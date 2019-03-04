Договор между Советской Республикой и Персией как связь времён и цивилизаций

26 февраля 1921 года в Москве был подписан Договор между СССР и Персией, положивший начало новому этапу в отношениях между двумя странами. Согласно ст. 23 договор вступил в силу «немедленно по его подписании». Этот важнейший политический документ, подписанный с иранской стороны послом Ирана Мошавер-оль-Мамалеком (Али Голи-ханом Ансари), а с советской стороны — народным комиссаром иностранных дел Г. В. Чичериным, лежит в основе добрососедских советско-иранских отношений.

26 февраля 1921 года было подписано двустороннее соглашение, заключённое между Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой (РСФСР) и Персией, которое также принято именовать советско-иранский договор о дружбе. О договоре, который отменил все предыдущие, и который по сей день продолжает оказывать воздействие на отношения России и Ирана , а также глобальную политику в целом, сегодня пойдёт речь в нашей статье. В статье мы дадим комментарии к основным пунктам договора и проанализируем его значение.



Как происходило подписание договора?

Договор между Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой (далее — РСФСР) и Персией был подписан 26 февраля 1921 года в Москве наркомом по иностранным делам РСФСР Г.В.Чичериным, его заместителем Л.М.Караханом и Иранским послом в РСФСР Мошавер-оль-Мемалеком (Али Голи-хан Ансари).

Обращение ко всем трудящимся мусульманам России и Востока

Ещё за 4 года до подписания договора, сразу после Октябрьской революции Советское правительство в обращении «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока» 20 ноября 1917 года заявило о своём решительном разрыве с политикой царизма в отношении стран Востока и провозгласило принцип уважения независимости и суверенитета этих стран.



В ноте наркома иностранных дел РСФСР от 14 января 1918 года иранскому посланнику в Москве и «Обращении Правительства РСФСР к Правительству и народу Персии» от 26 июня 1919 года, а также и в договоре от 1921 года Советская Россия ещё раз заявила об аннулировании русско-английского соглашения 1907 года и …о бесповоротном отказе России от насильнической в отношении Персии политики империалистических правительств России, свергнутых волею её рабочих и крестьян».

Налаживанию советско-иранских отношений активно препятствовали империалистические круги Англии.



Вслед за выводом российских войск из Ирана в начале 1918 года Англия оккупировала страну, привела к власти послушное себе правительство Восуг-ад-Доуле, проводившее антисоветскую внешнюю политику (разгром советской миссии в ноябре 1918 года, убийство в августе 1919 года советского представителя в Персии И.О.Коломийцева), и, используя иранскую территорию как плацдарм, начала интервенцию в пределы советского Закавказья и Средней Азии. Английская оккупация и реакционная политика правительства Восуг-ад-Доуле вызвали в Иране в 1919—1922 годах мощную волну антиимпериалистического движения.



В 1920 году на севере Ирана в остане Гилян была провозглашена Персидская Советская Республика.



Пришедшее в феврале 1921 года к власти правительство Сеида Зия-ад-Дина аннулировало кабальное англо-иранское соглашение 1919 года, сообщило о своём признании Азербайджанской ССР и под давлением общественности вступило в переговоры об установлении дипломатических и торговых отношений с РСФСР, которые и завершились подписанием договора.

В.И. Ленин был инициатором установления дружественных советско-иранских отношений. Выступая с докладом на VIII Всероссийском съезде Советов (1920), В.И. Ленин приветствовал

«предстоящее подписание договора с Персией, дружественные отношения с которой обеспечены в силу совпадения коренных интересов у всех народов, страдающих от гнета империализма».

Данный договор способствовал защите национальной независимости Ирана от покушений со стороны Великобритании.



Лорд Керзон в своём выступлении в палате лордов (26 июля 1921) с досадой констатировал, что рассматривает создавшееся в Иране положение «с чувством разочарования и полного отчаяния».

