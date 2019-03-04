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Брестский мир: каковы альтернативы? Елена Прудникова в программе Дианы Романовой

10:01. 4 марта 2019 Просмотров - 188 Один комментарий Опубликовал:

Насколько необходимо было подписание “Брестского мира” на тех условиях, на которых он был подписан? Какие были альтернативы?
Диана Романова беседует с писателем и журналистом, автором книг по истории Еленой Анатольевной Прудниковой.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_wufxJ8iNBU

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Один комментарий»

  • 1362 1200
    Мирослава 4 марта 2019 в 12:07 Ссылка
    GD Star Rating
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    Спасибо за труд и Ваши замечательные книги, уважаемая Елена Анатольевна! И за Вашу гражданскую позицию.С удовольствием прочитала Вашу книгу Всадники красной смуты.

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