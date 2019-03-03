Российский робот попал под санкции. Что дальше
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Россия готова закупать железнодорожные колёса в Китае. Неужели у нас всё так плохо с собственным производством? Об этом, и о том, как под санкции попал робот Фёдор – расскажем в этом выпуске после сводки позитивных новостей.
Ролик на английском языке: https://youtu.be/yiqhsn_uJvM
Сюжет на немецком: https://economytv.de/eroeffnung-der-w…
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Молодцы! Живинько получилось, не так слащаво как раньше снимали.