Заметки на полях Советский Союз стал первым в мире государством, который объявил построение справедливого общества государственной целью (целью общества и государственности). Это означает, что впервые в мире миссия цивилизационного строительства народа стала и миссией государственности, в которой были представители народа. Тем не менее следует понимать, что политика Советского правительства не определялась полностью волей народа Советской России, а определялась волей представителей народа в Советском правительстве, таких как И.В. Сталин.



Кроме того, в Советском Правительстве были также и троцкисты, которые преследовали иные цели — построение Всемирной Советской республики на принципах марксизма, с целью решения проблемы капитализма и порабощения всей планеты под видом социализма.



По сути дела эта борьба с переменным успехом для каждой из сторон шла внутри СССР всё время своего существования и реальный социализм в России в итоге так и не был построен. Именно поэтому о полной и безоговорочной победе справедливого жизнеустройства можно будет говорить тогда, когда государство примет в качестве своей методологической платформы Русскую концепцию глобализации и будет проводить её в жизнь.



Однако всё же следует понимать, что Советское правительство было наиболее дружественным в отношении Ирана, нежели царское и современное российское правительство, при которых эксплуатация человека человеком была и является нормой.

Договор между РСФСР и Персией и цели иранской «элиты»

Постановление ВЦИК о ратификации договора



Следует понимать и учитывать, что согласно договору Персия (а точнее её «элита») не брала на себя идеологических обязательств в отношении Советской России о непроведении империалистической политики.



В частности, цели иранской «элиты» стали одной из причин усиления влияния нацистских позиций в Иране перед Великой Отечественной войной, в результате чего И.В.Сталин, уже опираясь на другие статьи договора, был вынужден профилактировать угрозу и ввести войска на север Ирана.

Цель заключения договора

Советское правительство при выработке и заключении договора руководствовалось стремлением установить между советским и иранским народами дружественные добрососедские отношения, базирующиеся на полном равноправии сторон с учетом их взаимных интересов.



Советско-иранский договор явился первым равноправным договором, заключенным Ираном с СССР.



В нём еще раз подтверждались демократические, миролюбивые и дружественные принципы внешней политики Советской России, которая была направлена на независимое и суверенное государственное развитие Ирана.



Также одной из основных задач договора было обеспечение безопасности южных рубежей молодой Советской России в случае возможной интервенции на территорию на тот момент фактически беззащитной страны с большим запасом природных ресурсов.



И обеспечение ослабления влияния в регионе со стороны Великобритании и США.



По этому договору Советское правительство заявило об отказе всех неравноправных договоров и соглашений, заключенных во вред Ирану царским правительством с третьими державами, а также подтвердило признание им права «каждого народа на свободное и беспрепятственное разрешение своих политических судеб».

Суть заключённого договора

Исходя из признания этого права, стороны обязались строго воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга.



Согласно ст. 11 договора утратил силу мирный трактат, заключённый между Ираном и Россией в Туркманчае в 1828 году.

Подписание трактата в Туркманчае



Советское правительство восстанавливало ограниченное ст. 8 Туркманчайского трактата право Ирана иметь свой флот на Каспийском море. Стороны договорились в равной степени пользоваться правом свободного плавания по Каспийскому морю под своим флагом.

Одним из основных элементов договора 1921 года, заложившего основы близких добрососедских отношений между двумя государствами, были ст. 19 и 20, касавшиеся вопросов торговли.



Первая из них создавала юридическую базу для скорейшего урегулирования вопроса о восстановлении торговых отношений между СССР и Ираном. Обе стороны договорились о том, что они в кратчайший после подписания договора срок приступят к восстановлению торговых отношений.

Статья 19 предусматривала, что особая комиссия из представителей обеих сторон разработает «особую торговую конвенцию», которая определит «способы организации ввоза товаров и оплату их, равно как порядок взимания и размеры таможенных пошлин, налагаемых Персией на российские товары».

