Главная » Видео, События

Российский робот попал под санкции. Что дальше

20:55. 3 марта 2019 Просмотров - 134 Один комментарий Опубликовал:

Генеральный партнёр проекта доменная зона .рус
Переходи на .рус!
Сайт регистратора: http://я.рус

Россия готова закупать железнодорожные колёса в Китае. Неужели у нас всё так плохо с собственным производством? Об этом, и о том, как под санкции попал робот Фёдор – расскажем в этом выпуске после сводки позитивных новостей.

Ролик на английском языке: https://youtu.be/yiqhsn_uJvM

Сюжет на немецком: https://economytv.de/eroeffnung-der-w…

Текст выпуска и все ссылки: http://www.время-вперед.рус/

О Клубе «Время-вперёд!»: https://www.время-вперед.рус/glavnaya…

Время-вперёд! №333 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/Gtp0InDTZSw

Мы в соцсетях:
https://vk.com/rossiya_segodnya
https://zen.yandex.ru/vremya
https://www.facebook.com/groups/12576…
https://www.ok.ru/vremyavp

Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

В выпусках используется музыка В. Зеленцова https://www.youtube.com/user/TheDrkmnd

Поддержи проект и попади в финальные титры!

Спонсорство на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCzQ0…
Яндекс-кошелёк: 410011121112063
Сбербанк: 5469 4600 1796 2365
Альфа-Банк: 5486 7420 5790 0580
Patreon: https://www.patreon.com/vpered/overview
paypal.me/Vremya

(При переводе обязательно указывайте ваше имя в комментарии к платежу, чтобы мы могли внести его в титры!)

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Gtp0InDTZSw

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 декабря 2015
...попала запись признания одного из боевиков в том, что...под ударов. Он также рассказал, что данные об объектах террористов российские...отказ извиняться Москва отвечает санкциями. А теперь – ...атаку укрепрайона боевиков боевыми роботами. В провинции Латакия...
Новости Украины и Новороссии 19 октября 2015
...в Республике". Всем попавшим под санкции и аффилированным с ними лицами... Курченко судя по всему попал в список нерукопожатных и ...и российский - являются фигней, никак не связанной с тем, что реально...в этом районе, программа-робот посылает на телефоны этих ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 мая 2016
...санкции против Сирии на год. 07:36 Эксперты подозревают, что... Д-30, роботы «Уран-9». Российские военные начали операцию...так понадкусываю. Андрей Князев Под Алеппо продолжается контрнаступление террористов... города, несколько снарядов попало в больницу Даббит. ...
Новости Украины и Новороссии 21 августа 2016
...динамика рации или голосом робота. После первого выстрела ... попали под "грады". Штык почти после каждой "ответки" говорил, что ...и подчеркнул важность сохранения санкций до полного выполнения ... народа. «Гибель двух российских военных при задержании украинских...
Как ФСБ взрывала Россию
... Например, первоначальный робот некоего Лайпанова, который...и решил чайку попить в караулке. Штыком...действовало без санкций политического руководства, что трудно, ... Лужкова». Видимо, под «охвостьем» понимала газету... как должное, что российская власть может для...
Видеоблог №58
.... Человек, военнослужащий российской армии, якобы зашёл попить воды, и при...и он всё-таки не робот, и он может ошибаться....Иран до сих пор находится под санкциями. То есть, американцы их...о том, что, находясь под санкциями, Иран сначала заявил, что он нефть свою...

Один комментарий»

  • 87 19
    Vselenov 3 марта 2019 в 22:14 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Молодцы! Живинько получилось, не так слащаво как раньше снимали.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>