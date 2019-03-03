Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 марта 2019
- 21:18 Нетаньяху рассказал, что договорился с Путиным по Сирии.
- 20:56 Попытка запутать ситуацию. Эксперт прокомментировал «вывод» американских войск из Сирии.
- 16:47 “Сирийский перелом” в Севастополе.
- 13:28 Несостоявшаяся отставка Зарифа.
- 03:30 «Каски прибиты, чтобы алкаш не стырил»: народ высмеял довольного Порошенко (ФОТО).
Нетаньяху рассказал, что договорился с Путиным по Сирии
Израиль и Россия будут тесно сотрудничать в вопросе о выводе иностранных войск из Сирии, сообщил Биньямин Нетаньяху.
Выступая перед членами своего кабинета, глава израильского правительства рассказал о результатах переговоров с президентом России Владимиром Путиным в начале недели, сообщает агентство Bloomberg.
По его словам, стороны договорились о создании совместной комиссии, которая будет обсуждать вывод из Сирии всех иностранных военных формирований, участвовавших в гражданской войне.
Нетаньяху также отметил, что Россия и Израиль договорились продолжить координацию действий своих военных.
28 февраля итоги переговоров с Нетаньяху подводил и Путин. По его словам, рабочая группа должна заниматься окончательной нормализацией ситуации в Сирии уже после уничтожения последних очагов терроризма, сообщало агентство «РИА Новости».
Глава российского государства отметил, что «связано это, в том числе, и с выводом всех вооруженных сил с территории Сирийской Арабской Республики, и с воссозданием в полном объеме сирийской государственности с сохранением ее территориальной целостности».
«Мы всегда об этом говорили, это полностью соответствует российской позиции», — сказал Путин.
Переговоры между Нетаньяху и Путиным в начале недели были первыми поле того, как был сбит российский самолет, находившийся в небе в районе аэродрома в сирийской провинции Латакия.
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Артём Филипенко
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Попытка запутать ситуацию. Эксперт прокомментировал «вывод» американских войск из Сирии
Писатель и общественный деятель Николай Стариков прокомментировал заявления Вашингтона о выводе войск из Сирии. В беседе с ФАН эксперт рассказал, что на этой неделе США опять попытались запутать ситуацию в Сирии.
Он напомнил, что глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о намерении оставить в САР несколько сотен военных, не смотря на заявление о выводе американских сил из страны. Писатель также заметил, что часть из них будет находиться на курдских территориях, а еще часть — на базе «Ат-Танф».
«Что они там будут делать – да все, что угодно, кроме того, что необходимо», — добавил Стариков.
Сирии, отметил он, необходим мир. Но если Соединенные Штаты оставляют там свой воинский контингент, это означает, что они будут там готовить своих боевиков, а также вывозить ценности в виде нефти и золота, уверен писатель.
После объявленного американским лидером вывода войск США из сирийских земель, многие эксперты сразу решили, что Вашингтон не станет просто так уходить из этой ближневосточной страны. На этой неделе появились и весьма четкие основания для этих сомнений — США не собираются полностью выводить войска из САР. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам, что Америка планирует оставить в Сирии миротворческую группу, численность которой составит 400 военнослужащих.
По данным источников, оставшийся военный контингент примерно поровну разделится между базой ВС США «Ат-Танф», расположенной в центре созданной 55-километровой «зоны безопасности» на юге страны, и территориями, находящимися под контролем проамериканских курдских «Демократических сил Сирии» (SDF). В результате зоны влияния американской стороны в арабской республики останутся прежними — США продолжат контролировать стратегически важные участки на южной границе, где тренирует боевиков для атак на армию законного правительства САР. При этом американцы не забудут и о руководстве курдскими вооруженными формированиями, осуществляя незаконный вывоз сирийской нефти и золота с левого берега реки Евфрат.
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“Сирийский перелом” в Севастополе
"Сирийский перелом" – выставка "трофейной техники и оружия боевиков захваченных российской армией в Сирии доехала до Севастополя.
Еще фото с выставки здесь https://strajj.livejournal.com/3992671.html
Так как болею, то самому заглянуть не получилось, но знакомый там побывавший говорит, что получилось весьма годно, как для передвижной выставке.
