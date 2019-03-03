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Историкам ЗАПРЕЩЕНО туда ездить. Технологии строительства Баальбека которые мы НЕ СМОЖЕМ повторить

20:55. 3 марта 2019 Просмотров - 396 5 коммент. Опубликовал:

Если вы когда-либо интересовались удивительными сооружениями, смотрели на ютубе про египетские пирамиды, мегалитические комплексы вроде английского Стоунхенджа и армянского Караунджа, то наверняка хотя бы краем уха слышали про Баальбек.

По сравнению с ним все остальные чудеса выглядят милыми постройками для детских площадок. То, что находят в Баальбеке, вообще трудно укладывается в какую бы то ни было научную концепцию по причине запредельного гигантизма каменных блоков, взятых для строительства сооружений в так называемом римском стиле. Раскопки 2014 года, о результатах которых мало кому известно, выявили ещё больше странностей, ставящих официальную науку в крайне неудобное положение. Оказалось, что строительство из блоков весом до 1000 и более тонн – не было проблемой для жителей этого древнего города, в то время, как для нашего поколения это работа запредельной сложности. В каменоломне рядом с городом кроме уже известного Южного камня весом 1050 тонн обнаружен ещё один блок, и он больше Южного более чем в полтора раза!

Но обо всём по порядку. В качестве разминки давайте рассмотрим вот эту античную беседку, у которой только одни колонны – высотой 19 метров. Это храм Вакха, или Юпитера.

Здание стоит на террасе, в её кладке находятся три знаменитые известняковые плиты; они же – Трилитон Баальбека, совершенно невероятных размеров и весом порядка 800 тонн. Длиной каждый такой кирпичик, в среднем, 21,3 м; высотой – 4,8 м и шириной – 4 м. Громадные блоки расположились на высоте 7 метров от уровня земли. Для сравнения, в кладке пресловутой пирамиды Хеопса самый крупный блок весит каких-то 90 тонн – в общем…

А хотите серьёзно? Почти в километре от этих этого храма располагается месторождение известняка, где лежит ещё одна мировая знаменитость – Южный камень или на древнеарабском «Гайя́р эль-Кибли́». Этот малыш так и не был вынут из каменоломни, но, судя по всему, подготовлен для завершения платформы храма. Его вес – какие-то 1050 тонн. Этот блок известен ещё с древности и является одним из самых больших обработанных человеком камней в мире. Длина блока достигает 20 с небольшим метров, а ширина и высота камня – по 4 метра.

Как видите, изначально Южный камень был как бы врыт в землю одним концом, и всем он запомнился именно таким. Но в 2014 году были проведены раскопки этого места, и миру был явлен ещё бо́льший мегалит, лежащий под Южным камнем. Его вес равен, примерно, 1650 – 1670 тонн. Сколько-сколько?

Также были найдены 15 небольших пещер с захоронениями, датируемыми византийским периодом. Новый мегалит откопан не полностью. Высота и ширина близнеца Южного камня оказались порядка 6 метров, длина 19 с половиной метров.

На месте работала группа исследователей из “Лаборатории альтернативной истории” с участием известного учёного Андрея Юрьевича Скляров. Что это – обычная природная трещиноватость, как говорят геологи? Или лазерный резец пришельцев? Или банальная бетонная технология? Хотя вряд ли банальная, если до сих пор все ломают голову, как это всё таким чудным образом сложилась. Может быть сначала была отлита и затвердела одна часть ступени, на которой сидит мужчина, а потом к ней подлили новый бетон, и на месте стыка осталась щель нулевой толщины. Или заливали всё сразу, но для чего-то в этом месте воткнули тонкую пластину, а когда бетон застыл лишь частично, пластину вынули, и застывая бетон слегка расплылся, оставив такую щель. Однако, в случае с Южным камнем, версия с бетоном тоже не всё объясняет. Если у вас есть своё объяснение – приглашаем к обсуждению в комментариях под этим роликом. В той же каменоломне лежит ещё один недоделанный мегалит, он менее известен и не настолько большой – это так называемый Северный камень, который уже кто-то начал распиливать на большие ровные кирпичи.

Вот, что говорит альтернативщик из “Лаборатории альтернативной истории” Андрей Кузнецов: “Замеры показали, что высота над уровнем моря каменоломни по крайней мере на 20 метров ниже, чем у уложенных (то есть в кладку храма Юпитера) трилитонов. Это значит, что в ходе транспортировки… блоки поднимали, как минимум, на высоту 5-6 этажного дома. Кроме того, трилитоны вырезали не из породы, находящейся на максимальной высоте, а наоборот, из глубины каменоломни” Итак, если округлить полученные данные, на территории каменоломни в Баальбеке мы имеем три… нет, два огромных блока весом 1050 и более 1600 (тысячи шестисот) тонн, а также идеально ровные надрезы неизвестной природы. И что же теперь с этим делать и как с этим жить? Совершенно очевидно, что без высокотехнологичного оборудования, превосходящего современное, такое соорудить невозможно.

Источник: https://www.kramola.info/video/zamalchivaemaya-istoriya/istorikam-zapreshcheno-tuda-ezdit-tehnologii-stroitelstva-baalbeka

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5 коммент.»

  • 21773 14272
    Ликвидатор 3 марта 2019 в 20:59 Ссылка
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    подробности тут:
    https://shambala.mirtesen.ru/blog/43566030778/Baal-%E2%80%93-oklevetannyiy-bog-Vostoka-o-satane,-anunakah-i…-siriysk

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  • 87 19
    Vselenov 3 марта 2019 в 21:02 Ссылка
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    Ну как-то построили. Может мамонтов запрягали или гигантских муравьёв. Муравей может вес в 100 раз тяжелее себя поднять, а если взять 20-30 гигантских муравьёв приручённых каким-то образом древними людьми, то они запросто плиту в 100 тонн перетащат. Это сейчас понапридумали технологий. Раньше и по воздуху плавали. Может подцепили к воздушному кораблю и перетащили.

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    • 21773 14272
      Ликвидатор Vselenov 3 марта 2019 в 21:33 Ссылка
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      Гигантские му?

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      • 87 19
        Vselenov Ликвидатор 3 марта 2019 в 21:36 Ссылка
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        Гигантские муравьи намного правдоподобнее будут, чем твоя Шамбала.

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        • 30111 15023
          Степаныч Vselenov 3 марта 2019 в 22:26 Ссылка
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          Гигантские муравьи они такие,понастроили беседок и ушли к себе обратно в муравейник под землей.)До чего спирт пошел некачественный,раньше к людям белки приходили,теперь гигантские муравьи генномодифицированные.)))

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