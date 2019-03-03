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Подъем фрегата “Хельге Ингстад”. Внутренние отсеки и состояние корпуса

22:42. 3 марта 2019 Просмотров - 345 Один комментарий Опубликовал:


Фото с поднятого норвежского фрегата "Хельге Ингстад".
2-3 марта корабль был полностью спрямлен, поднят на поверхность и сейчас ведутся работы по обеспечению его транспортировки в Хааконсверн на специальной барже, с помощью которой фрегат оттащили в Ханойтанген.
Военные заявляют, что окончательное решение о судьбе фрегата будет принято после тщательного анализа состояния основных механизмов корабля и расчета примерной стоимости ремонта.


Полное видео подъема фрегата – 3 дня за несколько минут.


Подъем и первичный обход внутренних отсеков корабля.






Было.


Стало.










































Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4816641.html

Метки: нато, норвегия, скандинавия, флот, фотографии, хельге ингстад

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Один комментарий»

  • 1236 810
    Valeriy Bondarik 4 марта 2019 в 10:44 Ссылка
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    …Здравия Вам…

    Значит Так…господа–товарищи-И-т.п.-персонажи:
    “““““
    ~~~ “Фрегат,ное–ЧТО-то”…~~~

    _”эТО”…ЧТО из-под воды ДОСТАЛИ,
    “Это” – уже НЕ фрегат,как БЫЛ он раньше,
    “это” – “ЧТО-то” из РЖАВОЙ стали…
    И поплывёт “ОНО”…уже едва-ли…
    Ведь ТАМ(ВЕЗДЕ)- морские воды побывали!
    На ДОЛГИЕ годы РЖАвчину – они ГАРАНТировали…
    НЕ нужным(для флота)изделием – “ЭТО” стало!
    Быть военным Фрегатом – “ОНО” перестало!
    Вычистить,высушить И – отреставрировать.
    И в качестве Музея(iLi ресторана)- пропагандировать…
    Туристы и РАЗНЫЕ посетители – станут “ЭТО” посещать…
    Наша достопримечательность – так “ЭТО” будут именовать!
    [ведь "ЭТО",после того,ЧТО-БЫЛО...нельзя эксплуатировать...]
    [ведь ПО-СЛУХАМ..."такое" - МОЖЕТ заТОНУТЬ опппять...]
    Дешевле и Надёжнее – Подобное Новое построить-СОЗДАТЬ!
    * ГОВОРЯТ…что НЕКОТОРЫЕ Морские “бАЙки” СБЫВАЮТСЯ…
    и ПОДОБНЫЕ-отреставрированные – в “ГРОБЫ” превращают,ся…
    ПОСЛЕ того,как ОПЯТЬ-выходят-в-Море И – с волной Встречаются…
    * ГОВОРЯТ…что ОТ-ТАКИХ-отреставрированных – ВСЕ шарарахаются…
    [на "ТАКИХ" НЕ хотят - в Море идти..."ЧТО-то-СТОИТ" на пути...]
    …Норвегия – ОСТАВЬ “это” на берегу – Такой Тебе Совет…
    [НЕ отправляй "ЭТО" в Море...Чтобы Избежать в Будущем БЕД...]
    - – - – -
    Абсолютно ничего мистического,так -
    мысли мимо П Р О Х О Д Я Щ Е Г О…Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 04-3-19.

    P.S. Возможно…что ПОСТУПИТ заказ на то,
    —> чтобы “ЭТО”(извлечённое)- кто-то Захочет КУПИТЬ…
    ну так Продайте,но С УСЛОВИЕМ – НЕ использовать в
    военном потенциале(ГДЕ-ЛИБО в иной стране…)!

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