С точки зрения пропаганды, не самая плохая акция, особенно с учетом того, что в течение войны гос.пропаганда имела определенные проблемы с объяснением того, с кем, зачем и для чего российский контингент воюет в Сирии.
Со временем, видимо появится постоянная экспозиция или даже музей посвященный сирийской войне.
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Несостоявшаяся отставка Зарифа
Интересный материал на тему причин внезапной отставки министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, которого вынудили остаться на своем посту по личному распоряжению Хаменеи.
Несостоявшаяся отставка Зарифа
Совершенно нормально, что министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф не единственный, кто принимает решения по внешней политике, потому что Исламская Республика находится в постоянной военно-политической конфронтации с некоторыми странами Ближнего Востока и Западом.
Решение кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана перевести боевые действия на территорию Ирана и агрессивное эмбарго США поставило страну под постоянную военную угрозу. Более того, конституция Ирана призывает к поддержке всего угнетенного мусульманского населения или групп по всему миру. Эта особая роль принадлежит одному из подразделений Корпуса Стражей Исламской Революции (IRGC), бригаде IRGC-Quds, под командованием бригадного генерала Кассема Сулеймани. Именно эта бригада должна иметь дело со всеми иностранными группами – независимо от их вероисповедания или религии – которые согласны с целью Ирана покончить с гегемонией США и их присутствием на Ближнем Востоке. С другой стороны, функция генерального командования КСИР заключается в защите ценностей иранской революции, а также в поддержке и дополнении роли иранской армии и сил безопасности в деле купирования потенциальной внутренней и внешней опасности.
В настоящее время войны в Ираке, Сирии, Йемене, нестабильная ситуация в Бахрейне, постоянная опасность, нависшая над Ливаном из-за возможной войны с Израилем, высокий уровень напряженности в отношениях с Саудовской Аравией и эмбарго США, навязывают КСИР ведущую роль. Поэтому функция иранского МИДа сводится к оказанию помощи в формулировании внешней политики страны и в представлении интересов страны. Тем не менее, ситуация с министром иностранных дел Джавадом Зарифом иная.
Министр Джавад Зариф считается одним из столпов иранской дипломатии, который яростно защищает Иран на международной арене. Он считается одним из самых успешных иранских дипломатов. Он сыграл важную роль в продвижении нового облика Ирана, в достижении ядерного соглашения в эпоху президента Обамы и в содействии провалу последнего саммита Трампа в Варшаве. Зариф очень близок к Али Акбару Велаяти, советнику Сайеда Али Хаменеи, и высоко ценится лидером революции. Источники в Иране полагают, что Зариф вполне может быть следующим президентом Ирана, особенно сейчас, когда его внутренняя популярность возросла после его отставки в одночасье.
Зариф подал в отставку после визита президента Асада в Тегеран. Организация Касемом Сулеймани переговоров и его присутствие на них было связано с опасностями для жизни Асада; он держал подробности в секрете даже от президента Роухани, которому сообщили только за час до прибытия президента Сирии. Только несколько человек были проинформированы о визите, и было невозможно проинформировать Зарифа вовремя, чтобы он вернулся в Иран. Сулеймани рассматривает ситуацию в Сирии как часть функций бригады IRGC-Кудс, поскольку именно он контролирует финансирование сирийского правительства и поддержку Сирии военными советниками и союзниками из Ливана, Ирака, Пакистана, Афганистана и других стран. дабы сокрушить американский план смены сирийского режима
Что касается финансовой поддержки, то она выделяется иранским правительством в рамках своего годового бюджета. Даже годовой бюджет КСИР подпадает под компетенцию президента Роухани. В некоторых случаях Роухани отказывался расширять бюджет КСИР, особенно когда происходили незапланированые события. Например, в прошлом случалось так, что ливанская "Хезбалла" должна была запросить больше денег, чтобы ввести больше сил в Сирию в интересах развития текущих военных операций против противников Асада, на что получала отказ от Роухани. Данная ситуация требовала дополнительного финансирования, материально-технического обеспечения, боеприпасов, продовольствия и дополнительной оплаты ливанским боевикам в течение длительного периода времени.
