Подъем фрегата “Хельге Ингстад”. Внутренние отсеки и состояние корпуса
22:42. 3 марта 2019 Просмотров - 345 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Фото с поднятого норвежского фрегата "Хельге Ингстад".
2-3 марта корабль был полностью спрямлен, поднят на поверхность и сейчас ведутся работы по обеспечению его транспортировки в Хааконсверн на специальной барже, с помощью которой фрегат оттащили в Ханойтанген.
Военные заявляют, что окончательное решение о судьбе фрегата будет принято после тщательного анализа состояния основных механизмов корабля и расчета примерной стоимости ремонта.
Полное видео подъема фрегата – 3 дня за несколько минут.
Подъем и первичный обход внутренних отсеков корабля.
Было.
Стало.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4816641.html
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…Здравия Вам…
Значит Так…господа–товарищи-И-т.п.-персонажи:
“““““
~~~ “Фрегат,ное–ЧТО-то”…~~~
_”эТО”…ЧТО из-под воды ДОСТАЛИ,
“Это” – уже НЕ фрегат,как БЫЛ он раньше,
“это” – “ЧТО-то” из РЖАВОЙ стали…
И поплывёт “ОНО”…уже едва-ли…
Ведь ТАМ(ВЕЗДЕ)- морские воды побывали!
На ДОЛГИЕ годы РЖАвчину – они ГАРАНТировали…
НЕ нужным(для флота)изделием – “ЭТО” стало!
Быть военным Фрегатом – “ОНО” перестало!
Вычистить,высушить И – отреставрировать.
И в качестве Музея(iLi ресторана)- пропагандировать…
Туристы и РАЗНЫЕ посетители – станут “ЭТО” посещать…
Наша достопримечательность – так “ЭТО” будут именовать!
[ведь "ЭТО",после того,ЧТО-БЫЛО...нельзя эксплуатировать...]
[ведь ПО-СЛУХАМ..."такое" - МОЖЕТ заТОНУТЬ опппять...]
Дешевле и Надёжнее – Подобное Новое построить-СОЗДАТЬ!
* ГОВОРЯТ…что НЕКОТОРЫЕ Морские “бАЙки” СБЫВАЮТСЯ…
и ПОДОБНЫЕ-отреставрированные – в “ГРОБЫ” превращают,ся…
ПОСЛЕ того,как ОПЯТЬ-выходят-в-Море И – с волной Встречаются…
* ГОВОРЯТ…что ОТ-ТАКИХ-отреставрированных – ВСЕ шарарахаются…
[на "ТАКИХ" НЕ хотят - в Море идти..."ЧТО-то-СТОИТ" на пути...]
…Норвегия – ОСТАВЬ “это” на берегу – Такой Тебе Совет…
[НЕ отправляй "ЭТО" в Море...Чтобы Избежать в Будущем БЕД...]
- – - – -
Абсолютно ничего мистического,так -
мысли мимо П Р О Х О Д Я Щ Е Г О…Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 04-3-19.
P.S. Возможно…что ПОСТУПИТ заказ на то,
—> чтобы “ЭТО”(извлечённое)- кто-то Захочет КУПИТЬ…
ну так Продайте,но С УСЛОВИЕМ – НЕ использовать в
военном потенциале(ГДЕ-ЛИБО в иной стране…)!