Обе стороны на основании ст. 20 предоставили друг другу «право транзита товаров через Персию или через Россию в третьи страны». При этом устанавливалось, что провозимые товары не должны облагаться сбором большим, чем с товаров наиболее благоприятствуемой нации, кроме союзных СССР.

В целях облегчения связей между двумя государствами, а также дальнейшего укрепления их отношений обе стороны договорились о том, что в кратчайший срок приступят к восстановлению телеграфной и почтовой связи между двумя странами, определив её условия в особой телеграфной конвенции (ст. 21).



Советско-иранским договором 1921 года устанавливалось равноправное дипломатическое и консульское представительство сторон.

Таким образом, Советское правительство, признавая суверенное право иранского народа на свою территорию, способствовало восстановлению и упрочению государственной независимости иранского народа. В договоре создавалась основа для урегулирования вообще всех пограничных территориальных споров.



Оба правительства договорились, что для окончательного урегулирования вопроса о пользовании пограничными водами и для разрешения всех вообще спорных пограничных и территориальных дел будет «назначена комиссия из представителей Персии и России».

Ирану были возвращены острова Ашур-Ада и другие острова, расположенные у побережья Астрабадской провинции Ирана. Был урегулирован пограничный территориальный вопрос относительно города Серахса (Старого, или Русского). Этот город «с прилегающим к нему районом, ограниченным рекой Серахс», оставался «во владении России».



Стороны договорились «пользоваться рекой Атрек и другими пограничными реками и водами на равных правах». Советское правительство полностью восстанавливало право собственности иранского народа на те территориальные участки Ирана, которые в силу концессионных соглашений были изъяты из пользования и владения иранского народа на неравноправных условиях.



К таким территориальным участкам относились земли, полученные в силу концессий на эксплуатацию ископаемых богатств, лесных массивов и т.д., а также участки определённой ширины по обе стороны строившихся дорог, которые, как правило, переходили в полное владение концессионера.

В ст. 8 договора Советское правительство заявило о полном отказе:



от той финансовой политики, которую вело на Востоке царское правительство России, снабжавшее Персидское Правительство денежными средствами не ради содействия хозяйственному развитию и процветанию народа, а в видах политического закабаления Персии;



от всяких прав на займы, предоставленные Ирану царизмом, объявило эти займы недействительными и не подлежащими оплате;



от всех требований на пользование теми государственными доходами Персии, коими гарантировались оказанные займы;



от использования финансовых предприятий царской России, имевших целью экономическое закабаление Персии.



Далее по договору во владение иранского народа передавались денежные суммы, ценности и вообще весь актив и пассив Учётно-ссудного банка, а также движимое и недвижимое имущество этого банка на территории Ирана.



Передача Учётно-ссудного банка иранскому народу не только означала освобождение его от сетей финансовой зависимости от этого банка, но и давала значительные выгоды иранскому народу: капиталы банка, налаженное делопроизводство, сеть отделений и т.д.



О размере непосредственной выгоды, полученной Ираном в связи с передачей банка, можно судить по следующим данным.



В 1907 году основной капитал банка составил 11 875 тыс. рублей против 5 млн в 1894 году. Актив банка был равен 20 млн золотых рублей (половина актива была обеспечена ценными бумагами и недвижимостью). Чистая прибыль банка в 1913 году составила 776 880 рублей, а в 1914 году — 811 939 рублей.



Создание иранским правительством Национального банка Ирана на базе переданного Советским правительством Учётно-Ссудного банка позволило ему прекратить функционирование Имперского банка в качестве центрального государственного банка.

Как видно, Советское правительство, содействуя договором 1921 года укреплению национальной независимости иранского народа, делало основной упор на обеспечение его суверенных прав.



Советско-иранский договор 1921 года явился проявлением бескорыстной и великодушной политики СССР в отношении Ирана.



