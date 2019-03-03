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Срочно! О Захвате Сибири Китаем – Будет Всё Мгновенно! Алексей Овсянников

20:00. 3 марта 2019 Просмотров - 401 9 коммент. Опубликовал:

 

Оригинал и полная версия - https://youtu.be/5WYWBfML82M

Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=SU6i-_aeezE

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9 коммент.»

  • 21769 14272
    Ликвидатор 3 марта 2019 в 20:02 Ссылка
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    ИСАЕВ ЖЁСТКО на НТВ: КИТАЙ УЖЕ ЗАХВАТИЛ СИБИРЬ!

    https://www.youtube.com/watch?v=Xet9mmvZKKo

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  • 170 42
    Вячеслав 3 марта 2019 в 20:12 Ссылка
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    Ничего, скоро тут напишут что делать, так что не ссы.

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    • 21771 14270
      Ликвидатор Вячеслав 3 марта 2019 в 20:14 Ссылка
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      Покупать жёлтую краску, чё делать.

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      • 18468 16080
        Вячеслав Ликвидатор 3 марта 2019 в 20:40 Ссылка
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        Видимо, тот урок, какой преподали наши предки 7527 лет назад, не пошёл им впрок… Только если это не предательство…

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    • 7093 6203
      Руса Вячеслав 3 марта 2019 в 22:29 Ссылка
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      Конечно, чего бояться, китайцы дадут работу.
      Например, в Красноярском крае из 2.9 млн. чел. работает лишь 1,4 млн. чел. Только в одном г. Канске закрыли почти все крупные предприятия, численность жителей уже снизилась на 25 тыс. чел.

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  • 2616 1922
    Oleg 3 марта 2019 в 20:42 Ссылка
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    А кто пустил китайцев? С чьей подачи? Путин же сказал как-то, что он сделает всё, чтобы не было отката в народное хозяйство. Получаем китайское хозяйство. Так с чьей подачи китайцы в Сибири? Жириновский тоже лестно отзывался о китайцах.

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  • 2618 1920
    Oleg 3 марта 2019 в 21:29 Ссылка
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    Вообще-то, этому ролику – год.

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  • 30105 15017
    Степаныч 3 марта 2019 в 22:45 Ссылка
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    Смотрел две минуты но пробрало до икоты.)Спайс так не действует,чувак реально не мигает,он походу разговаривает с белкой.)))Все произошло мгновенно,но перед этим он проснулся,и в окно увидал китайцев,или гигантских муравьев которые тащили блок от пирамиды с криками даешь пятилетку за два дня.)))Понятно что китайцы были морозоустойчивые,и их даже не брала наша вотка на морозе.)Материализовались они через порталы аннунаков как уже заявил пифия не моргнув глазом,и их точно генномодифицировали скрестив с местными лайками и оленями шоб они могли спать на снегу.)))

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  • 170 42
    Вячеслав Vselenov 3 марта 2019 в 20:47 Ссылка
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    Не обижайся это плохо. Скажи что ты хотел? ты завтра поедешь в комсомольск на амуре и уничтожишь часть желтого на русской земле? Конечно нет! Теперь ты этого не напишешь. Но тебе очень хотелось блестнуть научной соплей Vaflenov. и зачем вы называете себя латинскими буквами, а потом пишете о любви к славянским богам и любви к России, поправь гребешок и успокойся.

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