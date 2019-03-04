До начала Второй мировой войны в селе Гута Пеняцкая, относившемся к Бродовскому повету Тарнопольского воеводства (ныне Бродовский район Львовской области), жило 487 человек, подавляющее большинство — поляки, хотя было и несколько смешанных семей. Как вспоминают выжившие жители, с украинцами из окружающих сёл жили мирно — те приезжали в Гуту Пеняцкую подковывать своих коней, ведь в польском селе было три кузницы.Ситуация изменилась летом 1943-го, когда после начала резни поляков на Волыни в Гуту Пеняцкую начали прибывать беженцы. К началу 1944-го в селе было уже более тысячи жителей. К тому времени в нем был сформирован отряд польской самообороны, насчитывавший около 40 людей, командовал им назначенный Армией Крайовой (АК) Казимеж Войцеховский.Поскольку село находилось в глухой местности, посреди лесов, никаких структур немецких оккупационных властей в нём не было — чем в январе 1944-го воспользовались советские партизаны. В Гуту Пеняцкую вошло одно из подразделений партизанского соединения Дмитрия Медведева с целью отдохнуть и залечить раны. Хотя в окрестных лесах были и отряды УПА*, с хорошо вооружёнными и организованными красными они конфликтовать не рискнули.