По некоторым подсчётам общая стоимость лишь одного имущества, переданного Советским правительством иранскому народу по договору 1921 года, исчислялась в 582 млн золотых рублей, а по подсчётам В. Осетрова — в 58 119 020 золотых рублей, с операциями по мораторию — 62 199 020 золотых рублей.



По другой оценке, без учёта более мелких выдач, текущих счетов и т.д. задолженность иранского правительства царскому правительству в 1921 году составляла 67 500 000 золотых рублей.

В целях гарантии использования на благо иранского народа всех возвращённых ему концессий и имущества в договор была включена ст. 13.



Согласно этой статье правительство Ирана обещало «не передавать возвращённые Персии, согласно настоящему Договору, концессии и имущества во владение, распоряжение или пользование никакому третьему государству или его гражданам», так как это создало бы угрозу южным и юго-западным границам Советского государства.



Таким образом, национальные интересы как иранского, так и советского народов требовали от иранского правительства строгого соблюдения ст.13 советско-иранского договора, то есть соблюдения им добровольно взятого обязательства.

Ключевые статьи договора

В последующие годы после заключения советско-иранского договора 1921 года, и особенно последние 10-15 лет, этот договор приобрёл большое значение в силу его ст. 5-7, регулирующих взаимоотношение двух стран в их общих интересах самообороны и в интересах укрепления мира.

Заметки на полях. Статьи 5-7 Договора Статья V. Обе Высокие Договаривающиеся Стороны обязываются: 1) Не допускать на своей территории образования или пребывания организаций или групп, как бы они ни именовались, или отдельных лиц, ставящих своей целью борьбу против Персии и России, а также против союзных с последней государств, а равным образом не допускать на своей территории вербовку или мобилизацию личного состава в ряды армии или вооружённых сил таковых организаций; 2) воспретить тем государствам или организациям, как бы последние ни именовались, которые ставят своей целью борьбу с другой Высокой Договаривающейся Стороной, ввозить на территорию каждой из Высоких Договаривающихся Сторон или провозить через таковую все, что может быть использовано против другой Высокой Договаривающейся Стороны; 3) не допускать всеми доступными им способами пребывание на их территории войск или вооружённых сил какого-либо третьего государства, пребывание которых создавало бы угрозу границам, интересам или безопасности другой Высокой Договаривающейся Стороны. Статья VI. Обе Высокие Договаривающиеся Стороны согласны в том, что в случае, если со стороны третьих стран будут иметь место попытки путём вооружённого вмешательства осуществлять на территории Персии захватную политику или превращать территорию Персии в базу для военных выступлений против России, если при этом будет угрожать опасность границам Российской Социалистической Федеративной Советской Республики или союзных ей держав и если Персидское Правительство после предупреждения со стороны Российского Советского Правительства само не окажется в силе отвратить эту опасность, Российское Советское Правительство будет иметь право ввести свои войска на территорию Персии, чтобы в интересах самообороны принять необходимые военные меры.



По устранении данной опасности Российское Советское Правительство обязуется немедленно вывести свои войска из пределов Персии. Статья VII. В виду того, что соображения, изложенные в статье VI, могут равным образом иметь место в отношении безопасности на Каспийском море, обе Высокие Договаривающиеся Стороны согласны в том, чтобы в случае, если в составе экипажа судов персидского флота окажутся граждане третьих держав, использующие своё пребывание в персидском флоте в недружелюбных по отношению к России целях, Российское Советское Правительство будет иметь право потребовать от Правительства Персии устранения указанных вредных элементов.

Включение в советско-иранский равноправный договор 1921 года статей 5-7 было справедливым и правомерным, ибо в этих статьях предусматривалась защита взаимных интересов двух народов и интересов мира.



С другой стороны, статьи 5-7 договора были оправданы и с точки зрения защиты интересов советского народа. Через иранскую территорию была совершена интервенция англичан в Закавказье и Средней Азии.



Не секрет, что в стремлении захватить богатые нефтью прикаспийские области Советской страны империалисты рвались к господству в этих районах и на Каспийском море.



