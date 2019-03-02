В России готовят к запуску суперспутник

Российская компания «Информационные спутниковые системы» по заказу «Газпрома» создала самый мощный спутник связи «Ямал — 601».

Данный аппарат будет запущен в космос уже в марте 2019 года. Он будет отвечать за высокоскоростную передачу данных и спутниковую связь объектов корпорации и сторонних пользователей.

«Ямал — 601» разрабатывался совместно с французской компанией Thales Alenia Space. Он рассчитан на 15 лет бесперебойной службы и заменит «Ямал — 202».

На него установлены специальные транспондеры с полуглобальной зоной обслуживания, которая охватывает всю видимую часть России, страны СНГ, ЕС, Ближний Восток и Юго-Восточную Азию.

В пресс-релизе «Газпрома» подчеркнули, что «Ямал — 601» станет самым мощным спутником по пропускной способности. На этом холдинг не собирается останавливаться: в планах «Газпрома» произвести запуск еще нескольких мощных спутников.

Напомним, что в 2018 году в рамках VIII Петербургского международного газового форума «Газпром» подписал с Роскосмосом соглашение об открытии производства космических аппаратов в Московской области.

Реализация данного проекта необходима для развития собственной орбитальной группировки спутников связи «Ямал» и спутников дистанционного зондирования Земли «Смотр».

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»