Это указывает на то, что принятие решений централизовано в Иране, если, как в некоторых случаях, как, например, в Ираке, Йемене и Сирии, компетенция министра иностранных дел и командующего КСИР-Кудс не переплетены.
Некоторые в Иране считают, что Зариф переступил черту, публично подав в отставку, потому что Иран находится в состоянии, близком к войне, где военные решения часто отменяют чиновный протокол. Он забыл, что Сулеймани – системный солдат и не имеет никаких намерений стать министром иностранных дел. Сулеймани видел в Асаде человека, представляющего сопротивление, с которым у него регулярные контакты без необходимости соблюдения протокола. Его цель состояла не в том, чтобы подорвать или обойти Зарифа, который, как полагают, воспринял это событие как возможность подтвердить свою собственную позицию.
То, что случилось с Зарифом, было связано не только с визитом Асада. Визит президента Сирии был лишь последней каплей. Роухани и его команда подвергались резкой критике за ядерную сделку, которая была аннулирована Трампом. Иранская оппозиция утверждает, что сделка принесла только дополнительные санкции против Ирана в обмен на прекращение производства ядерного оружия. Оппозиция также жалуется на отсутствие действий со стороны Европы в отношении экономического взаимодействия с Ираном, поскольку Европа не может противостоять санкциям США. Оппозиция напоминает Роухани о постоянном предупреждении Хаменеи никогда не доверять США, так как еще до решения Трампа он фактически отозвал обязательства своей страны.
Те, кто выступает против Роухани, твердо верят, что мир слушает и боится только могущественных стран и что ядерный потенциал сделал бы Иран сильнее, чем сегодня.
Тем не менее, Иран движется вперед, и Зариф снова запрыгнул на иранский правительственный поезд. Асад пригласил его в Дамаск, где он будет принят его коллегой Муаллемом и Асадом для обсуждения вопросов ближневосточной политики. Сулеймани тоже будет с Асадом, глядя на карты Идлиба и Дейр-эз-Зора, потому что война еще не окончена.
Элайджа Магье
https://ejmagnier.com/2019/03/03/zarif-returns-to-politics-and-soleimani-to-his-maps/ – оригинал на английском языке
Можно дополнить автора, указав на достаточно хитрую линию Хаменеи, который поддержкой Зарифа не дает усилиться лагерю ястребов, которые ухудшение отношений с Западом пытается использовать для возвращения к более жесткому курсу времен Ахмадинежада. Но сохраняя поддержку Роухани и Зарифа, аятоллы фактически сохраняют за собой более широкое пространство решений, прежде всего для того, чтобы продолжать вести переговоры с Евросоюзом, который колеблется в вопросе беспрекословной поддержки антииранских санкций США.
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«Каски прибиты, чтобы алкаш не стырил»: народ высмеял довольного Порошенко (ФОТО)
Известно, что украинский президент Петр Порошенко фактически сровнял с землей Донецкую и Луганскую Народные Республики. Именно после его прихода на Донбассе начались кровопролития, которые продолжаются по сегодняшний день.
Несмотря на это, Порошенко откровенно врет, что ситуация находится под контролем. Он лицемерит и публикует постановочные фото с якобы довольными жителями осажденного региона.
Так, буквально недавно украинский президент опубликовал на своей странице фото с работниками Мариупольского металлургического комбината.
На снимке видно, что Порошенко уже, возможно, выпил, так как его довольная физиономия сама говорит об этом.
Снимок дополняет лицемерная подпись:
«Снова и снова хочу поблагодарить сильных людей Донеччины, которые творят будущее Украины. Большое спасибо всем, кто работал над реализацией нового проекта. Кто проектировал и строил, кто осуществлял стратегическое и тактическое планирование. Вы сделали важный шаг в восстановлении Донбасса».
Естественно, такие действия вызвали критику пользователей соцсети.
В общем, репутация Порошенко тает на глазах. Естественно, он пытается набрать очков в предвыборной гонке, однако народ не обманешь. Люди понимают, что этому олигарху нужны лишь деньги, но не счастье народа.
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Антон Орловский, для «Русской Весны»
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Сухопутных операций не проводилось, а технику как они захватили? ЧВК сунулась на завод и 100 человек положили без потерь с сирийской стороны. Понабрали металлолома и будут катать по стране, как чешские Т-34 из Лаоса.