Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 марта 2019

Израиль и Россия будут тесно сотрудничать в вопросе о выводе иностранных войск из Сирии, сообщил Биньямин Нетаньяху.

Выступая перед членами своего кабинета, глава израильского правительства рассказал о результатах переговоров с президентом России Владимиром Путиным в начале недели, сообщает агентство Bloomberg.

По его словам, стороны договорились о создании совместной комиссии, которая будет обсуждать вывод из Сирии всех иностранных военных формирований, участвовавших в гражданской войне.

Нетаньяху также отметил, что Россия и Израиль договорились продолжить координацию действий своих военных.

28 февраля итоги переговоров с Нетаньяху подводил и Путин. По его словам, рабочая группа должна заниматься окончательной нормализацией ситуации в Сирии уже после уничтожения последних очагов терроризма, сообщало агентство «РИА Новости».

Глава российского государства отметил, что «связано это, в том числе, и с выводом всех вооруженных сил с территории Сирийской Арабской Республики, и с воссозданием в полном объеме сирийской государственности с сохранением ее территориальной целостности».

«Мы всегда об этом говорили, это полностью соответствует российской позиции», — сказал Путин.

Переговоры между Нетаньяху и Путиным в начале недели были первыми поле того, как был сбит российский самолет, находившийся в небе в районе аэродрома в сирийской провинции Латакия.

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Артём Филипенко