Вполне очевидна полная обоснованность и глубокая заинтересованность не только иранского народа, но и советского народа в обеспечении безопасности своих границ от возможной агрессии.

Благодаря наличию этих статей иранский народ несколько раз был спасён от возможной агрессии:



Со стороны Англии, которая в 1932—1933 годах не смогла пойти дальше военно-морской демонстрации в Персидском заливе.



Шестая статья спасла иранский народ от фашистского порабощения во время Второй мировой войны.



Наличие этой статьи удержало Великобританию и США от вооружённого вмешательства с целью угодного им разрешения вопроса об иранской нефти в 1951—1952 гг.)



После того, как на территорию Ирана были переброшены порядка 20-ти тысяч немецких военнослужащих, что означало угрозу захвата власти в Иране нацистами, а также вторжение в нефтеносные района Азербайджана, руководством СССР после нескольких нот летом 1941 года было принято решение по вводу войск в Иран.

Причины ввода войск были изложены в ноте правительства СССР иранскому руководству 25 августа 1941 года. В ней указывалось, что «германские агенты самым грубым и беззастенчивым образом… превратили территорию Ирана в арену подготовки военного нападения на Советский Союз…



Это требует от Советского правительства немедленного проведения в жизнь тех мероприятий, которые оно не только вправе, но и обязано принять в целях самозащиты». Ввод войск обеспечил сохранение жизни многих иранцев и советских солдат, а также открыл южный коридор ленд-лиза, проходящий через всю территорию Ирана.



Спустя неделю под давлением англичан и с согласия советской стороны 6 сентября 1941 года шах Реза Пехлеви отрёкся от престола в пользу своего сына — Мохаммеда Реза Пехлеви.



При этом стоит отдельно отметить, что Красная Армия и Советский Союз тогда оставили после «оккупации» ряд объектов инфраструктуры, такие как дороги, мосты, заводы и порты.



В то же время советские специалисты основали авиационную школу в Мешхеде и танковую в Тегеране. В Иране в то время даже начали функционировать заводы по сборке техники для СССР.

В центре И.В. Сталин, М.Р. Пехлеви, В.М. Молотов в Тегеране во время проведения конференции 1943 года. Сталин вместе с Ворошиловым и Молотовым приехали в шахский дворец поблагодарить шаха Ирана Мухаммеда Реза Пехлеви за гостеприимство.

Основная цель статей 5-7 советско-иранского договора 1921 года — это борьба за мир и международную безопасность.



Статья 5 договора устанавливала взаимные обязательства обеих сторон не допускать на своей территории образования или пребывания организаций или групп, как бы они ни именовались, или отдельных лиц, ставящих своей целью борьбу против Персии и России, а также против союзных с последней государств, а равным образом не допускать на своей территории вербовку или мобилизацию личного состава в ряды армии или вооружённых сил таковых организаций.



Иначе говоря, в ст. 5 договора речь идёт о взаимных обязательствах, полностью отвечающих элементарным требованиям мирных добрососедских отношений определенных государств.



В ст. 6 точно оговаривались условия осуществления права ввода советских войск в Иран.

Схема ввода в Иран советских и британских войск в августе-сентябре 1941 года.



Тем не менее 10 ноября 1979 года новое правительство Ирана по решению Исламского революционного совета и верховного лидера аятоллы Хомейни упразднило 5-ю и 6-ю статьи советско-иранского договора 1921 года.



Чтобы придать этому акту международный правовой аспект, правительство Исламской Республики Иран направило соответствующий документ в ООН 25 августа 1980 года.



Руководством Ирана посчитало, что эти статьи могут стать предлогом для агрессии и нападения на территорию Исламской республики, тем самым фактически аннулировав весь договор. Советский Союз не признал эти односторонние действия Тегерана. Тем не менее, никаких дипломатических нот не последовало.

