, то такая доктрина мне представляется...
История ранних войн и агрессии США-2
...однаЗдесь, пожалуй, стоит упомянуть «доктрину Монро» - одну из деклараций ...».Любопытно, что, провозглашая «Доктрину Монро», то есть пытаясь запретить европейским...середине века, продолжая осуществлять «Доктрину Монро», американцы устраивают вторжение своего...
Тьерри Мейсан. ООН: рождение пост-западного мира
.... Он намерен возвратиться к доктрине Монро: транснациональные корпорации не будут ...вмешиваться в управление континентом. Упомянутая доктрина Монро требует пояснений, поскольку она ...(1901-1909 г.г.), доктрина Монро стала служить зонтиком для американского...
Видеоблог № 170: База в Венесуэле, Нобелевская премия, Макрон и Конституция
... мы должны вспомнить, что такое доктрина Монро. Как только США стали независимым... свои территории. Тогда и родилась доктрина Монро. Смысл её очень простой — Америка... какого-то насилия. Вот это — доктрина Монро. Она была первой, которую американцы...
Преступления США в Японии, Тихоокеанском регионе и Латинской Америке-2
... замыслу вашингтонских стратегов, верных духу «Доктрины Монро», должен был стать «южной морской... материал для осуществления планов продвижения «Доктрины Монро», которая была теперь преобразована в...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>