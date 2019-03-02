ТОП-5 советских комплексов бронетехники, созданных ради эксперимента

Часто разработка военной техники не заходит дальше опытного образца. Впрочем, технологии многих экспериментальных прототипов ложатся в основу создания новой боевой техники. Также произошло и с прототипами советской бронетехники из нашей сегодняшней подборки.

1. Лазерный комплекс 1К17 «Сжатие»

1К17 «Сжатие». | Фото: Популярная механика.

Советский самоходный танковый комплекс «Сжатие» был построен в 1990 году научным центром «Астрофизика». По большому счету это даже не танк, а боевая машина для противодействия оптико-электронным приборам врага. Испытания экспериментального образца начались в 1991 году. Комплекс был признан эффективным и принят на вооружение.

Однако до серийного производства дело так и не дошло из-за сложного финансового положения страны после распада СССР. Повторная попытка принятия на вооружение была предпринята в 2017 году, но также безрезультатно. Для блокирования вражеской оптики в комплексе «Сжатие» был установлен рубиновый твердотельный лазер. Специально для этих целей был выращен искусственный рубиновый кристалл массой 30 кг.

2. «Сангвин»

«Сангвин». | Фото: lenta.ru.

Еще один лазерный комплекс, построенный в Советском Союзе в 1983 году. Отличительной особенностью бронемашины «Сангвин» стало применение Системы реального времени (СРВ) и технологии прямого наведения лазера без применения боковых зеркал. Согласно тактико-техническим характеристикам «Сангвин» мог ослепить оптико-электронные приборы противника на 10 минут на расстоянии свыше 10 километров. На дистанции до 10 километров гарантировались необратимое разрушение вражеских оптических систем. Из-за дороговизны комплекс так и не был принят на вооружение.

3. «Объект 187»

«Объект 187». | Фото: warhead.su.

Объект 187 — боевой танк, разработанный в 1986 году Уральским конструкторским бюро. Танк создавался параллельно с «Объектом 188» (будущим Т-90). На вооружение танка была установлена новейшая 125-мм гладкоствольная пушка, разработанная в Свердловске. Из-за повышенной мощности орудия в стволе была применена специальная тормозная система для уменьшения отката после выстрела. По данным Novate.ru, специально для «Объекта 187» были разработаны новые снаряды с урановым сердечником «Анкер». Многие технологии экспериментального танка впоследствии использовались на новых советских и российских серийных образцах. Сам же «Объект 187» в настоящее время в плачевном состоянии находится в отстойнике музея в Кубинке.

4. «Объект 292»

«Объект 292». | Фото: Dogswar.ru.

По стечению обстоятельств разработка тяжелого танка под названием «Объект 292» также пришлась на распад Советского Союза. Конструкторское бюро Кировского завода, занимавшееся созданием танка, испытывало нехватку финансирования. Тем не менее в конце 1990 года единственный опытный образец был готов. На «Объекте 292» имелась мощная 152-мм нарезная пушка, которая по своим боевым характеристикам значительно превышала прошлую 125-мм пушку, при этом по размерам они были практически идентичны. В 1991 году на Ржевском полигоне прошли успешные испытания танка, но «Объект 292» так и не поступил в серийное производство.

5. «Объект 327»

«Объект 327». | Фото: forum.warthunder.ru.

В 1976 году советским руководством было решено создать новую самоходную артиллерийскую установку с высокой степенью автоматизации. Разработка была поручена конструкторскому бюро завода «Уралтрансмаш». «Объект 327» больше известный как «Шайба», создавался целых десять лет. По своим техническим характеристикам самоходная гаубица не имела аналогов в мире. Бронемашина разрабатывалась по открытой схеме. 152-мм нарезная пушка устанавливалась на специальной платформе, внешне напоминавшей шайбу.

Экипаж установки размещался в специальном боевом отсеке, откуда он мог дистанционно управлять основными агрегатами гаубицы. Несмотря на эффективность орудия из-за инновационных технологий стоимость установки увеличилась до колоссальных размеров, поэтому от дальнейшей разработки решили отказаться.