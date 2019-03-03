Срочно! О Захвате Сибири Китаем – Будет Всё Мгновенно! Алексей Овсянников
20:00. 3 марта 2019 Просмотров - 401 9 коммент. Опубликовал: Ликвидатор
Оригинал и полная версия - https://youtu.be/5WYWBfML82M
Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=SU6i-_aeezE
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ИСАЕВ ЖЁСТКО на НТВ: КИТАЙ УЖЕ ЗАХВАТИЛ СИБИРЬ!
https://www.youtube.com/watch?v=Xet9mmvZKKo
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Ничего, скоро тут напишут что делать, так что не ссы.
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Покупать жёлтую краску, чё делать.
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Видимо, тот урок, какой преподали наши предки 7527 лет назад, не пошёл им впрок… Только если это не предательство…
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Конечно, чего бояться, китайцы дадут работу.
Например, в Красноярском крае из 2.9 млн. чел. работает лишь 1,4 млн. чел. Только в одном г. Канске закрыли почти все крупные предприятия, численность жителей уже снизилась на 25 тыс. чел.
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А кто пустил китайцев? С чьей подачи? Путин же сказал как-то, что он сделает всё, чтобы не было отката в народное хозяйство. Получаем китайское хозяйство. Так с чьей подачи китайцы в Сибири? Жириновский тоже лестно отзывался о китайцах.
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Вообще-то, этому ролику – год.
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Смотрел две минуты но пробрало до икоты.)Спайс так не действует,чувак реально не мигает,он походу разговаривает с белкой.)))Все произошло мгновенно,но перед этим он проснулся,и в окно увидал китайцев,или гигантских муравьев которые тащили блок от пирамиды с криками даешь пятилетку за два дня.)))Понятно что китайцы были морозоустойчивые,и их даже не брала наша вотка на морозе.)Материализовались они через порталы аннунаков как уже заявил пифия не моргнув глазом,и их точно генномодифицировали скрестив с местными лайками и оленями шоб они могли спать на снегу.)))
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Не обижайся это плохо. Скажи что ты хотел? ты завтра поедешь в комсомольск на амуре и уничтожишь часть желтого на русской земле? Конечно нет! Теперь ты этого не напишешь. Но тебе очень хотелось блестнуть научной соплей Vaflenov. и зачем вы называете себя латинскими буквами, а потом пишете о любви к славянским богам и любви к России, поправь гребешок и успокойся.