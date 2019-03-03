Санкциям против России почти 50 лет. Никита Кричевский
Почему растут цены?
Народный экономист Никита Кричевский об очередных санкциях от американцев. Кому от них будет хорошо, а кому плохо? Насколько они опасны для российской экономики? Почему дорожают продукты? Могут ли цены на хлеб вырасти на 50%? Ограничивает ли Минсельхоз экспорт зерна из России? Ждёт ли нас прорывной рост ВВП? В чём заключается главная проблема нашей экономики?
Как национальный менталитет вступает в противоречие с экономическим безумием? Почему возникла спешка с проведением пенсионной реформы? Как государству восстановить авторитет, чтобы сгладить общественное неприятие новой экономической реальности? Читайте в книгах:
Истоки государственного лицемерия, Кричевский Н.А.
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/sanktsiyam-protiv-rossii-pochti-50-let-nikita-krichevskiy