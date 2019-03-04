Брестский мир: каковы альтернативы? Елена Прудникова в программе Дианы Романовой

Насколько необходимо было подписание “Брестского мира” на тех условиях, на которых он был подписан? Какие были альтернативы?

Диана Романова беседует с писателем и журналистом, автором книг по истории Еленой Анатольевной Прудниковой.





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_wufxJ8iNBU