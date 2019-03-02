ТОП-5 советских комплексов бронетехники, созданных ради эксперимента
Часто разработка военной техники не заходит дальше опытного образца. Впрочем, технологии многих экспериментальных прототипов ложатся в основу создания новой боевой техники. Также произошло и с прототипами советской бронетехники из нашей сегодняшней подборки.
1. Лазерный комплекс 1К17 «Сжатие»
Советский самоходный танковый комплекс «Сжатие» был построен в 1990 году научным центром «Астрофизика». По большому счету это даже не танк, а боевая машина для противодействия оптико-электронным приборам врага. Испытания экспериментального образца начались в 1991 году. Комплекс был признан эффективным и принят на вооружение.
Однако до серийного производства дело так и не дошло из-за сложного финансового положения страны после распада СССР. Повторная попытка принятия на вооружение была предпринята в 2017 году, но также безрезультатно. Для блокирования вражеской оптики в комплексе «Сжатие» был установлен рубиновый твердотельный лазер. Специально для этих целей был выращен искусственный рубиновый кристалл массой 30 кг.
2. «Сангвин»
Еще один лазерный комплекс, построенный в Советском Союзе в 1983 году. Отличительной особенностью бронемашины «Сангвин» стало применение Системы реального времени (СРВ) и технологии прямого наведения лазера без применения боковых зеркал. Согласно тактико-техническим характеристикам «Сангвин» мог ослепить оптико-электронные приборы противника на 10 минут на расстоянии свыше 10 километров. На дистанции до 10 километров гарантировались необратимое разрушение вражеских оптических систем. Из-за дороговизны комплекс так и не был принят на вооружение.
3. «Объект 187»
Объект 187 — боевой танк, разработанный в 1986 году Уральским конструкторским бюро. Танк создавался параллельно с «Объектом 188» (будущим Т-90). На вооружение танка была установлена новейшая 125-мм гладкоствольная пушка, разработанная в Свердловске. Из-за повышенной мощности орудия в стволе была применена специальная тормозная система для уменьшения отката после выстрела. По данным Novate.ru, специально для «Объекта 187» были разработаны новые снаряды с урановым сердечником «Анкер». Многие технологии экспериментального танка впоследствии использовались на новых советских и российских серийных образцах. Сам же «Объект 187» в настоящее время в плачевном состоянии находится в отстойнике музея в Кубинке.
4. «Объект 292»
По стечению обстоятельств разработка тяжелого танка под названием «Объект 292» также пришлась на распад Советского Союза. Конструкторское бюро Кировского завода, занимавшееся созданием танка, испытывало нехватку финансирования. Тем не менее в конце 1990 года единственный опытный образец был готов. На «Объекте 292» имелась мощная 152-мм нарезная пушка, которая по своим боевым характеристикам значительно превышала прошлую 125-мм пушку, при этом по размерам они были практически идентичны. В 1991 году на Ржевском полигоне прошли успешные испытания танка, но «Объект 292» так и не поступил в серийное производство.
5. «Объект 327»
В 1976 году советским руководством было решено создать новую самоходную артиллерийскую установку с высокой степенью автоматизации. Разработка была поручена конструкторскому бюро завода «Уралтрансмаш». «Объект 327» больше известный как «Шайба», создавался целых десять лет. По своим техническим характеристикам самоходная гаубица не имела аналогов в мире. Бронемашина разрабатывалась по открытой схеме. 152-мм нарезная пушка устанавливалась на специальной платформе, внешне напоминавшей шайбу.
Экипаж установки размещался в специальном боевом отсеке, откуда он мог дистанционно управлять основными агрегатами гаубицы. Несмотря на эффективность орудия из-за инновационных технологий стоимость установки увеличилась до колоссальных размеров, поэтому от дальнейшей разработки решили отказаться.
Источник: https://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/top-5-sovetskih-kompleksov-bronetehniki-sozdannyh-radi-eksperimenta