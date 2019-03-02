Великая мудрость фантаста Ивана Ефремова в цитатах, опередивших столетия

Хотелось бы поделится выбранными цитатами известного писателя и ученного И.Ефремова, которые наполнены глубокой философией жизни и открывают новый горизонт понимания. О Иване Ефремове я узнала из книги А.Новых “Сенсей”. Скажу честно, фантастикой никогда не увлекалась, но работы Ефремова произвели на меня сильное впечатление. Я очень советую ознакомится хотя-бы с одним из его произведений, как с дополняющими друг друга книгами А.Новых.

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- В тёмные века на земле родилась легенда о великом сражении Бога и Сатаны, добра и зла, неба и ада. На стороне Бога бились белые ангелы, на стороне Сатаны Чёрные. Весь мир был расколот надвое до тех пор, пока Сатана с его черным воинством не был побежден и низвергнут в ад. Но были ангелы не белые и не черные, а серые, которые остались сами по себе, никому не подчиняясь и не сражаясь ни на чьей стороне. Их отвергло небо и не принял ад, и с той поры они навсегда остались между раем и адом, то есть на земле…

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- Счастье не ищут, как золото или клад. Его создают сами, те, у кого хватает сил, знания и любви.

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- И чем выше, чище, благороднее человек, тем большая мера страдания будет ему отпущена «щедрой» природой и общественным бытием.

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- Лучше сто раз ошибиться, поверив в благородную сказку, чем отвергать все, стараясь быть умнее сердца!

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- Люди все больше освобождаются от бесконечного и монотонного труда и в то же время не подумали, чем заполнить досуг. Психологический провал современной цивилизации — бесцельная, ничем не заполненная праздность. А заполнить ее надо воспитанием детей и самовоспитанием. Большая проблема жизни — держать человека в алертном состоянии, собранным физически и духовно. Для этого нужно, чтобы у него была цель, большая, хорошая.

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- Когда человек потерял веру в себя и начал надеяться на изобретенные им инструменты, всё более отдаляясь от естества и ослабляя свои внутренние силы. Женщина жила по иному и больше сохранила себя, стала сильнее мужчины в душе, в любви и знании своей сущности…

И мужчины теряя поэтическую силу, объявляют войну женскому началу, а вместе с тем теряют духовное общение с миром и богами. Расплачиваясь с божеством, они считают, как деньги, свои заслуги и грехи, и вместо очищения получают роковое чувство вины и бессилия…

Единая сущность человека разрывается надвое. Преобладает всё сильнее разум, более свойственный мужчинам, вместо чувств, сердца и души, свойственных женщинам…

После воцарения мужских богов, мужской дух заменил порядок и мир, свойственный женскому владычеству. Герои-воины заменили великолепных владычиц любви и смерти…

***

- Сейчас вообще принято обвинять друг друга, искать виноватых, грозить карами. Мы все время осуждаем. А по-моему, куда интереснее стараться понять, а не осудить… Понять, что во всяком человеке есть слабости, гармонирующие с его сильными сторонами.

***

- Иначе не может быть, если тот, кому даны Сила, Золото, Воля менять судьбы государств и людей, не понимает, что у каждой из этих частей могущества есть ее обратная сторона, которую судьба неминуемо повернет к человеку, если не принять мер предосторожности. У Золота — унижение, зависть, борьба за богатство во имя богатства; у Силы — жестокость, насилие, убийство; у Воли — упорство в применении Силы и Золота, слепота.

- Какая же защита от этих злых сил?

- Любовь, дочь моя. Если все три могучих рычага применяются с любовью и во имя любви к людям.

***

- … самая страшная отрава даже для очень мудрого и сильного человека — это постоянное восхваление его и его деяний.

***

- Помни, сын мой, что мысли добрые и злые, гнусные и чистые имеют свою собственную жизнь и назначение. Раз рожденные, они вливаются в общий поток действий, определяющих Карму — твою собственную, других людей, даже всего народа. Поэтому держи их крепко, не давай цвести недостойным думам.

***

- … красота – это правильная линия в единстве и борьбе противоположностей, та самая середина между двумя сторонами всякого явления, всякой вещи, которую видели еще древние греки и назвали аристон — наилучшим, считая синонимом этого слова меру, точнее — чувство меры. Я представляю себе эту меру чем-то крайне тонким — лезвием бритвы…

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