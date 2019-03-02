Жесткая прочистка мозга от мифов. Все что надо знать о бюджете России

Вы годами, в тысячах комментариев, на десятках сайтов (в том числе и на АШ) слышали про «нефтегазовые доходы составляющие половину доходов бюджета»? Вам лгали, в лучшем случае, нагло манипулировали. Выдавая за бюджет России лишь одну его составную часть — федеральный бюджет. В то время как говоря о структуре экономики России если и имеет смысл говорить о структуре доходов бюджета, то о структуре КОНСОЛИДИРОВАННОГО бюджета. Не выхватывая его федеральную составную часть и “случайно” забывая о другой составной части- бюджетах субъектов РФ. Строго говоря, доля нефтегазового сектора в экономике должна определяться долей добавленной стоимости данной отрасли и не в объеме бюджета, а в объеме всей экономики. Ибо структура бюджета частично искажает структуру экономики в силу разной налоговой нагрузки на отрасли (заметьте- завышая долю нефтегаза, относительно его реальной доли в экономике!). И тем не менее. Попытки здравых комментаторов напомнить о не такой уж и большой доле нефтегаза в ВВП обычно натыкаются на мразотный, но якобы (об этом сейчас и поговорим) неудобный встречный вопросик : “А что же тогда половина бюджета из нефтегазовых доходов состоит”. Так вот после ознакомления с данной публикацией- не терпите упырей. Либо давайте оплеухи по щекам фактами, либо нещадно баньте. Я сам конечно понимал эти азы насчет консолидированного бюджета и выхватыванием оппо-троллями части из целого. Но полез на сайт Минфина ознакомиться с конкретными числами лишь недавно. Прочистил мозги, так сказать, предлагаю и вам. Ниже таблица с данными по КОНСОЛИДИРОВАННОМУ (а не вырванному из общего контекста федеральному бюджету).



А вот те самые данные по отдельно взятому ФЕДЕРАЛЬНОМУ бюджету посредством которых условные (и не очень) Эхи Москвы и тысячи добровольных помощников («не рефлексирующих и распространяющих») промывали вам годами мозг ехидными шутейками про «нефтяную колонию».



1. Доля нефтегазовых доходов в составной (федеральной) части всего (консолидированного) бюджета и правда близка к половине. Вот только если прекратить мерзкую манипуляцию и посмотреть не на часть, а на целый бюджет, то картина меняется радикально. По данным за 2018 год в бюджете России В ЦЕЛОМ доля нефтегазовых доходов еле-еле доползает не до половины, а до ЧЕТВЕРТИ (!) доходов. Вам лгали, преувеличивая нефтегазовую зависимость России “всего лишь” ВДВОЕ.Каждый волен сделать свои выводы. Какие сделал я (воспользовавшись тем, что посещал уроки математики в школе, а во-вторых имею глаза):

2. Важен не только достигнутый уровень, но и динамика. За 12 последних лет НЕнефтегазовые доходы взлетели в 3,63 РАЗА (!). То есть на 263%. Да по номиналу, но никакое дефлятирование, хоть на индекс накопленной за эти годы инфляции, хоть на индекс Биг-мака, хоть на индекс вашей тёщи не сведет к единице столь огромный номинальный рост. Стратегические изменения в экономике (слезание с «нефтяной иглы») очевидны. Да, формально доля (именно доля) НЕнефтегазовых доходов выросла всего на несколько процентов. Но- и вот тут внимание- притом что нефтегазовый сектор очевидно более «заточен» на экспорт нежели экономика в целом, а значит в рублевом номинале взлетел во многом из-за 2-кратного падения курса рубля, НЕнефтегазовый сектор УМУДРИЛСЯ от него не отстать!

3. Теперь пару слов о структуре расходов. Опережая и без того внушительный рост общих расходов (в 4,05 раза!) просто взлетели… социальные расходы. Они… УПЯТЕРИЛИСЬ (рост в 5,09 раза!!!). Именно на этот период пришлось введение в стране материнского капитала, для того чтоб оценить масштаб этой меры достаточно просто не быть подлецом. Гигантский рост расходов на пенсионное обеспечение- в том числе (но не только) по причине колоссального роста (на миллионы человек!) самого числа пенсионеров. Огромное число пособий и выплат самым разным категориям граждан и по разным поводам. Социальная нагрузка взятая на себя «путинским» государством, не берусь утверждать, но предполагаю, одна из самых высоких на планете. Заметьте, я не настаиваю на том что это абсолютное благо, так как понятно, что люди с либертарианскими взглядами на экономику сочтут иначе. Я просто предлагаю взглянуть на цифры и просто констатировать масштаб явлений.

4. Возвращаясь к «нефтегазовой» теме, а также дефицитности/профицитности бюджета. Принципиально важно понимание, что деф-ть/проф-ть есть величина относительная, не более чем соотношение между доходами и установленными волей государства уровнем расходов. Профицитным бюджет можно сделать в беднейших государствах Африки (заведомо заложив минимальные расходы). Дефицитным можно сделать бюджет Швейцарии. По приведенным выше таблицам видно, огромный так называемый «НЕнефтегазовый» дефицит многих лет был следствием вовсе НЕ “сырьевизации” экономики, НЕ падения несырьевых доходов (они РОСЛИ!), а волевым решением государства обеспечить опережающий (по отношению к росту доходов) рост расходов. На социальную политику, национальную оборону.