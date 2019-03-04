Доктрина Монро 2.0.

Весьма примечательными получились заявления Болтона о том, что текущая администрация США руководствуется принципами "Доктрины Монро" подходя к текущей ситуации в Латинской Америке, где США хотят сменить правительства в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе.С идеологической точки зрения, эти заявления подводят некую теоретическую базу под линию "правого поворота", которую осуществляла администрация Обамы в отношении смены правительств в Южной Америке, когда левые правительства пытавшиеся играть в субъектность и самостоятельность, начали менять на правые правительства зависимые от США. Причины этого курса обычно связывают с тем, что "левый поворот" нулевых создал угрозу позициям США в регионе, а также создал для Китая отличную платформу для расширения своего влияния на "заднем дворе" Америки (финансовые вложения и инвестиции в инфраструктуру, военно-техническое сотрудничество, злополучный радар в Аргентине, планы Никарагуанского канала и т.д.). Смена режимов рассматривалась как способ переломить неблагоприятную для США тенденцию. Но ассоциаций с доктриной Монро при Обаме избегали, так как на повестке дня еще был неолиберальный глобализм, когда речь шла о контроле над всей планетой, а не всего-лишь одним континентом.При Трампе ситуация кардинальным образом меняется – Африка стала полем передела сфер влияния, куда активно влезли Китай и Россия. На Ближнем Востоке США потерпели болезненное поражение, ввиду чего полный контроль над Ближним и Средним Востоком был утерян. На Дальнем Востоке КНДР обзавелась ядерным оружием, а Китай все активнее демонстрирует стремление изменить сложившийся там статус-кво. И даже вассально-зависимая Европа погрязла в ереси фрондерства. Все это контролировать США уже объективно не могут, отсюда и системное ослабление их влияния в общемировом масштабе. Идея обеспечить позиции в Западном полушарии, с отсылками к доктрине Монро, это шаг к признанию новых реалий, где претензии на абсолютную гегемонию уже выглядят неуместными, а вот стремление закрепить "естественную сферу влияния" ведет к возвращению к "старому-доброму империализму", который еще не так давно неолиберальной пропагандой рассматривался как устаревшее явление придуманное Марксом и Лениным. Ныне же, США перестали стесняться этого "возврата в прошлое", когда новая администрация Белого Дома открыто постулирует необходимость применять те подходы к управлению Южной Америкой, которые применялись США в XIX-XX веках.Основными пунктами этой "программы" будут:1. Выкорчевывание экономического и политического влияния субъектных оппонентов США – в первую очередь Китая и России.2. Замена не подконтрольных и независимых от Вашингтона правительств – Венесуэлы, Кубы, Никарагуа, Боливии.3. Торпедирование проекта Никарагуанского канала – Панамский канал должен сохранять для США монополию прямого трансфера из Карибского бассейна в Тихий Океан.4. Ликвидация последствий "Левого поворота" и консервация ситуации в ключевых странах Южной Америки, дабы обеспечить длительную преемственность текущего движения вправо, которое рассматривается как необходимое, для продвижения интересов США.5. Вытеснение китайского военного присутствия из Аргентины и блокирование ВТС Китая и России с странами региона, в том числе и для обеспечения интересов американского ВПК – та же Аргентина должна покупать американское, а не китайское вооружение.6. Недопущение ситуации, когда территория Венесуэлы и Кубы может быть использована для размещения российских стратегических бомбардировщиков и ракет с ядерными боеголовками, особенно если будет принято решение разворачивать новые ракеты в Восточной Европе.7. Установление контроля над Венесуэльской нефтью позволит США более эффективно влиять на ценообразование на нефтяном рынке, оказывая дополнительное давление на своих оппонентов – Китай, Россию и Иран.8. Обеспечение интересов американских ТНК, которые должны полностью компенсировать последствия национализаций в странах "левого поворота" и укрепить свое доминирование в Латинской Америке.Успешное достижение этих целей с точки зрения "Доктрины Монро 2.0" позволит США после целой серии неудач в Евразии, продемонстрировать серьезный стратегический успех и деятельно продемонстрировать, что хоть гегемон и ослабел, но списывать со счетов его еще рано.Отсюда и важность того, что происходит вокруг Венесуэлы. Это вопрос не только смены власти в одной отдельно взятой стране – это еще и тест на способность США произвольно сменить режим у себя на "заднем дворе" в условиях общемирового ослабления американского влияния.И если у США получится. то можно ожидать как усиления давления на Кубу и Никарагуа, а затем и попыток применить "венесуэльскую" схему в других регионах, где США попробуют начать контрнаступление на позиции Китая и России (в Евразии и Африке)Поэтому упорство Китая и России в Венесуэльском вопросе проистекает и не только и не столько из-за большой любви к Мадуро и Венесуэле, а из понимания простого факта, что у Венесуэльских событий так или иначе будут глобальные последствия как для Латинской Америки, так и для глобальной гегемонии США в целом.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4817467.html