Подъем фрегата “Хельге Ингстад”. Внутренние отсеки и состояние корпуса

Фото с поднятого норвежского фрегата "Хельге Ингстад".2-3 марта корабль был полностью спрямлен, поднят на поверхность и сейчас ведутся работы по обеспечению его транспортировки в Хааконсверн на специальной барже, с помощью которой фрегат оттащили в Ханойтанген.Военные заявляют, что окончательное решение о судьбе фрегата будет принято после тщательного анализа состояния основных механизмов корабля и расчета примерной стоимости ремонта.Полное видео подъема фрегата – 3 дня за несколько минут.Подъем и первичный обход внутренних отсеков корабля.Было.Стало.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4816641.html