Также мы сделали запрос в МИД России о текущем положении дел и полученную информацию опубликуем позднее.

Значение договора

Трудно переоценить значение данного договора и его роль в развитии политических, экономических и культурных отношений между СССР и Ираном. Его заключение было выгодно обеим странам и в долгосрочной перспективе.

«Для Советской России оно означало прорыв организованной международным империализмом дипломатической изоляции страны, а вместе с тем и определённую гарантию столь необходимого и желанного мира и безопасности на южных границах».

Для Ирана это было первое равноправное соглашение, заключённое с великой державой. Договор значительно способствовал укреплению независимости иранского народа и возвращению суверенитета страны, долгое время до этого находящейся в положении колонии.



Он стал серьёзной преградой на пути Запада в лице английских и американских империалистов в их стремлении к дальнейшему порабощению Ирана.

Иран, апрель 1921 год

Советско-иранский договор юридически оформлял отказ Советского государства от политики бывших империалистических правительств России в Иране, закрепляя акт передачи Советского правительства иранскому народу значительного количества материальных ценностей и целого ряда стратегических объектов инфраструктуры, обеспечивая безопасность договаривающихся сторон, закрепляя условия, на которых должны были впредь базироваться советско-иранские отношения, и, наконец, наметил отвечающие интересам двух государств экономические и политические мероприятия, которые предстояло провести в жизнь после подписания договора.

Послесловие

Каковы перспективы есть у Ирана на сегодняшний день в случае нападения Запада?

Если на его территории будет организован очередной майдан, последняя попытка организации которого была реализована через народные волнения из-за повышения цен по всей стране год назад, и к власти придут открытые либералы, то перед Россией встанет выбор — либо опираясь на договор профилактировать угрозу с юга, либо потерять единственного естественного союзника в исламском мире.



На текущий момент в Иране складывается крайне неблагоприятная обстановка: высокий уровень безработицы, стремительная инфляция, падение в три раза курса валюты, нарастает усиление недовольства правительством и духовным руководством уже среди всех слоёв населения.



Наблюдается падение рождаемости ниже уровня воспроизводства населения, увеличение до 50% разводов в отдельных регионах (это в исламской стране) и значительное увеличение количества либерально и прозападно настроенных граждан.



При правительстве Исламской республики, где достаточно таких либералов, как глава министерства иностранных дел (Мохаммад Джавад Зариф), который с 17 лет учился и жил в США, который всю свою карьеру саботировал сотрудничество с Россией, подписание и реализация подобного договора сегодня не представляется возможным. Впрочем, подобные проблемы с управленческими кадрами есть и в нашей стране.

Иран — важнейший и ближайший в культурном плане союзник для России и русской цивилизации не только на одном Ближнем Востоке.



После серии революций и военных конфликтов прошедшего десятилетия Исламская республика Иран осталась последним самостоятельным игроком в «исламском» мире, который открыто противостоит и мешает глобализации по Западному сценарию.



Поэтому дальнейшее тесное и стратегическое сотрудничество и сближение наших стран не просто взаимовыгодно для обеих сторон, но и является жизненно необходимым для всех здоровых сил на этой планете, способным сохранить мир и дать шанс альтернативной глобализации на принципах справедливой концепции жизнеустройства при отсутствии всяческой эксплуатации человека.



Что и заложено в самой сути русской и коранической культур. Таким образом, почти столетие назад Советско-Иранский договор дал шанс на мир и процветание не только одному Ирану.

Как им «воспользовались», мы уже знаем. Что дальше? При всех открытых и публичных договорённостях на самом высоком уровне о сотрудничестве наших стран, в реальности вся работа по сближению методично саботируется прозападными силами в «элите» с обеих сторон и достигает успеха лишь в незначительных областях.



А тем временем население наших стран, за незначительным исключением, продолжает получать западное по своей сути образование, впитывать противоестественную человеку культуру, соответствующую нравственность и жизненные цели…

ИАЦ

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